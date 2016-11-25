– November 25, 2016

التربية تطلق درجات وظيفية للانبار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلنت وزارة التربية عن موافقتها على اطلاق 3108 درجة وظيفية لمحافظة الانبار مطالبة العمل بحيادية بعيداً عن أي ضغوطات . وقالت الوزارة في بيان امس ان (الوزير محمد اقبال وافق على إطلاق 3108 درجة وظيفية لل‍محافظة والتقديم عبر المديرية) مشيرا الى ان ( الموافقة جاءت بعد مناقشة اقبال مع مسؤولي المحافظة ومسيرة الملف التربوي فيها خاصة في المناطق المحررة من تنظيم داعش الإرهابي ) وأضاف البيان ان (إقبال اطلع على جاهزية المحافظة لتعيين الاختصاصات المطلوبة موجها البدء باستقبال طلبات التعيين وتوجيه اللجان للعمل في أيام العطل وعلى مدار 24 ساعة لاستقبال الطلبات بحيادية بعيداً عن أي ضغوطات وحسب ضوابط الوزارة وعبر مديرية التربية ) . وفي ديالى اعلنت المديرية العامة للتربية عن انجاز مشروع ترميم وتأهيل 18 مدرسة في المحافظة بدعم من منظمتين دوليتين مشيرة الى أن دور المنظمات كان فعالا في دعم المشاريع وتوفير بعض المستلزمات لتطوير الحركة التربوية داخل المحافظة . وقال مدير اعلام المديرية سنان الربيعي في تصريح امس إن (المنظمتين أنجزتا أعمال التأهيل والترميم الجزئي لـ15 مدرسة ابتدائية وثانوية وترميم ثلاث مدارس اخرى ) وأضاف الربيعي أن (أعمال الترميم شملت صيانة البنايات المدرسية من ناحية الجدران والسقوف والأبواب والشبابيك والصحيات والممرات الخارجية والساحات والاسيجة) لافتا الى أن (دور المنظمات الدولية كان فعالا في دعم مشاريع ترميم وتأهيل المدارس وتوفير بعض المستلزمات لتطوير الحركة التربوية داخل المحافظة ) .