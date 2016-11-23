المغرب ينسحب غاضباً من قمة إفريقيا 

– November 23, 2016

مالابو – الرباط – الزمان

انسحب المغرب وعدد من الدول العربية من قمة افريقيا والعالم العربي في مالابو بغينيا الاستوائية، للاحتجاج على حضور وفد من الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو). وبدا الغضب على الفريق الحكومي المغربي . وغادر المغرب، احد اكبر المستثمرين في افريقيا، القمة الرابعة لافريقيا والعالم العربي التي تتعلق بالتعاون الاقتصادي، مع سبع دول عربية اخرى هي السعودية والامارات العربية والبحرين وقطر وسلطنة عمان والاردن واليمن وكذلك الصومال. واتخذ الوفد المغربي هذا القرار احتجاجا على «وجود شعار كيان وهمي في قاعات الاجتماع»، كما نقلت وكالة الانباء المغربية عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون .

ويأتي ذلك بينما طلب المغرب رسميا في ايلول/سبتمبر العودة الى الاتحاد الافريقي بعد الانسحاب منه في 1984 احتجاجا على انضمام «الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية» (الصحراء الغربية) اليه.

ويسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية التي يعتبرها جزءا لا يتجزأ من اراضيه، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 1975، اي بعد خروج الاستعمار الاسباني ما ادى الى اندلاع نزاع مسلح مع البوليساريو استمر حتى ايلول/سبتمبر1991 حيناعلنت الجبهة وقفا لاطلاق النار تشرف على تطبيقه بعثة الامم المتحدة.

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية تحت سيادتها، الا ان البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد عبره سكان المنطقة مصيرهم.

ولا تزال جهود الأمم المتحدة في الوساطة بين اطراف النزاع متعثرة.

ودان تلفزيون «افريكا 24» القريبة من حكومة غينيا بيساو الذي يغطي القمة مباشرة «فورة غضب» المغرب. وقال ان «للمغرب شراكات مع دول وسط وغرب افريقيا وحتى جنوبها. لا يمكن ان نسمح لانفسنا بفورة غضب مثل هذه».