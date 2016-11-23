قصف مركز على معامل تفخيخ داعش والحشد يكمل دائرة تطويق الموصل

– November 23, 2016

بغداد – كريم عبد زاير

قالت مليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران الأربعاء إنه وصل إلى خط صد قوات البشمركة الكردية غربي الموصل مضيفا أن الخطوة تعني تطويق المدينة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش ومدينة تلعفر المجاورة. حيث حذر الرئيس التركي رجب طيباردوغان من دخول المليشيات الى داخل تلعفر .

وقال أبو مهدي المهندس وهو قيادي بارز في الحشد الشعبي «المرحلة الرابعة من عمليات غرب الموصل انتهت بعد وصولنا إلى خط صد البشمركة باتجاه قضاء سنجار.» وأضاف في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للحشد الشعبي أن الدولة الإسلامية لا تزال تسيطر على الطريق الذي يمتد لمسافة 60 كيلومترا بين الموصل وتلعفر. وقال «لم يتبق للدواعش سوى طريق تلعفر – الموصل وهذا ما سنعمل على معالجته» في إشارة إلى أن الحشد الشعبي سيحاول فصل الموصل عن تلعفر.

فر عشرات الآلاف من المدنيين العراقيين من تلعفر مع اقتراب مقاتلين شيعة من البلدة التي يسيطر عليها تنظيم داعش والواقعة على الطريق بين الموصل والرقة المدينتين الرئيسيتين اللتين أعلن فيهما التنظيم الخلافة في العراق وسوريا. وقال مسؤولون إقليميون إن الرحيل الجماعي من تلعفر الواقعة على بعد 60 كيلومترا غربي الموصل يثير قلق منظمات الإغاثة الانسانية إذ أن بعض المدنيين الفارين يتوجهون إلى مناطق أبعد واقعة تحت سيطرة داعش مما يجعل من الصعب وصولالمساعدات لهم.

وتحاول وحدات الحشد الشعبي -وهي ائتلاف من مقاتلين معظمهم تلقى تدريبا ودعما من إيران- تطويق تلعفر التي تقطنها أغلبية تركمانية ضمن الهجوم الدائر لاستعادة الموصل آخر مدينة كبيرة تعد معقلا لتنظيم داعش في العراق.

وقال نور الدين قبلان نائب رئيس مجلس محافظة نينوى عن تلعفر والمتمركز الآن في العاصمة الكردية أربيل إن نحو ثلاثة آلاف أسرة فرت من تلعفر وتوجه نصفها تقريبا صوب الجنوب الغربي في اتجاه سوريا والنصف الآخر تحرك شمالا إلى أراض واقعةتحت سيطرة الأكراد. وقال «طلبنا من السلطات الكردية أن تفتح معبرا آمنا للمدنيين.» وأضاف أن تنظيم الدولة الإسلامية بدأ مساء يوم الأحد السماح للناس بالمغادرة بعد أن أطلق قذائف مورتر على مواقع وحدات الحشد الشعبي في المطار جنوبي المدينة وردت قوات الحشد الشعبي.

وكانت تركيا هددت بالتدخل لمنع حدوث أعمال قتل انتقامية في حال اجتياح قوات الحشد الشعبي البلدة مستشهدة بعلاقاتها الوثيقة مع السكان التركمان في تلعفر.

وقال قبلان «الناس تهرب بسبب تقدم الحشد. هناك مخاوف كبيرة ما بين المدنيين.»

وسيطوق قطع الطريق إلى تلعفر الموصل إذ أن قوات حكومية عراقية وقوات البشمركة الكردية تحاصر المدينة بالفعل من الشمال والجنوب والشرق.

وقال أحد سكان الموصل إن الضربات الجوية كثفت على الجزء الغربي من المدينة التي يقسمها نهر دجلة مارا عبر وسطها.

وأضاف أن الضربات استهدفت منطقة صناعية يعتقد بأن تنظيم داعش يصنع فيها الشراك ومنها السيارات الملغومة.