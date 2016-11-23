– November 23, 2016

نيجرفان البارزاني يبحث مع أنقرة أوضاع المنطقة

الإتحاد لـ (الزمان) : خلافات الأحزاب وراء أزمات الإقليم

بغداد – شيماء عادل

انقرة – ماهر اوغلو

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني تعرض الاقليم لأزمات اقتصادية ومالية وسياسية مفتعلة بسبب الخلافات بين الاحزاب، فيما عد عضو الحزب الديمقراطي ناظم هركي أن الإقليم وصل إلى مرحلة متطورة بفضل سياسات رئيسه مسعود البارزاني في وقت يبحث رئيس الاقليم نيجرفان البارزاني مع انقرة تطورات الاوضاع في المنطقة. وقال عضو الاتحاد اريز عبد الله لـ(الزمان) امس ان (الاقليم يعاني من ازمات متعددة في مقدمتها الازمة المالية التي حدثت بسبب هبوط اسعار النفط فضلا عن الحرب التي يخوضها الى جانب الحكومة الاتحادية للقضاء على عصابات داعش الارهابية ولهذا اثر سلبي على واقع الاقليم)، مبينا ان (الاقليم يعاني ايضا ازمة سياسية مصطنعة ناتجة عن خلافات بين الكتل الحزبية ما ادى الى تفاقم الازمة وتعطيل البرلمان)، مشيرا الى ان (التطورات التي قد نشهدها في الاقليم والمرحلة التي وصل اليها بفضل نضال الشعب الكردي ووقوفه بوجه الحكومات الدكتاتورية وعلى الرغم من وجود مشاكل وازمات خانقة الا اننا نأمل ايجاد حلول للقضاء على هذه الازمات عن طريق الحوار بين جميع الاطراف في الاقليم). من جانبه عد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ناظم هركي أن الإقليم وصل إلى مرحلة متطورة بفضل سياسات رئيسه مسعود البارزاني مؤكدا أن الاقليم قد يواجه مشاكل مؤسفة يصعب على الأطراف الأخرى معالجتها في حال غياب دور البارزاني عن المشهد. وقال هركي في تصريح امس إنه (بفضل سياسات البارزاني وصل الإقليم إلى مرحلة متطورة على الصعد السياسية والإقتصادية والدبلوماسية فضلا عن الأمان الذي يتمتع به الإقليم بشكل ملحوظ). وأضاف أن (المشاكل التي يعانيها إلاقليم لا علاقة لها بمنصب البارزاني) وتابع أن (البارزاني طالب عدة مرات الأحزاب الرئيسية في إلاقليم بالتوصل إلى إتفاق لمعالجة مشكلة منصب رئاسة الإقليم إلاّ أن الأحزاب السياسية لم تتوصل إلى حل بهذا الشأن) متهماً حركة التغيير بـ (إثارة موضوع انتهاء مدة رئاسة الإقليم لتغطية فشلها في الاداء الحكومي). على صعيد متصل بحث رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدرم في انقرة تطورات الاوضاع في المنطقة. وقال بيان امس ان (البارزاني التقى اردوغان ويلدرم في انقرة وبحث معهما مستجدات الاحداث في المنطقة والاوضاع في العراق والاقليم فضلا عن العلاقات الثنائية).