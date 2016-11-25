– November 25, 2016

وزير الدفاع الهنغاري يتعهد للجعفري بارسال شحنة اسلحة العام المقبل

بغداد – شيماء عادل

طالب وزير الخارجية ابراهيم الجعفري المجتمع الدولي بمساعدة العراق فيما اكد وزير الدفاع الهنغاري استفان سيميسكو ان بلاده سترسل شحنة أسلحة جديدة للعراق مطلع العام المقبل . وقالت وزارة الخارجية في بيان امس إن (الجعفري التقى في العاصمة الهنغارية بودابست بوزير الدفاع الهنغاري استفان سيميسكو وجرى استعراض جهود العراق في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم ) . وثمن الجعفري (الدعم الإنساني والعسكري المقدم من هنغاريا إلى العراق) معربا عن شكره (لـقرار استقبال المستشفيات الهنغارية للجرحى العسكريين العراقيين لما تمثله من رسالة حب وسلام وتثمين للتضحيات التي يقدمها العراقيون في حربهم ضد الإرهاب ) لافتا الى ان (القوات المسلحة بصنوفها كافة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومقاتلي العشائر والبيشمركة يطاردون إرهابيي داعش من مدينة إلى أخرى ويلحقون بهم الهزيمة وسيستكملون تحرير الأراضي كافة ) واوضح ان (العراق طالب المجتمع الدولي بمساعدته ولكنه لم يطلب من أي بلد إرسال أبنائه للقتال على أراضيه) مؤكدا ان (العراقيين يقدمون ارواحهم ويضحون بدمائهم دفاعاً عن سيادته ونيابة عن دول العالم أجمع ) واضاف الجعفري أنه (شرف لكل شعوب العالم أن تقف صفاً واحداً لمواجهة إرهابيين يقطعون الرؤوس ويمثلون بالأجساد ويقتلون أمهاتهم وآباءهم بدم بارد أمام أنظار الجميع) داعيا (سيميسكو الى زيارة العراق في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب ) من جانبه شدد سيميسكو على (استمرار دعم بلاده في المجالات كافة خصوصاً المجال العسكري من خلال شحنة أسلحة جديدة ستـرسل للعراق مطلع العام المقبل) مشيراً إلى أن (حكومة بلاده بدأت باتخاذ الخطوات اللازمة لاستقبال الجرحى من القوات العراقية في المستشفيات الهنغارية ) . ولفت سيميسكو الى أن (بلاده تدرب ضباطاً عراقيين على تفكيك العبوات والمتفجرات في إطار دعم جهود الحكومة العراقية وقواتها الأمنية في الحرب ضد الإرهاب) .