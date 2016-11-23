– November 23, 2016

الزمالك يهدّد بالإنسحاب من الدوري

{ القاهرة – وكالات: جدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك تهديده بالانسحاب من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في حال استمرار رضا البلتاجي رئيسًا للجنة الحكام. وكشف منصور، خلال تصريحات إذاعية، أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات القادمة للحديث عن رفضه استمرار رضا البلتاجي في منصبه. وأشار إلى أن حملة إرهاب الحكام نجحت في تحقيق أهدافها، متمنيًا أن يكون عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسًا لجنة الحكام، موضحًا أن محمد فاروق تسبب في خروج مباراة الزمالك والإسماعيلي بشكل سيء. وتعادل الزمالك مع الإسماعيلي سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما مؤخرًا ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري.