تركيا تهدد بفتح الحدود أمام المهاجرين نحو أوروبا 

– November 25, 2016

اسطنبول – توركان اسماعيل

هدد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الجمعة بفتح الحدود امام المهجرين الراغبين في التوجه الى اوروبا وذلك غداة تصويت للبرلمان الاوروبي طلب فيه تجميد مفاوضات انضمام تركيا الى الاتحاد موقتا.

وقال اردوغان «حين احتشد 50 الف مهاجر على مركز كابي كولا الحدودي (بين تركيا وبلغاريا)، طلبتم المساعدة وبدأتم تتساءلون : +ماذا سنفعل اذا فتحت تركيا حدودها؟+».

واضاف اردوغان في خطاب القاه في اسطنبول «اسمعوني جيدا، اذا تماديتم فان هذه الحدود ستفتح، تذكروا ذلك». وكانت انقرة وبروكسل ابرمتا في آذار/مارس اتفاقا يتيح وقف تدفق المهاجرين الى الجزر اليونانية.

وكان النواب الاوروبيون دعوا الخميس في قرار غير ملزم اعتمد بغالبية كبرى في ستراسبورغ الى «تجميد موقت» لعملية انضمام تركيا التي بدأت عام 2005 بسبب القمع «غير المتكافىء» الجاري منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو.

وياتي التصويت على هذا النص في اجواء من التوتر الشديد بين تركيا والاتحاد الاوروبي اللذين تدهورت علاقتهما الصعبة اساسا بعد محاولة الانقلاب وحملة التطهير غير المسبوقة في حجمها التي تلتها مستهدفة بشكل خاص معارضين سياسيين منالاكراد ووسائل اعلام معارضة.

ويخشى بعض القادة الأوروبيين بصورة خاصة أن يتخلى النظام التركي عن تطبيق الاتفاق حول الهجرة الموقع في آذار/مارس مع الاتحاد الاوروبي، وأن يتوقف عن ضبط حركة تدفق اللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا.

وفي مقابل اتفاق الهجرة، تطالب انقرة باعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول الى منطقة شنغن وهددت عدة مرات بوقف العمل بالاتفاق اذا لم يتم احراز تقدم في هذا الملف.. وقالت أولريكي ديمر المتحدثة باسم الحكومة الالمانية «نعتبر الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي نجاحا مشتركا، والاستمرار به يصب في مصلحة كل الاطراف»، مؤكدة ان «تهديدات من الجانبين لا تؤدي الى نتيجة».

– «لم تفوا بوعودكم» –

وطلبت أنقرة مقابل الاتفاق اعفاء مواطنيها من تأشرات الدخول الى منطقة شنغن، وفتح فصول جديدة في عملية الانضمام، ومساعدة مالية لاستقبال ثلاثة ملايين لاجئ تؤويهم تركيا وبينهم 2,7 ملايين سوري.

غير ان الاتفاق بشأن التأشيرات متعثر اذ يأخذ الاتحاد الاوروبي على تركيا أنها لم تستجب للمعايير الـ72 المطلوبة. من جهتها، تؤكد انقرة ان الاتفاق حول الهجرة سيسقط «بصورة طبيعية» اذا لم يتم احراز اي تقدم بشأن تأشيرات الدخول.

كما تتهم الحكومة التركية الدول الاوروبية بعدم توفير المساعدة المالية الموعودة لاستقبال اللاجئين، وهو ما تنفيه بروكسل.

وقال اردوغان الجمعة «نحن من يستقبل اكثر من ثلاثة ملايين لاجئ في هذا البلد، وأنتم لم تفوا بوعودكم».

وفي هذا السياق، لوح الرئيس التركي في مطلع الشهر بامكانية طرح مسالة مواصلة مفاوضات الانضمام الى اوروبا في استفتاء شعبي في حال لم يسجل اي تقدم حول المسالة بحلول نهاية السنة.

وطلب البرلمان الاوروبي الخميس في قرار غير ملزم «تجميدا مؤقتا» لعملية انضمام تركيا معتبرا ان «الاجراءات القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في اطار حال الطوارئ غير متكافئة».

وتنفذ السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو حملة تطهير واسعة اسفرت عن اعتقال اكثر من 36 الف شخص بحسب الارقام الرسمية.

وفي تقرير نشر الاسبوع الماضي ورفضته انقرة، انتقدت المفوضية الاوروبية «تراجع تركيا» في تطبيق معايير الانضمام ولا سيما في ما يتعلق بحرية التعبير ودولة القانون.

وان كانت عملية الانضمام تراوح مكانها، الا ان معظم دول الاتحاد الاوروبي تشدد على ضرورة ابقاء «قنوات التواصل مفتوحة» مع انقرة.

وحذر رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم مساء الخميس بان انقطاع العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي «ستترتب عنه عواقب سلبية بالنسبة لنا، اقر بذلك».

لكنه أضاف ان «الاضرار ستكون أكثر بثلاث او خمس مرات بالنسبة لأوروبا».