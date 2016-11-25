– November 25, 2016

البنك المركزي يوسع مبادرة اقراض المشاريع

بغداد – داليا احمد

اكد محافظ البنك المركزي علي العلاق انه سيتم توسيع مبادرة اقراض المشاريع موضحا انه تم فتح باب توزيع الرواتب عن طريق المصارف الخاصة . وقال العلاق خلال حضوره اعمال الملتقى القطاع المصرفي العراقي في بيروت امس ان (البنك يسعى حاليا الى توسيع مبادرة اقراض المشاريع المتوسطة والصغيرة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي) . وأضاف العلاق ان (البنك عزز عمل المصارف الخاصة في العراق التي شهدت توسعا كبيرا حيث فاق عددها 30 مصرفا اضافة الى 15 فرعا لمصارف عربية واجنبية) مبينا ان (المصارف الحكومية بقيت على حالها دون توسع ) وتابع العلاق انه (فتح باب التعامل الحكومي مع المصارف الخاصة من خلال قرار يسمح للمصارف الخاصة بتوزيع الرواتب للموظفين الحكوميين) مشيدا (بالمصارف اللبنانية في العراق لان القطاع المصرفي اللبناني يمتلك تاريخا عريقا وواجه مشاكل كبيرة استطاع تجاوزها ) .