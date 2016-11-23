هل يضم ترامب الجنرال بتريوس الى فريقه العسكري ؟

– November 23, 2016

لندن – الزمان

قال الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بتريوس الأربعاء في مقابلة مع المحطة الإذاعية الرابعة في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه سيقبل العمل في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إذا طلب منه ذلك. وكان خبراء توقعوا اعادة القادة العسكريين للانضمام الى فريق ترامب فيما لو ازداد التصعيد بين طهران وواشنطن وارسل ترامب قوات جديدة الى الشرق الاوسط لحسم الحروب في العراق وسوريا وايقاف نفوذ ايران . وبترايوس القائد السابق للقوات الامريكية في الع راق على اطلاع كامل بالتفاصيل العسكرية للاقليم الملتهب الممتد من ايران الى لبنان مرورا بسوريا والعراق . ويربط الخبراء بين هذه التوقعات وتصريحات ترامب حول التغيير الشامل في العراق وهو تصريح لا يزال غامضا ولم يرتق الى الوضوح في التطبيق ربما بسبب عدم تسلم ترامب القيادة رسميا .

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن بتريوس -الذي استقال من منصبه كمدير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2012 بعد كشف علاقة له خارج إطار الزواج- ضمن المرشحين لمنصب وزير الدفاع.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيوافق على الانضمام لإدارة ترامب قال بتريوس «تعرضت سابقا لموقف حيث استدار أحد الرؤساء نحوي داخل المكتب البيضاوي في لحظة صعبة…وقال (أطلب منك بوصفي رئيسك وقائدا عاما أن تتولى قيادة قوة المساعدةالأمنية الدولية في أفغانستان).»

وتابع «الإجابة الوحيدة كانت ..نعم سيادة الرئيس.»

وأضاف «لم يكن لي أي اتصالات به في الماضي. لا أعرف كيف يعمل. لكن من المثير للاهتمام أن كل من تحدثوا معه قالوا إنه جذاب جدا ومضايف جدا ولطيف للغاية وكثير الأسئلة ومحب للحوار.

فيما اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حاكمة ولاية ساوث كارولاينا نيكي هالي لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة رغم انتقادها له اثناء الحملة الانتخابية وضآلة خبرتها في السياسة الخارجية.

وأعلن اختيار هالي في بيان الأربعاء أصدره فريق ترامب الانتقالي.

وقال ترامب في البيان «تملك الحاكمة هالي سجلا حافلا في جمع شمل الناس بصرف النظر عن الانتماء الحزبي من أجل دفع السياسات المهمة للأمام لصالح ولايتها وبلدنا.»

وهالي البالغة من العمر 44 عاما ابنة مهاجرين من الهند وليست لها خبرة دولية تذكر.

وربما يكون الهدف وراء اختيار هالي -التي تحث على التسامح- تبديد تأثير تصريحات ترامب المثيرة للانقسام المتعلقة بالمهاجرين والأقليات اثناء حملة انتخابات الرئاسة الامريكية التي فاز فيها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون .

وساندت هالي منافسين لترامب في الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري لاختيار مرشحه للانتخابات الرئاسية قبل أن تقول الشهر الماضي إنها ستصوت لترامب رغم أن لديها تحفظات على شخصيته.