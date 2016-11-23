– November 23, 2016

بلدية كربلاء ترفع آلاف الأطنان من النفايات رغم قلة العاملين

العتبة العباسية: دخول نحو 11 مليون زائر عبر 3 محاور

كربلاء – محمد فاضل طاهر

اعلنت العتبة العباسية عن قدوم اكثر من 11 مليون زائر سيرا على الاقدام الى كربلاء لأداء الزيارة الاربعينية عبر محاور بغداد والنجف وبابل فقط، فيما أعلنت مديرية بلدية كربلاء عن رفع 50 الف طن من النفايات خلال الزيارة.وقال بيان للعتبة ان(مدينة كربلاء تشرفت بضيوف وزوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام في الزيارة المليونية المباركة، وكان لخدمة العتبات المقدسة الشرف العظيم باستقبال وتقديم الخدمات للزائرين الكرام، وشملت هذه الخدمة العديد من النشاطات، ومنها الخدمة الجليلة، وهي توثيق أعداد الزائرين الكرام، وذلك بنصب كاميرات مراقبة متخصصة في أحصاء الزائرين المشاة على ثلاثة محاور فقط هي بغداد كربلاء، نجف – كربلاء و بابل – كربلاء وللمدة من 7 صفر ولغاية 20 من صفر و للساعات النهارية وبعض من طرفي الليل، بسبب قلة الإضاءة المانعة من تشخيص العدد ليلاً بالدقة)، مشيراً الى اسثناء (المشاة القادمين من منفذ قضاء الحسينية /العطيشي/ ومنفذ طريق كربلاء – عين التمر، وأفراد المواكب الموجودة في كربلاء قبل هذه المدة وأهالي المدينة والوافدين بالحافلات وعموم المركبات، وكذا المشاة قبل تشغيل منظومة العَد في 7 صفر). وبحسب البيان فقد بلغ عدد الزائرين وفقاً للمحاور والأوقات المذكورة أنفاً بلغ أحد عشر مليوناً ومائتين وعشرة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستين زائراً. الى ذلك، أعلنت مديرية بلدية كربلاءعن رفع 50 الف طن من النفايات خلال الزيارة.وقال مدير إعلام البلدية ماجد ناجي في تصريح ان (50 الف طن من النفايات رفعت خلال الزيارة بالرغم من قلة التخصيصات المالية)، مضيفاً أن(مديرية البلدية استنفرت جميع آلياتها لإكمال التنظيف في جميع انحاء المحافظة). ولفت الى أن (قلة التخصيصات المالية هذا العام ادت الى تقليص العدد الرسمي للعاملين خلال هذه الزيارة من 2400 عامل كانوا يشاركون في الزيارات المليونية السابقة الى 750 عاملاً). من جهة اخرى، التقى رئيس الوزراء حيدر العبادي مع المتولي الشرعي للعتبة الحسينية معتمد المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي. وقال بيان لمكتب العبادي ان الأخير(تشرف بزيارة الامامين الحسين والعباس عليهما السلام كما التقى الشيخ الكربلائي في كربلاء المقدسة خلال زياته للمحافظة). وكان العبادي قد اعلن من كربلاء نجاح القوات الأمنية في تأمين زيارة الأربعين.وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في كربلاء بحضور محافظها عقيل الطريحي ان زيارته لكربلاء جاءت لـ(تقويم الجهود الامنية والخدمية التي بذلت خلال زيارة الاربعين، والاتفاق على دعم الايجابيات وتصحيح السلبيات في الزيارات المقبلة)، مؤكداً أن (القوات الأمنية حققت نجاحاً باهراً خلال زيارة الأربعين برغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد).واضاف أن (العصابات الارهابية حاولت مرات عدة اختراق أجواء الزيارة في كربلاء المقدسة من مناطق عدة ، ولكن الاجهزة الامنية بذلت جهوداً جبارة وتمكنت من إحباط كل محاولاتهم).