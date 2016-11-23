– November 23, 2016

الموصل إنموذج

اربعون عاما تحت حكم رئيس واحد وحزب واحد ودولة تحكم من شخص واحد لم نر او نسمع عن مسميات سياسية طائفية رغم الافعال التي تدل على المعنى ولم تكن الاموال الخليجية تنفق حول هذا المضمون ولم تكن اسرائيل شغلها الشاغر التقسيم وخلق الفتن وتجيش الدول وتوظيف الاعلام ليكون متصدرا في هذه المهمة.

اليوم ندرك معنى ما سلف عبر صراعات كبيرة بين حكومات ودول مجاورة لنا او تؤثر علينا تأثيرا كبيرا حتى وصل التناحر الى منحى لا يتم السيطرة عليه فقد وصل الى قادة سياسيـــــــــين يتسلــــطون بأحزابهم على رقاب الشعب عبر سلطــــــة المادة والاحتلال وننزل اكثر ليطال كل مفاصل الدولة لانها مقسمة طائفيا وكل طائفة تدير وزارة او محافظة تحكم بما يريد حزبها لذلك تناحرت القوميات والاحزاب والشخوص فيما بينها واصبح العراق ساحة لتصفية النزاعات.

الموصل بعد الفلوجة وقبلها صلاح الدين وديالى كانت بابا كبيرا لصراع طائفي ممنهج وانعزال وتفرد بعيدا عن السرب فقد رقصت الجراحات في تلك المناطق بسبب السياسة والتدخلات التي دفعنا ثمنها شباباً بعمر الزهور وارقام كبيرة من النساء بعناوين شتى لو كنا اكثر حكمة لما وصلت الامور الى هذا المعترك ,

ما يحدث وحدث في تحرير الموصل هو الحل لجميع قضيا العراق المعلقة كيف اتفق الاطراف داخليا وخارجيا للوصول الى انموذج للحكم الذي جمع الصف المفترق والمخالف ليكون موحدا ليكون صورة تنتقل الى باقي المحافظات لانها شبه محتلة من احزاب ليست داعشية بل عراقية تعمل على استنزاف اموال تلك المحافظات لتحويلها الى بنوك ومصارف دول اخرى وبعناوين مختلفة ,

قبل فترة كان هناك دعوات كثيرة تطالب بتقسيم الموصل وكل منهم له دعوة خاصة بما يتلاءم وأطماعه كما كانت هذا الطلبات توافق مع اطماع الخارج الذي غرد بها وكون منها لمحة جعلها اساساً وهي التقسيم كي يرضي السنة والاكراد والاتراك كل بما يريد حتى جاء موعد التحرير الذي وحده الفصائل والاطراف والاحزاب لتعمل باسم العراق دخول الموصل من جميع الاتجاهات دخول عراقي وكلمة عراقية الموصل وحدت ابنائها في ملحمة تاريخية لم يشهد مثلها العالم الموصل تدخل التاريخ انموذج لتوحيد ابنائها الفرقاء وتوحدهم باسم العراق رغم المحاولات والطبول التي كانت تعزف لحن التفرقة الا انها تتماسك ليكون خطابا موحدا كما للحكومة المركزية موقف جعل الامور تسير بشكل صحيح في موقفها مع الحكومة التركية وطريقة الرد والتعامل مع تصريحات الاتراك بحكمة كما لموقف الاكراد وقفة وما هي اسباب تحول خطابهم الى خطاب وطني داعي الى الوحدة وتقسيم الادوار وجعل الحل بيد الحكومة المركزية هناك انفراج بالأزمة الكردية العربية وهل للموصل تاثير او سبب . ننتظر سير الاحداث والى ما تحول اليه الامور في الموصل وهل هناك عراق جديد وهذا ما نعتقد.. فاليوم يولد عراق جديد ديمقراطي عبر نتائج تحرير الموصل .

خالد مهدي الشمري