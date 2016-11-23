خامنئي يهدد بالإنتقام إذا انتهكت أمريكا الاتفاق النووي

– November 23, 2016

بيروت – لندن – الزمان

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاء إن تمديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران لمدة عشر سنوات أخرى ينتهك الاتفاق النووي محذرا من رد انتقامي من جانب طهران إذا أقرت واشنطن التمديد.

ووافق مجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي على إعادة فرض العقوبات على إيران لعشر سنوات. وكان القانون قد أقر لأول مرة عام 1996 لمعاقبة الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران وإعاقة سعي إيران لحيازة أسلحة النووية.

وينتهي العمل بقانون إيران عام 2016 إذا لم يتم تجديده. ويتعين على مجلس الشيوخ أن يوافق بدوره على مشروع القانون وعلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعتماده ليتحول إلى قانون نافذ.

وأبرمت إيران والقوى العالمية الكبرى الاتفاق النووي في العام الماضي الذي فرض ضوابط على برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تسببت بأضرار فادحة لاقتصادها. وقال خامنئي الرجل الذي ترجع اليه كل السلطات واعلاها في ايران ،مخاطبا حشدا من أعضاء الحرس الثوري وفقا للموقع الالكتروني للزعيم الأعلى «الحكومة الأمريكية الراهنة انتهكت الاتفاق النووي في العديد من المناسبات.»

وأضاف «أحدثها هو تمديد العقوبات لعشر سنوات أخرى وإذا حدث ذلك فإنه بالتأكيد سيمثل انتهاكا للاتفاق النووي وسترد الجمهورية الإسلامية على ذلك بالتأكيد.»

ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون بعد أسبوع واحد من انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للبلاد خلفا لأوباما. وكان الجمهوريون في الكونجرس قد عارضوا بالإجماع الاتفاق النووي إلى جانب نحو 24 من الديمقراطيين كما انتقدهترامب أيضا في تصريحاته خلال الحملة الانتخابية.

وعبر مشرعون من الحزبين عن أملهم أن تتبع الولايات المتحدة نهجا صارما ضد ايران في عهد الرئيس الجديد.

وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه «سيمزق الاتفاقية إربا» مما استدعى ردا قاسيا من خامنئي الذي قال إنه في حال حصل ذلك فإن بلاده «ستحرق» الاتفاق بدورها.

وكان مجلس النواب أقر في الأسبوع الماضي قانونا سيؤدي إلى منع شركتي بوينج وإيرباص للطيران التجاري من التعامل مع إيران.

وعبر البيت الأبيض عن اعتقاده بأن هذا القانون ينتهك بنود الاتفاق النووي مشيرا إلى أن أوباما سيمارس حق النقض ضده حتى لو وافق عليه مجلس الشيوخ.