– November 23, 2016

إتحاد القوى يعد التشريع ضرباً للتسوية السياسية

التحالف الوطني لـ (الزمان): متأثرون

بأجندات يرفضون قانون الحشد

بغداد – قصي منذر

اطلق النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي موحان على الجهات التي لا تريد اقرار قانون الحشد الشعبي بدواعش السياسة المتاثرين باجندات خارجية، فيما عد اتحاد القوى العراقية تمرير القانون ضرباً للتسوية السياسية. وقال موحان لـ(الزمان) امس ان (الجهات التي لا تريد تمرير القانون هم دواعش السياسة تحت مسميين اولهما مزايدات سياسية والاخر اجندات خارجية وهم لايؤمنون بالعملية السياسية ودور القوة الكبيرة التي هزمت داعش). واضاف ان (اغلب الشخصيات الوطنية هم خارج العملية السياسية يقاتلون داعش في جبهات القتال ويؤمنون بتوجهات العملية السياسية). وكان النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي قد عد تمرير القانون من التحالف الوطني وفق سياسة لي الاذرع سيمثل ضربة قوية للتسوية الوطنية.وقال الدهلكي في تصريح امس ان (اتحاد القوى مازال متمسكا برؤيته ولم يتم التوصل الى اي اتفاق بشأن قانون الحشد). واضاف ان (القانون بصيغته الحالية مرفوض كونه لايحقق المصالح الوطنية وسيكون سببا لعرقلة تحقيق الامن وزيادة الترهل ضمن المؤسسات الامنية). واوضح الدهلكي ان (الاتحاد طالب بان يكون الحشد هيئة تابعة لوزارة الدفاع وليس مؤسسة مستقلة ونسب التمثيل فيه تكون على مستوى المحافظات)، مؤكدا ان (تمرير القانون سيمثل ضربة حقيقية للتسوية الوطنية وتعطي رسالة سلبية باستمرار سياسة لي الاذرع وعدم وجود جدية حقيقية في بناء مرحلة جديدة على اسس الشراكة). وتابع الدهلكي ان (جميع الخيارات مفتوحة امامنا في حال تمرير القانون خارج رؤية الاتحاد). وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي النائب أحمد الأسدي قد اكد أن القانون شبع نقاشات منذ ثلاثة أشهر. ودعا الخبير القانوني طارق حرب الى تشريع القانون في جلسة البرلمان المقبلة.وقال حرب في بيان تلقته (الزمان) امس ان (البرلمان حدد السبت المقبل موعدا للتصويت على القانون)، مبينا انه (على الرغم من وجود حجج على اصدار القانون الا ان دستوريته وقانونيته تفوق حجج الذين يعارضون). وتابع حرب ان (تشريع القانون لا يتعلق بامتيازات كما يتصور بعض الاطراف وانما لكي يكون الحشد اكثر ارتباطا وانضباطا والتزاما وتنفيذا للاوامر العسكرية). من جانبه شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على ضرورة إبعاد اتفاقات المصالحة الوطنية والتعايش السلمي عن الدواعش والبعثيين . وقال الصدر ردا على سؤال لأحد أتباعه بشان المصالحة (لن أزج نفسي ولا المحبين ولا كل الوطنيين بل وعشاق الإصلاح في مثل هذه المصالحات المبنية على دماء الشعب)، مشددا على (إبعاد مثل هذه الاتفاقات أو المصالحات عن الدواعش والبعثيين)، مشيرا الى ان (مراعاة الشعب ومعاناته يجب ان تكون الاولية والمقدمة على مثل هذه الاتفاقات السياسية). واوضح الصدر انه (لا ينبغي اغفال مكونات الشعب وعدم تهميش الفرقاء على اسس طائفية)، وتابع ان (من أراد الدخول في اتفاقات سياسية فينبغي أن يكون من خلال صناديق الاقتراع).