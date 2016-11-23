– November 23, 2016

ليستر يضمن الصدارة وبورتو يحافظ على حظوظه ودورتموند يكتسح ليغيا بالثمانية

فوز مثير للنادي الملكي وثلاثية يوفنتوس تحسم التأهل

{ مدن – وكالات: تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوربا، بعد فوز مثير على مضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي بنتيجة 2-1، مساء اول امس، الثلاثاء، على ملعب خوسيه ألفالادي في الجولة الخامسة من دور المجموعات. ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، ليتأهل رفقة المتصدر بوروسيا دورتموند الألماني، 13 نقطة، والذي فاز بدوره على ليجا وارسو البولندي (8-4) في الجولة ذاتها. في المقابل تجمد رصيد سبورتينج لشبونة عند 3 نقاط في المركز الثالث، ليفقد آماله في التأهل، ويتبقى له فرصة التعويض والتأهل للدوري الأوربي إذا حافظ على موقعه في الجولة الأخيرة. سجل رافائيل فاران هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 29، بعد تمريرة من كريستيانو رونالدو، الذي رفع عدد الأهداف التي صنعها إلى 32، ليصبح الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ البطولة. وأدرك البرتغالي أدريين سيلفا التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء في الدقيقة 80، قبل أن يسجل البديل كريم بنزيمة هدفا قاتلا برأسية رائعة وصاروخية في الدقيقة 87 . وشهدت المباراة طرد البرتغالي جواو بيريرا، لاعب سبورتينج لشبونة، في الدقيقة 64، ليكمل الفريق صاحب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

ثلاثية ليوفنتوس

وخطف يوفنتوس صدارة المجموعة الثامنة من إشبيلية بعد الفوز عليه على أرضه ووسط جماهيره بملعب رامون سانشيز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. تقدم الفريق الإسباني أولاً في الدقيقة التاسعة عبر اللاعب باريخا قبل أن يتعادل يوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عبر ركلة جزاء سجلها ماركيزيو، فيما سجل بونوتشي هدف التقدم في الدقيقة 84 واختتم ماندزوكيتش الأهداف في الدقيقة 94 . الفوز حسم ليوفنتوس التأهل رسمياً بعدما ارتفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب فيما توقف رصيد إشبيلية عند 10 نقاط في المركز الثاني وأصبح تأهله مشروطاً بعدم الخسارة أمام ليون بفارق هدفين أو أكثر في الجولة الأخيرة. سامباولي اختار طريقة 3-5-2 بوجود الثنائي فازكويز وفييتو في المقدمة فيما اختار أليجري طريقة 4-3-3 في ظل الإصابات الكثيرة التي ضربت خط هجومه خلال المدة الماضية فتواجد ماندزوكيتش كرأس حربة أساسي مدعوماً بالثنائي كوادرادو وساندرو.

مواجهة تاريخية

وقلب بوروسيا دورتموند تأخره بهدف نظيف أمام ليجيا وارسو، إلى فوز كاسح 8 / 4، على ملعب سيجنال إيدونا بارك في دورتموند، بفضل خمسة أهداف في غضون ربع ساعة فقط ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، ويبقى منافسه في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة. وشهدت المباراة رقما قياسيا جديدا في تاريخ دوري الأبطال لأنها المباراة الأولى في تاريخ البطولة التي تشهد سبعة أهداف في الشوط الأول. وحسم دورتموند المباراة تماما في شوطها الأول الذي أنهاه لصالحه 5 / 2 حيث أحرز الياباني شنجي كاجاوا هدفين لدورتموند في الدقيقتين 17 و18، وأضاف نوري شاهين وعثمان ديمبلي وماركو ريوس الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 20 و29 و32، فيما سجل ألكسندر بريوفيتش هدفي ليجيا وارسو في الدقيقتين 10 و24 . وفي الشوط الثاني، سجل ريوس الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 52 ورد ميشال كوشارزيك بالهدف الثالث لليجيا وارسو في الدقيقة 57 ثم سجل فيليكس باسلاك الهدف السابع لدورتموند في الدقيقة 81 ورد نيمانيا نيكوليتش بالهدف الرابع لليجيا وارسو في الدقيقة 83 فيما اختتم ريوس التسجيل في المباراة بالهدف الثالث (هاتريك) له والثامن لدورتموند في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ليستر يضمن الصدارة

وضمن ليستر سيتي الإنكليزي صدارة المجموعة السابعة في دوري أبطال أوربا بفوزه على أرضه أمام ضيفه كلوب بروج البلجيكي 2-1 وحافظ بورتو البرتغالي على حظوظه في اللحاق به لدور الستة عشر بتعادله سلبيا مع مضيفه كوبنهاجن الدنماركي. ورفع ليستر رصيده إلى 13 نقطة ليتأهل كأول المجموعة بغض النظر عن مباراته الاخيرة في دور المجموعات والتي يحل فيها ضيفا على بورتو صاحب المركز الثاني بثماني نقاط. واستمر كلوب بروج في ذيل المجموعة بدون أي نقاط بعد خسارته لمبارياته الخمسة حتى الآن في دور المجموعات. على ملعب كينج باور، افتتح ليستر التسجيل مبكرا، عن طريق الياباني شينجي أوكازاكي الذي حول تمريرة من الجهة اليسرى لكريستيان فوكس، بلمسة واحدة بيسراه داخل الشباك في الدقيقة الخامسة. وضاعف الجزائري رياض محرز الغلة في الدقيقة 30 من ركلة جزاء. وقلص خوسيه اسكييردو من هدف بمجهود فردي النتيجة للضيوف في الشوط الثاني. وفي المباراة الأخرى، عاد بورتو بنقطة ثمينة من ملعب باركن امام كوبنهاجن صاحب المركز الثالث في المجموعة بست نقاط والذي تعقدت مهمته في بلوغ دور الستة عشر، حيث سيكون تأهله مرهونا بخسارة بورتو على أرضه وفوزه على كلوب بروج في الجولة الختامية.