– November 25, 2016

رئيس الجمهورية يدين تفجيرات الحلة

بغداد – قصي منذر

دان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التفجير الذي استهدف الحلة مؤكدا أن الاعتداءات الارهابية لن تمر بلا قصاص . وقالت رئاسة الجمهورية في بيان امس إن (معصوم دان بشدة التفجير الارهابي الاجرامي الذي استهدف حافلة مدنية لنقل الركاب متوقفة في محطة وقود بناحية الشوملي في الحلة ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من المدنيين العزل معظمهم من النساء والشيوخ ) واعرب معصوم عن (الحزن لاستشهاد وجرح مواطنين عراقيين وزائرين مسلمين ايرانيين وباكستانيين ومن دول اسلامية اخرى أبرياء عائدين من زيارة العتبات المقدسة جراء هذا العمل الارهابي الآثم) مؤكداً أن (هذه الاعتداءات الارهابية الاجرامية النكراء لن تمر بلا قصاص عادل وسريع ) ودعا معصوم (السلطات الأمنية إلى مضاعفة اليقظة واتخاذ إجراءات عاجلة لتدمير البؤر الارهابية المتربصة بالمواطنين والزائرين الأبرياء) . وكان مصدر أمني قد اكد أن 35 شخصاً استشهدوا وأصيبوا بانفجار سيارة مفخخة داخل محطة لتعبئة الوقود .