– November 25, 2016

النفط يصدر شحنات جديدة من المكثفات والغاز السائل

بغداد – محمد الصالحي

اعلنت وزارة النفط عن تصديرها شحنات جديدة من المكثفات والغاز السائل لرفد خزينة الدولة بالايرادات المالية . وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس ان (الوزارة قامت بتصدير الشحنة الثانية عشر من مادة المكثفات عبر ميناء ام قصر وشحنة جديدة من الغاز السائل) مبينا ان (الحمولة التي صدرتها شركة غاز البصرة تقدر بـ 20633 الف متر مكعب على متن الباخرة المتوجهة الى ميناء الفجيرة في الامارات العربية المتحدة ) . وأضاف جهاد ان (الشركة قامت بتصدير شحنة جديدة من الغاز السائل بلغت كمياتها 2743 الف طن متوجهة الى ميناء قاسم في باكستان) مشيرا الى ان (الوزارة مستمرة في عمليات تصدير الغاز السائل والمكثفات لرفد خزينة الدولة بالايرادات المالية) .