– November 23, 2016

مقتل ذبّاح الإيزيديات ومدير إعلام التنظيم

القطعات تضيّق الخناق على داعش وتدمّر مراكز قواه

بغداد – محمد الصالحي

دمرت القوات الامنية المشتركة معملا لتصنيع وتفخيخ السيارات اضافة الى عدد من مراكز سيطرة داعش ضمن مواصلة عمليات تطهير الموصل التي بدأت ملامح التقدم فيها واضحة عقب قطع خطوط امدادت التنظيم من الاراضي السورية.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قطعات الفرقة المدرعة التاسعة وفوج مغاوير الفرقة 15 حررت قرية قرة تبة ورفعت العلم العراقي فوقها بعد تكبيد العدو خسائر بالارواح والمعدات).وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير اعلام داعش بما يسمى ولاية نينوى المسؤول عن انتاج الافلام ومواقع الاصدارات لداعش المدعو زياد خروفه قتل بضربة جوية لصقور الجو العراقي).واضاف انه (تم تشييع القتيل في الحي العربي ضمن الساحل الايمن لمدينة الموصل تحت اجراءات امنية مشددة من الدواعش).وقال بيان لوزارة الدفاع تلقته (الزمان) امس ان (طائرات القوة الجوية نفذت بناءً على معلومات دقيقة ومؤكدة من المديرية العامة للاستخبارات والأمن عدة ضربات تدميرية في كل من قرية الزكروطية التابعة لحمام العليل ووادي عكاب التابع لقضاء الموصل).ملفتا الى ان (طائرات التحالف الدولي نفذت ضربات جوية ضد التنظيمات الإرهابية في كل من حيي الميثاق والحدباء ودمرت مفارز هاون وعجلات مفخخة وقتلت من فيها استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة).وذكر بيان للوزارة امس ان (المديرية العامة للاستخبارات والأمن بالتعاون مع الحشد الشعبي تمكنت من اسقاط طائرة مسيرة تابعة لعصابات داعش في ناحية المحلبية).وافاد بيان للتحالف الدولي امس بان (طائرات التحالف نفذت 6 ضربات جوية على اوكار عصابات داعش الارهابية بالقرب من الموصل وتلعفر في نينوى وراوه في الانبار).واشار الى ان (الضربات اسفرت عن أصابة 5 وحدات تكتيكية لداعش ودمرت 6 مباني تحت سيطرة داعش ونظام هاون وعجلة ومخبأ أسلحة ومخبأ إمدادات ونظام مدفعية وتضرر 5 طرق إمداد وجسر).واضاف (كما تمكنت الطائرات من تدمير عجلة ونظام هاون ومخبأ أسلحة ومعدات تابعة لقوات التحالف غير صالحة للعمل).وقال مصدر امس ان (مسلحين مجهولين أطلقوا النار على قيادي بارز بالتنظيم يستقل عجلة نوع سنتافي في قضاء البعاج ما أدى إلى مقتله في الحال).وتابع ان (القتيل مغربي الجنسية ومسؤول عن إعدامات نفذها داعش بالنساء الموصليات والايزيديات). وقال فريق الاعلام الحربي لعمليات غرب الموصل بالحشد الشعبي في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (قوات الحشد قطعت طريق تلعفر – سنجار والتقت مع قطعات البيشمركة في نقاط التماس عند منطقة سينو).وكانت قوات الحشد الشعبي قد اعلنت عن قطع مدينة الموصل عن بقية المدن العراقية بالكامل والوصول الى قضاء سنجار جنوب محافظة نينوى.وقال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في تصريح امس ان (المرحلة الرابعة من عمليات غرب الموصل انتهت بعد وصولنا الى خط صد البيشمركة باتجاه قضاء سنجار). مشيرا إلى أنه (تم غلق الموصل تماما عن جميع المحافظات العراقية).وأضاف أنه (لم يتبق للدواعش سوى طريق تلعفر – الموصل وهذا ما سنعمل على معالجته).وفي الانبار قال عضو مجلس المحافظة عيد الكربولي في تصريح امس ان (150 اسرة تمكنت من الفرار من تنظيم داعش في مدينة القائم و غالبية الاسر من النساء والأطفال).منوها الى أن (الاسر استطاعت الوصول الى قضاء عامرية الصمود).مشيرا الى (اقامتهم في المخيمات بالقضاء).وقال مصدر امس ان (الملازم اول نصيف جاسم العيساوي المنسوب الى مديرية مكافحة المتفجرات استشهد خلال تفكيك منزل مفخخ في منطقة الجفة بعامرية الفلوجة).