– November 25, 2016

داعش يعدم العناصر الفارة من ارض المعركة

الموصل : طائرات التحالف الدولي تعزل الساحل الايسر عن الايمن بتدمير الجسور

الموصل – الزمان

اكد مجلس محافظة نينوى أن طائرات التحالف الدولي دمرت الجسر الحديدي العتيق في الموصل لعزل الساحل الايمن عن الايسر فيما امر تنظيم داعش باعدام عناصره الفارين من ارض المعركة . وقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس محمد ابراهيم البياتي في تصريح امس إن (طيران التحالف الدولي دمر آخر الجسور التي تفصل بين الساحل الايسر والايمن في الموصل بضربه الجسر الجديدي العتيق وسط المدينة) مشيرا الى أن (التحالف كان قد دمر خلال الايام الماضية الجسور الخمسة التي تربط الساحلين) . واوضح البياتي أن (طيران التحالف فصل بهذه الضربة المدينة الى جزئين وحصر تنظيم داعش في مواقعه) مشيرا الى أن (التنظيم سيقبر في ارض نينوى) مؤكدا ان (قطعات القوات المشتركة تحرر احياء المدينة بصورة احترافية والتنظيم بات تحت ضربات القوات العسكرية ولن يستطيع ان يتحرك بعد اتمام عملية محاصرته ) الى ذلك اكد مصدر محلي في المدينة أن التنظيم أمر بإعدام عناصره المصابين والفارين من المعارك . وقال المصدر في تصريح امس إن (ما يسمى بمجلس شورى المجاهدين في ولاية نينوى أصدر أمرا لجميع قادة داعش الإرهابي بإعدام أي عنصر من التنظيم ينسحب من المعارك ) مبينا أن (التنظيم بدأ فعليا بقتل عناصره الذين يصابون خلال مواجهة القوات المشتركة) وأضاف المصدر أن (داعش بات يعلم أن أيامه معدودة في نينوى ويسعى إلى تصفية الكثير من عناصره الذين كانوا يعملون معه في عموم المناطق ) .