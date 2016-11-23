– November 23, 2016

رئيس البرلمان يبحث مع أكاديميين تطوير التعليم

بغداد – داليا احمد

بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع اساتذة واكاديميين واقع التعليم في البلاد مؤكدا ان العراقي متحفز للنجاح والتطور مهما كانت التحديات. وقال بيان امس ان (الجبوري بحث مع عددً من الاساتذة والاكاديميين واقع التعليم في البلاد وخطط الوزارات المعنية في الارتقاء بواقع التدريس والهيئات التعليمية).

وشدد الجبوري على (ضرورة تصحيح الخلل اينما وجد دون التذرع بالاوضاع التي تمر بها البلاد). لافتاً الى ان (الدولة قد تنشغل ببعض القضايا التي تحتاج الى تكاتف الجميع من اجل اجتيازها باقل الخسائر). واضاف انه (رغم العوائق والظروف استطاعت المؤسسة العلمية والتربوية ان تثبت بالدليل ان الفرد متحفز على النجاح والتطور مهما كانت التحديات). مثمناً (دور الملاكات التعليمية في ارساء مفاهيم العلم لاجيال استطاعت ان تبرهن للعالم انها قادرة على دحر الارهاب وبث روح التسامح ودعم الامن والسلام في البلاد).من جانبهم ثمن الاساتذة (دور الجبوري في دعم العملية التعليمية في البلاد وتفهمه للعوائق التي تحتاج الى تشريعات تسهم في انصاف شريحة واسعة منهم).