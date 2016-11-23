– November 23, 2016

دوري الكرة الممتاز يستأنف غداً بـ 5 مواجهات في الجولة الثامنة

الوسط يقابل الزوراء الجمعة والجوية تعود للمنافسات السبت

الناصرية – باسم الركابي

تستأنف يوم غد مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم عندما تقام خمس مباريات ضمن الجولة الثامنة تتوزع بين ملاعب الجوية والنفط وميسان والكرخ ونفط الوسط في النجف على ان تكتمل المواجهات بعد غد السبت وذلك بأجراء خمس مباريات اخرى تتوزع بين ملاعب كربلاء والامانة والشعب والنجف والميناء. وتخيم خسارة المنتخب الوطني امام الامارات على اجواء الشارع الكروي والرياضي ويخشى ان يقاطع الجمهور حضور المواجهات التي مهم ان تبتعد عن احداث الشغب كما حصل في المباراة المؤجلة بين زاخو والامانة وان تسهم الفرق وجماهيرها في تامين اجواء اللعب وتقبل النتائج كما تسفر عنها المباريات وهذا جانب يفترض ان يعكس توجهات الفرق في اظهار قدراتها والمساهمة في انجاح المسابقة لان الدوري طويل وتواجه الفرق مصاعب مالية لكن يجب عليها ان ترتق الى مستوى المواجهات المقبلة

و نجد من لجنة المسابقات ان تستغل الوقت بعد توقف مباريات المنتخب الوطني وذلك بتمشيه مباريات الدوري دون توقف لانهاء مباريات المرحلة الاولى من خلال اقامة ثلاث مباريات كل اسبوعين اي اقامة ست مباريات في الشهر والامور متروكة للاتحاد واللجنة في كيفية ادارة المباريات وتوقيتاتها

المتصدر والزوراء

وعودة الى مباريات الغد الجمعة التي تشهد ابرز مواجهة بين المتصدر نفط الوسط 17 نقطة والزوراء السابع 8 نقاط ويحرص اصحاب الارض على الظهور القوي والخروج بكل الفوائد من المباراة التي تظهر تفوقهم في كل شيء فضلا عن عاملي الارض والجمهور والعمل على مواصلة تحقيق النتيجة المهمة لمواصلة البقاء في الصدارة التي يبدو متحفزا لها من اجل الثائر للخسارة الوحيدة التي تلقوها الموسم الماضي من الضيوف وكان لسان حال الفريق بقيادة غني شهد يقول نحن هنا لتحقيق النتيجة المطلوبة لاسعاد جمهورنا الذي يحرص بشدة لمتابعتها لان الطرف القادم من العاصمة هو البطل ولان فريقهم متصدر للترتيب ولايريد ان يتوقف في داره التي قفلها بوجه الضيوف ويعد افضل الفرق استفادة منها ويرى من الوضع الذي عليه سيدعم حظوظه في تحقيق الفوز وتعزيز صدارته الهدف الاول الذي يلزم اللاعبين في تقديم ما لديهم وهو ما يعول عليه غني شهد الذي لازال يقدم الفريق بالحالة الافضل وينتظر ان يتخلص من احد الفرق المنافسة على لقب الدوري في المواجهة التي لاتبدو سهلة حتى مع الظروف التي تقف الى جانب الوسط لانهم يدركون طبيعة المهمة والوضع الذي يمر به الزوراء بعد التعثر وجاء الى النجف ليلعب بشعار التحدي والحاق الخسارة الأولى بالمتصدر والعودة الى سكة الانتصارات ودائرة المنافسة التي يشعر بعيد عنها ما يتحتم تقديم الاداء القوي من خلال طريقة اللعب التي سيحددها المدرب الثاني عصام حمد الذي يرى في النجاح من يخدم المهمة التدريبية التي يعود لها مرة اخرى مع البطل لكن في ظروف صعبة بعد البداية المتعثرة وتلقي خسارتين من ست مباريات ما اثر على اجواء العلاقة بين الفريق وجمهوره قبل ان يكون ئائر احمد الضحية الاولى. ويريد حمد رفع طموحات الفوز والسعي للعودة بفوائده في اول ظهور للمدرب مع الفريق الذي يخرج للمرة الاخرى بعد العودة بتعادل من نفط الجنوب والمدرب مطالب في تتجاوز مواقع نفط الوسط لاكثر من سبب منها العودة الى نتائج الفوز بعد تعثر سرع بابعاد احمد ولان تجاوز الوسط يمثل الشيء الكثير امام البطل الذي مهم ان يعكس نفسه بقوة وان يلعب بشعار لابديل عن الفوز وان يقدم مباراة استثنائية للتقدم للامام والاهم تصحيح مسار الامور التي اختلفت مع بداية جلبت المشاكل للمدرب السابق التي يامل تجنبها ويتداركها حمد الذي يريد ان يفرض نفسه عبر استغلال هذه الفرصة في قيادة احد ابرز فرق الدوري الذي يمر بوضع قلق ويواجه انتقادات كثيرة لكونه خارج مسار المنافسة الحقيقية ورغبة جمهوره ولم يقدم ما يعكس من انه بطل الدوري ومر بسجل ابيض الموسم الاخير قبل ان تتزعزع ثقته بنفسه وجمهوره وبات يلعب تحت ضغط الانصار الذين يأملون ان تتغير اوضاع وان لايتوقف هنا في النجف وان يكرر ما فعله في دوري النخبة والاهم ان ترتق المباراة الى مستوى الفريقين اللذين يمتلكان مجموعة لاعبين معروفين يعول عليهما في ان يحققا ما يبحثان عنه من اجل الحصول على نتيجة الفوز خاصة حمد الذي سيكون على المحك والمطالب بتحسين الاداء والنتائج والتقدم للأمام في وقت لايريد الوسط التخلي عن نتائج الفوز التي استعاد تسطيرها في ملعبه في مواجهة الزوار تحت اي عنوان

الطلبة واربيل

ويستقبل الطلاب في الموقع الخامس 12 نقطة اربيل العاشر بثمان نقاط

الطلاب لعبوا ست مباريات تعادلوا مع الشرطة وتغلبوا على الزوراء وعلى فريق الحسين وتعادلوا مع البحري وتغلبوا على كربلاء وتعادلوا مع النفط ويتطلعون الى حسم مهمة اربيل من خلال ظروف اللعب حيث عاملي الارض والجمهور والاستمرار في تعزيز مسار النتائج في مهمة لاتبدو سهلة امام الضيوف الذين قدموا انفسهم في الحالة المطلوبة ولان الطلاب قدموا مباريات مهمة عندما سيطروا على الامور من خلال جهود عناصره التي تلعب بشكل مقبول منذ البداية ويريدون تقليص الفجوة مع مثلث الترتيب وهو ما يبحثون عنه في مواجهة لاتبدو سهلة ولابد من استغلال ظروف اللعب ولان الطلاب في حالة مناسبة لانه في وضع يمكنه من تحقيق الفوز لمواصلة تقدمه امام جمهوره المتعطش للنتيجة التي ستعيد الفريق الى سكة الانتصارات بعد ثلاث تعادلات اخذت منهم الكثير ما يدفع اوديشيو الى تخليص الفريق من هذه النتائج لانها اثرت على الموقف الذي يبدو خارج رغبة عشاقه في ان يقود بدوره كفريق دخل المشاركة كمنافس جماهيري وان يسير في الطريق الصحيح وان يؤكد حضوره من خلال اداء عناصره التي للان تقدم الاداء المطلوب لكنها لم تصل الى طموحات الانصار الذين ياملون ان يقدموا العطاء ويخرجوا من بوابة اربيل الذي هو الاخر لايمر بأفضل ايامه بعد تعثر نتائجه في الجولات الاخيرة والمشكلة لم يستفيد من ملعبه بعد تعادله ثلاث مرات مع فرق هي بمستواه امام الحالة التي سبقت فترة المشاركة التي واجهت مشاكل لازالت عالقة للان مع الفريق الذي قدم مباريات مهمة عندما تعادل مع الزوراء وتغلب على زاخو وتعادل مع كربلاء والكهرباء والكرخ والحدود وخسر مباراة واحدة امام الجوية وسيعود اليوم لمواجه الطلاب ويبدو ان الجدول لم يخدم مهمة الفريق بعد ان لعب ثلاث مباريات مع ثلاثي الصراع على اللقب حيث الزوراء والجوبة وسيعود الى الطلاب من اصل اربع جولات ما جعل من الموقف في غاية الصعوبة لكن لايمكن التقليل من شان الفريق الذي نجح في تقديم نفسه في اكثر مناسبة ولان نتائج الذهاب تظهر افضل من الاياب وهذا جانب مهم ويريد ان يقلب الموازين وقهر الطلاب في عقر دارهم وهو ما سيعمل عليه مظفر جبار الذي يدير الامور عبر قدرات اللاعبين المعروفة للجميع

النفط والسماوة

ويستقبل النفط ثامن الترتيب 8 نقاط السماوة في الموقع السابع عشر باربع وهو الذي فشل في جميع مباريات الذهاب فقط حصل على نقطة من تعادل مع النجف كما لم يغير من نتائج الارض التي سببت المشاكل مع الجمهور قبل ان يغادر المدرب خالد عودة لياتي المدرب الثالث علي حسبن الذي سيقود الفريق امام مباراة صعبة وتشكل التحدي له وهو الذي جيا به لانقاذ الامور في ظل التراجع الواضح للفريق الذي يقف في دائرة الفرق المرشحة للهبوط التي تواجد فيها منذ البداية وفشل محا ولات الاستفادة من مباريات الارض التي زاد تعادله مع البحري مشاكل كما تناقلته وسائل الاعلام ومهم ان يتحمل الجمهور الامور التي تركت على عاتق الادارة قبل تخلى كل المسؤولين عن الفريق الذي يمر في اسوء احواله ولابد من مساندة سريعة من اجل تغير النتائج ولو من بعيد قبل ان تتفاقم وتنعرقل المهمة بعد ان زادت مخاوف النتائج امام عناصره التي تريد ان تقدم ما عليها تحت قيادة المدرب الجديد الذي يرى كم هي صعبة المهمة لان النفط احد الفرق اللافتة من حيث العروض كما شاهدناه امام الطلاب بعدما قدم مباراة مهمة ونجح في تقديم المستوى ويحرص عكسه امام السماوة لانه في حالة فنية افضل من الضيوف لابل افضل من الكثير من فرق الدوري وهو الذي لفت الانظار بعد عروض فنية ناجحة في مبارياته الخمس التي خاضها للان ويامل ان يستفيد منها خاصة التي تجري في مواقعه الذي يعول عليها ويسعى حسن احمد تقديم نفسه من خلال وجود مجموعة اللاعبين الشباب الذين اثبتوا جدارتهم في جميع المباريات الماضية بغض النظر عن النتائج وتصب المباراة لمصلحة الفريق الذي يسعى الحفاظ على نوعية الاداء ويبقى الشغل الشاغل هي نتائج الفوز والوقوف في موقع افضل من الذي عليه وبإمكان النفط ان يحقق ذلك من خلال لقاء السماوة مع مباراتين مؤجلتين

نفط ميسان والبحري

ويضيف نفط ميسان في المركز الثالث عشر بست نقاط جيرانه البحري رابع عشر الموقف بست نقاط ويسعى أصحاب الارض مواصلة تقديم العمل من خلال مباريات الاياب وتواجد الجمهور الكبير لحصد النقاط وتعزيز الرصيد الذي لازال يعتمد به عدي اسماعيل على مباريات الضيوف الذين فشلوا في النيل من الفريق الذي نجح بالفوز على النجف وتعادل ثلاث مرات ورفع رصيده الى ست نقاط ويامل ان يضيف اليها كامل علامات مباراة البحري من خلال ظروف اللعب ودعم جمهوره الذي يسهم في دعم المهمة مع فرق هي بمستوى نفط ميسان الذي مهم ان يتعامل مع مباريات عقر الدر كلما امكن لانه لم يقدر على تقديم نفسه ذهابا فقط عاد بنقطة من فريق الحسين في وقت يرى البحري نفسه بالقادر على الزام المضيف التنازل عن كامل النقاط بعد تعادله مع السماوة وقبلها مع فريق الحسين وبشكل عام يشعر البحري بقدراته على العطاء ويعمل على تسخير جهود لاعبيه الذين للان يقدمون بشكل مناسب والاهم ان يعكسوا ثقتهم في لقاء العمارة والعودة بالنتيجة المطلوبة لان فقدان نقاط هكذا مباريات سينعكس سلبا على مشاركة الفريق الذي يريد ان يقدم دوره كممثل لكرة البصرة وقادر على هزيمة ميسان

الكرخ والحسين

ويحاول فريق الكرخ المتأخر في الموقع التاسع عشر بثلاث نقاط بعد تلقي اربع خسارات من الامانة ونفط الوسط والميناء والشرطة وحصل على نقاطه الثلاث من تعادل مع اربيل ونفط الجنوب والنجف ويواجه مشاكل فنية ومالية ويسعى الى الاستفادة من هذه المواجهة لان فريق الحسين يقف هو الاخر في مكان متاخر بعد تلقي خسارتين من الميناء والطلبة قبل ان يتعادل مع الشرطة والبحري ونفط ميسان والسماوة ويواجه مشكلة البقاء ما يجعل منهما البحث عن نقاط المباراة التي تظهر متوازنة امامهم لكن تظهر الارجحية لفريق الحسين الذي يجد من الامور تشتد بوجهه ولابد من حلول للخروج من مازق النتائج كما يريد ذلك الكرخ الذي تراجع في الجولات الاخيرة بشكل واضح

مباريات السبت

وتجري بعد غد السبت خمس مباريات حيث يستقبل كربلاء في الموقع العشرين بثلاث نقاط نفط الجنوب ثاني عشر الموقف بست نقاط من ستة تعادلات اصحاب الارض يمرون في اسوء بداية جراء الضائقة المالية ودخول المباريات بعد ان لعب ثلاث مباريات متتاليه خسرها امام الزوراء والجوية والطلبة قبل ان يعود بنقطة من اربيل الجولة الماضية . ويرى الفريق قوته بقدرات عناصره في حسم نتيجة اللقاء والخروج باول فوز له من خلال ظروف اللعب ومساندة الجمهور للرد على اجواء النتائج التي يفترض ان تاتي من الارض التي يراهن عليها الفريق في دعم نتائجه والهروب من اخطر المواقع كما يريد المدرب فاضل عبد الحسين واهمية ان يغير من الواقع من خلال تحقيق النتيجة الاولى التي يتطلع اليها نفط الجنوب الذي تعادل في جميع مبارياته الست ويريد العودة من ملعب كربلاء بالفوز الاول ومن ثم الحفاظ على نظافة سجله

الامانة والجوية

وابرز مواجهات السبت تلك التي تشهدها العاصمة عندما يضيف ملعب الامانة مباراة فريقه الوصيف 17 نقطة مشاركا الوسط في الصدارة مبتعدا عنه بفارق الاهداف في وقت يقف الجوية في الموقع الحادي عشر من الفوز بمباراتين لعبهما للان حققهما على كربلاء و اربيل قبل ان ياتي لهذه المباراة بعد الإنجاز الاسيوي الكبير في الحصول على لقب بطولة الاتحاد الاسيوي امام جمهوره الذي يحرص على مشاهدته وهو المنتشي باللقب المذكور ومواصلة تحقيق النتائج والصراع على لقب الدوري الذي يراى جمهوره انه في الوضع الفني العالي وينتظرون ان يواصل تحقيق النتائج من خلال الاداء المنتظر من لاعبي الفريق الذي يمر في افضل احواله و لاينقصه شيء وفي كامل الجاهزية بقيادة باسم قاسم الذي حقق ما عجز قبله بعد 45 عام من المشاركات الاسيوية التي نقلت الفريق للواجهة وامام مهمة الظهور القوي في الدوري المحلي والتقدم من مباراة لاخرى بعد ارجاء خمس مباريات للفريق الذي يسعى الى استغلالها كما يجب من خلال موجود اللاعبين القادرين على الحسم ولان الفريق يمر في افضل ظروف اللعب والمشاركة وسيكون عند اهتمام جمهوره الكبير الذي مؤكد سيحضر لتحية اللاعبين تقديرا لما حققوه من انجاز كروي سيدفعهم الاهتمام الكبير بالدوري الحالي والعمل ما لديهم من اجل المرور من جولة لاخرى للتقدم للامام ولاسعاد جمهورهم الذي يريد الفريق ان تكون على الموعد وان يظهر كما عهدهم في تقديم اللعب المطلوب والتركيز على جميع المباريات وحسمها من خلال الحالة الفنية التي عليها ووجود القوة الهجومية التي يقودها المتوهج حمادي احمد و من خلال طريقة اللعب والحلول التي يقدمها المدرب الذي يسعى ان يقود الفريق في الصراع المحلي بعد نجاحين كبيرين وضعاه في مقدمة المدربين حيث قيادة الزوراء للقب الدوري والجوية الى لقب اسيوي ويحرص مع لاعبي الجوية الى خطف لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه اكثر من عقد ولابد من التعامل مع الحالة المهمة التي يمر فيها والعمل على ايقاف نجاحات الامانة وتخديش سجل اولاد العاصمة في الحاق الخسارة الاولى بهم في مهمة تشكل الاختبار الحقيقي لكتيبة احمد خلف التي تريد ان تثبت ما تحقق من نتائج وتقدم وموقع لم ياتي عن طريق الصدفة بل من خلال جهود كبيرة وعالية تبذل من اللاعبين الذين يدركون طبيعة المهمة ولان الفوز على الجوية له طعم خاص وسيزيد من تألقه ومشهد المنافسة التي قد تمنحه الصدارة اذا ما تمكن الزوراء من تجاوز الوسط

ولدى الفريق الثقة العالية بجهود عناصره في الاستمرار في نسج النتائج التي لازال يقدمها ويحرص على عدم التوقف في احدى اهم محطات المنافسة التي قد تبعده عن موقعه الحالي اذا لم تدار الامور بشكل فني وكما يخطط له المدرب الشاب الذي يكون قد حدد ملامح التغلب على صعوبات لقاء الجوية الذي يعد التحدي الجدي امام مهمة الفريق المتطلع للبقاء في موقعه امام الجوية الذي يبدو اوفر حظا في الخروج من باب الامانة العريض ولانه سيلعب بطموحات الفوز الذي يسعى اصحاب الارض تحقيقه لاه لا زال المنافس الذي فرض نفسه قويا منذ البداية والحفاظ عليها والتوجه بها بقوة حتى لو كان الطرف الاخر بطل اسيا

الشرطة والحدود

ويشهد ملعب الشعب لقاء الشرطة في الموقع الرابع 12 والتاسع الحدود8 ولازال الشرطة بعيدعن رغبة جمهوره لانه لعب مباريات سهله لم ينجح في الاستفادة منها مثلا تعادله مع فريق الحسين ونفط ميسان قبل ان يحقق الفوز على السماوة والبحري و برباعية على الكرخ قبل توقف الدوري بعد ان استهل الدوري بتعادل مع الطلاب ويخشى جمهوره ان يقف الحدود حجر عثرة امام تطلعات تحقيق الفوز الذي يظهر الى جانب مفارز الشرطة التي عليها ان تعمل بقوة من خلال وجود مجموعة يشار اليها لكنها بقيت بعيدة عن تحقيق الانجاز ومواصلة مساره الذي يحتاج الى نتائج مستمرة للتواصل مع المواقع المفضلة التي هي من توطد العلاقة مع الانصار الذين يرون الحلول في عبور الحدود عبر تقديم الاداء حيث افضلية اللاعبين والتشكيلة التي سيلغب فيها محمد يوسف الذي يسعى الى تجسيد امل جمهور الشرطة التي تدرك طبيعة المهم التي يكون قد خطط لها الحدود ودعم خطوط الصد من اجل الاطاحة بجهود الشرطة والنظر للنتيجة بخصوصية وسيكون الامر الاهم ولان الفوز على الشرطة وفي ملعب الشعب سيكون امرا جيدا

النجف والكهرباء

ويعود النجف وسط تطلعات تحقيق الفوز لثاني تواليا بعد العودة من زاخو بكل الفوائد ويسعى عماد محمد الى تحسين الاجواء تحت انظار جمهوره الذي يرى الامور في تغير لان الفوز خارج الميدان يعد الحدث المهم بعد ان شكلت تلك المباريات عائقا بوجه النجف الساعي لتحقيق النتيجة المطلوبة على حساب الكهرباء المتراجع حيث الموقع الثامن عشر بثلاث نقاط قبل ان يتركه القطان ويستلمه عباس عطية الذي سيكون امام اختبار صعب لان النجف في الوضع الفني وسيلعب بظروف تساعده على ايقاف الكهرباء والعمل على حسم المباراة التي يريد عطية العودة بالفوز الاول

النجف يقف في الموقع السادس 9 نقاط ويطمح في تقديم الاداء من اجل التقدم في الموقع الذي يحتاجه وجمهوره الذي يراقب الامور وسيكون سعيد جــــدا في حال جاءت النتيجة وهو الذي اعتاد على تقديم الاداء الــــقوي في ميدانه

الميناء وزاخو

وسيقوم زاخو برحلة طوية تنتهي في مدينة البصرة لمواجهة الميناء ومتوقع ان يواجه صعوبات كبيرة بعد تراجع النتائج والاداء وفقدان شهية الفوز الذي يبحث عنها مع المدرب الاخر بعد لان فقد فرصة تحقيقه مع عصام حمد وسيكون امام مهمة غاية في الصعوبة لان الميناء يرى افضلية النتائج من ملعب المدينة الرياضية وتحت انظار جمهوره الكبير الذي لازال يسجل حضوره في البصرة التي تتضمن حسابات الفريق الذي يرى الهدف هو الفوز ولان اهل البصرة الباحثين مع فريقهم عن النقاط الثلاث وتحسين الموقع.

الميناء يقف ثالث الترتيب 13 نقطة وزاخو خامس عشر 4 نقاط ويفكر في تحسينه حتى لو كان المنافس الميناء.