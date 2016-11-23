– November 23, 2016

كونتي ينتقد سبشل وان ويثني على تضحياته

مورينيو يطارد 3 حلول بـ 90 مليون إسترليني

{ لندن – وكالات: انتقد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي، سلفه جوزيه مورينيو الذي يتولى حاليًا مسؤولية مانشستر يونايتد. وأبدى كونتي إعجابه الشديد بقدرات النيجيري فيكتور موزيس لاعب تشيلسي، مؤكدًا أنه مندهش للغاية من عدم الاستفادة به بصفوف البلوز في المواسم السابقة. ونقلت صحيفة ميرور البريطانية أن موزيس يقدم مستويات رائعة هذا الموسم، حيث أجاد كثيرًا في أداء مهام الجناح الأيمن المدافع، في خطة 3-4-3، التي يطبقها أنطونيو كونتي. وقال المدير الفني لتشيلسي: معجب للغاية بإمكانيات موزيس منذ متابعتي له في اليوم الاول من معسكر الإعداد في الصيف، فهو يتمتع بقدرات مميزة للغاية، ولديه قوة وسرعة، تجعله قادرًا على تغطية مسافة 70 مترًا بطول الملعب. وأضاف كونتي: كنت مندهشًا للغاية من عدم استفادة تشيلسي بلاعب مثل فيكتور موزيس. وكان فيكتور موزيس قضى الموسم الماضي معارًا إلى صفوف نادي وست هام يونايتد، بقرار من جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لتشيلسي. يذكر أن موزيس (25 عامًا) لعب 13 مباراة بقميص تشيلسي هذا الموسم، بواقع 11 في الدوري، ومباراتين في كأس رابطة المحترفين، وسجل 3 أهداف. من جهة اخرى طلب جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد، ضمانات من إدارة النادي الإنكليزي بضرورة إبرام صفقات مميزة في مدة الانتقالات الشتوية، لترميم خط دفاع الفريق سعيًا للمنافسة على التأهل لدوري أبطال أوربا أو اقتناص أي فرصة للصراع على لقب البريميير ليج. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مورينيو نقل لإيد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد رغبته في تدعيم الدفاع بثلاث صفقات، على رأسها النمساوي دافيد ألابا لاعب بايرن ميونيخ، وذلك لسد العجز في الجبهة اليسرى في ظل عدم الاقتناع بقدرات لوك شاو، وكذلك لإجادته اللعب في وسط الملعب. مهمة المدرب البرتغالي لن تكون سهلة في ظل رغبة ناديي مانشستر سيتي وآرسنال في ضم آلابا، إضافة إلى أن الصفقة ستكلف خزينة مانشستر يونايتد 40 مليون جنيه إسترليني، في ظل تمسك مسؤولي بايرن ميونيخ ببقاء اللاعب النمساوي لنهاية الموسم. كما يخطط جوزيه مورينيو أيضًا لدعم قلب الدفاع، بضم الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب ساوثهامبتون، والتحرك بعرض قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، لإقناع ناديه ببيعه في الشتاء. كذلك يسعى المدير الفني لمانشستر يونايتد للتعاقد مع المدافع النمساوي ألكسندر دراجوفيتش لاعب باير ليفركوزن الألماني، والذي تقدر قيمته بـ20 مليون جنيه إسترليني. وألمح جوزيه مورينيو في وقت سابق إلى عدم اقتناعه بقدرات لوك شاو، كريس سمولينج، وفيل جونز، كما أن الفريق فقد الوافد الجديد إيريك بيلي لإصابته في الركبة، وسيغادر الفريق في يناير، للانضمام لمنتخب كوت ديفوار الذي يشارك في كأس أمم إفريقيا بالجابون.