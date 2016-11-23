– November 23, 2016

الأردن في عيون صحفي عراقي 1-3

النشامى يعدّون أكلة (المنسف) تكثيفاً ثقافياً والمدرج

الروماني بصمة تاريخية تذكّرنا بفيلادلفيا

حمدي العطار

بالرغم من انني قد زرت الاردن في اكثر من مناسبة،ومكثت فيه بعض الوقت حينما كانت الممر الوحيد للعراقيين في فترة التسعينات من القرن الماضي اما لتكون مكانا لأقامة البعض او معبرا لدول أخرى،وحتى بعد 2003 قد زرت عمان كون مركز الشركة التي اعمل فيها مقره في عمان ، لكنني لم اكن كما انا الان مهتما وممارسا لكتابة ادب الرحلات،وانا اجمع كتابي (مسافر زاده الخيال) الذي فاز بجائزة الساعاتي لأدب الرحلات لسنة 2106 وبعد تحديد فصول الكتاب للدول التي ستكون محتوياته الاجنبية منها (تركيا- سيرلانكا- ماليزيا- ارمينيا – اذربيجان) والدول العربية (لبنان- مصر – الامارات – سوريا) حتى شعرت بأن من الخطأ ان اتجاهل (الاردن) الدولة العربية تجاور العراق وفيها من التاريخ ما يغري فهي عاصرت الدولة الرومانية -البيزنطية وخرجت من هذا الحقبة بمعركة تاريخية مشهورة (معركة اليرموك) لتدخل في العهد الاسلامي وتكون للاردن مكانة مميزة في عهد الدولة الاموية حينما كانت الشام عاصمة لها ،ويأفل نجمها في عهد الدولة العباسية حينما اصبحت بغداد عاصمة لها،وتزدهر وتتألق في العهد الايوبي والمملوكي،وتكون معركة (مرج دابق) 1516 نهاية المماليك في الاردن لتدخل الى العهد العثماني ،لتكون يعد الحرب العالمية الاولى وفي سنة 1921 امارة شرق الاردن بقيادة الامير عبد الله بن حسين – وكانت خاضعة لفلسطين ، وقد استقلت عن فلسطين سنة 1946 ،، هذه التحولات التاريخية وتنوع الاجناس والدول التي مرت على الاردن وما تمخض عنها من اثار وتأثيرات في الارض والبشر ،وموقع الاردن في التاريخ المعاصر وسط امواج من الحروب والاضطرابات وحالة عدم الاستقرار حيث يحيط بها (العراق- سوريا- فلسطين “اسرائيل”السعودية ، غير بعيد عنها مصر) حتى تكاد وانت تتأمل المشهد تستغرب صلابة هذه الدولة وقدرتها على الابتعاد عن التأثيرات الخارجية لتزداد تماسكا من الداخل كرد فعل ، وما ان تحط قدمك في عمان حتى تسمع من الجميع جملة واحدة (نحن متحدون ضد العدو الخارجي ومتحدون خلف الملك) شيء قد يمثل لنا نحن العراقيون درسا او نصيحة تستحق التقليد لنبذ الخلافات والتوحد ضد العدو الخارجي!

المنسف توثيق ثقافي

ما ان وصلت الى مطار الملكة عالية ، وقبل ان اذهب الى الفندق اقترح علي مرافقي من الاردن ان نتناول وجبة غذاء وهل هناك افضل من الاكلة الشعبية (المنسف) وهي وجبة شهية تتكون من لحم الخروف مطهو باللبن (جريس الجميد) مع جريش القمح المفلفل بمرق اللحم والسمن والأرز المزين باللوز ، كنت اتابع صاحبنا الاردني وهو يتناول هذا الطبق بطقوس تختلف عن طريقتي بالاكل وهو يشرح لي اهمية هذا الطبق بالنسبة للشعب الاردني عندها احسست ان للطعام اثرا اجتماعيا كبيرا في توحيد الذوق الشعبي حتى اصبح المنسف الاردني جزءا من تراث الشعب يفتخرون به (كتكثيف ثقافي) لشخصية الاردني ويعدونه (رمزا) لدمج عالم البداوة مع عالم الفلاحة ،ويمكن تقديمه في الولائم عند ما تكون المناسبة فرحا او حزنا او دعوة للعشائر واجتماعات القبائل واصبح هو الطبق المفضل في المطاعم الراقية بالعاصمة عمان.

جبل عمان يظهر جمال الليل

الليل في عمان جميل، بسبب وجود مرتفعات تحس انك تمسك البيوت البعيدة بكف واحدة،هذا ما احسست به وانا اقف على اعلى جبل في عمان (جبل عمان)،وهو احد احياء عمان ويكون في المنطقة الغربية،ويشتهر جبل عمان بالأبنية التاريخية والشعبية ،ويبدأ جبل عمان من الدوار الاول حتى الدور الثالث، وتتواجد في جبل عمان الكثير من المطاعم والفنادق ومحلات لبيع التحف والانتيكات، وتنتشر على الارصفة مقاهي الاركيلة التي تكتظ بالشباب والشابات،كما يوجد المركز الثقافي البريطاني، والشقق المفروشة التي يقطنها الاجانب.وفي جبل عمان هناك جمعيات ومؤسسات تهتم بأحياء التراث الشعبي وتحافظ على تطويره وترويجه مثل مؤسسة نهر الاردن وجمعية سكان حي جبل عمان .

ويبدو ان شهيتنا قد كانت مفتوحة لأن الهواء في جبل عمان كان منعشا علما بأن الجو كان معتدلا ،لكنهم يقولون ستشهد عمان جوا باردا في الايام القادمة قد تنخفض فيه درجات الحرارة الى اقل من 10 مئوية.

لم نفلح بالحصول عل الفلافل من مطعم القدس في جبل عمان لذلك قررنا زيارة مطعم حماده لبيع الفلافل والمقبلات في منطقة العبدلي، وهذا الحي يعد مركزا للعاصمة يضم مباني الوزارات والسفارات والهيئات الدبلوماسية ومدينة الحسين الرياضية ومبنى مجلس الامة والمركز الثقافي الملكي الذي تعقد فيه المؤتمرات الداخلية والخارجية ،وفي العبدلي يوجد قصر العدل ومسجد الملك عبد الله الأول ،وضمن العبدلي هناك جبل الحسين ومنطقة الشميساني التي تشتهر بالمقاهي الجميلة.

حينما وصلنا الى مطعم حمادة ، المطعم صغير وليس فيه مكان للجلوس لذلك تناولنا الوجبة وقوفا على صندوق السيارة.

المدرج الروماني بصمة تاريخية

مؤثرة سياحيا

في القرن الثاني الميلادي كان الروم البيزنطيون يحكمهم امبراطور(أنطونيوس بيبوس) يحب الترفيه واينما حل الرومان قاموا ببناء مدرجات واعمدة رومانية حتى اصبحت في عالم الاثار لهم بصمة في مثل هذا البناء المعماري، ولم يكن البناء هذه المدرجات والاعمدة من السهولة خاصة في حمل الحجر وارتفاع البناء على الجبال،وفي عمان حينما يحكمها القائد الروماني(مادريانوس) وكانت عمان تحمل اسم (فيلادلفيا ) وتعني باللغة اليونانية (مدينة الحب الاخوي ) – قبل ان يتبدل اسمها من فيلادلفيا الى عمان نسبة لمملكة عمون احدى الشعوب السامية القديمة الذين حكموا المنطقة وكانت عمان عاصمة لهم – بدأ القائد الروماني ببناء المدرج سنة 161 ميلادي وأنجز سنة 138 ميلادي اي استغرق البناء 23 سنة،وهو يقع على سفح جبل الجوف على احد التلال المقابلة لقلعة عمان ،وكان المسرح والمدرج الروماني قد استخدم بشكل مزدوج للعروض المسرحية والغنائية بسبب جودة نظام الصوت فيه،كما يستخدم ايضا للمبارزة ومصارعة الاسود مع المحاربين،وبعد معركة اليرموك (التي وقعت قرب نهر اليرموك الذي يصب في نهر الاردن في منطقة وادي اليرموك في الاردن) وهزيمة الرومان بقيادة هرقل وكان عدد المقاتلين الروم 240 الف مقاتل بينما جيش المسلمين الذين قادهم في البدء خالد بن الوليد ثم ابو عبيدة عامر بن الجراح لا يتجاوز 30 الف مقاتل ووقعت المعركة سنة 15 للهجرة المباركة وكانت في عهد الخليفة ابو بكر واكتملت في عهد عمر بن الخطاب وتعد اول معركة بعد وفاة الرسول ينتصر فيها المسلمون على امبراطورية عظيمة كالامبراطورية الرومانية ،وبالنظر لتباين الاختلاف المزاجي والعقائدي بين الروم والمسلمين اهملت اثار الامبراطورية الرومانية لأن اهتمام الاثار عند المسلمين تختلف مما تركه الرومان ،فلا المسارح الغناء ولا مصارعة الاسود والنمور من تراث العرب المسلمين ،واكثر مرحلة تاريخية تعرض فيها المدرج الى التخريب هي حينما كانت الاردن تحت سيطرة الدولة العثمانية هاجر الى عمان الشراكسة من القفقاس وبنو بيوتهم في مداخل وكهوف المدرج ! وبعد تأسيس الامارة سنة 1921 اهتم الأمير عبد الله الاول بالمعالم الاثرية وعين رضا توفيق مدير للاثار سنة 1926 واعيد للمدرج الروماني الحياة وتم ترميمه وتطويره ،وفي ستينات وسبعينات القرن الماضي تم احياء العديد من الحفلات الغنائية واقيم حفل موسيقى الجاز، كما رقصت فيه فرقة رضا المصرية وصدحت حناجر فريد الاطرش ووديع الصافي وكاظم الساهر كما شهد المدرج حفل تزلج على الجليد ،وتم عرض مسرحية شكسبير (حلم ليلة صيف) منتصف السبيعنات ، وفي سنة 1967 جرت مباراة ملاكمة بين مهند الطنبور واديب الدسوقي ،والان يعد المدرج الروماني من اكبر المعالم الاثرية ويتسع الى 6000 متفرج، وهناك خلف المدرج غرف يبدل فيها الفنانون والممثلون ملابسهم،وفي اعلى المدرج يوجد معبد ،وبجوار المدرج يوجد متحفان قمنا بزيارتهما (متحف الحياة الشعبية) ويختص بتطور حياة سكان الاردن في الريف والبداوة و(متحف الازياء الشعبية) ويختص بأزياء المدن الاردنية والفلسطينية والحلي وادوات الزينة.

وفي سنة 1968 وعلى مساحة 12 دونم تم انشاء بالقرب من المدرج الروماني الساحة الهاشمية لتكون ميدانا عاما للاحتفالات الشعبية ،وفي هذه الساحة كان يتجمع كل العراقيين المقيمين في عمان، وصادفتنا التفات طيبة من قبل الاردنيين ،قبل دخولنا الى المدرج الروماني كان علينا ان تقطع تذكرة ،كانت لافته تشير الى ان اجرة التذكرة للاردني هي نصف ليرة بينما لغير الاردني 2 ليرة، لكنه عندما سألنا عن جنسيتنا وعرف بأننا عراقيون قال نحن نعاملكم مثل الاردنيون!

قمنا بالتجوال في وسط البلد لمدة ساعتين ،جميلة هي الاسواق والاماكن المكتظة لا يشعر بها الانسان بالملل حتى كان علينا ان نتناول وجبة الغذاء وامامنا خيارين الاول مطعم القدس وفيه اللحوم والدجاج والتمن والمرق والكباب ومطعم هاشم وفيه الفلاقل والفول والبطاطا وحمص بطحينة ونحن وقع اختيارنا على مطعم هاشم وكان عليه اقبال جيد من قبل الاجانب والعراقيين والاردنيين وقد اكتسب سمعة وشهرة واسعة حتى ان الملك وعائلته يأتون يجلسون بتواضع مع الناس لتناول وجبتهم في مطعم هاشم.

يتبع