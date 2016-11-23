– November 23, 2016

وجهة نظر – المصطفى توفيق

وأخيرا أسدل الستار على الانتخابات الأمريكية التي شهدت منافسة شرسة غير مسبوقة استعملت فيها كل الأساليب المشروعة وغير المشروعة ، الأخلاقية وغير الأخلاقية ، وإذا كنا على يقين أن أمريكا تحكمها المؤسسات وليس الأشخاص ، وإذا علمنا عبر التاريخ أن أمريكا ما وقفت يوما لصالح القضايا العربية والإسلامية سواء ، خلال حكم الجمهوريين أم حكم الديمقراطيين ، فإننا لم نعقد الآمال في أن أحد الحزبين سينصفنا يوما ويقف إلى جانب الشعوب المظلومة للدفاع عن حقوقها واستقلالها في محافل السياسة وفي أروقة الأمم المتحدة ، بل علمنا التاريخ أن أمريكا لا تهمها إلا مصالحها القومية ولا يشغل بالها إلا أمن ربيبتها إسرائيل وتفوقها في المجال الجيوسياسي الذي أريد لها أن تتمركز فيه بقوة السلاح وسياسة الاغتصاب والترحيل والقتل اليومي الذي تمارسه على الشعب الفلسطيني عبر عشرات السنين أمام مرآي ومسمع المجتمع الدولي الذي ما زاد الأمة إلا تمزيقا وتقسيما. وإذا كان الأمر كذلك ، أقول لبعض قادة العرب الذين يراهنون على هذه الانتخابات ويبنون عليها آمالهم وأحلامهم بل ويمولون حملاتها الانتخابية بأموال شعوبهم .أما كان خيرا لكم أن تلتفتوا إلى شعوبكم التي إن أخلصتم في خدمتها ستكون الضمانة الأساسية لاستقراركم وأمنكم والحفاظ على كراسيكم ؟ أما كان خيرا لكم أن تعملوا على جمع شمل الأمة بذل التناحر والإستقواء بالأعداء والانخراط في مشاريعهم الاستعمارية التي ما تركت بلدا من بلداننا إلا وإطالته بغية تمزيقه وتفتيته وزرع الفتنة بين أبنائة حتى صار الأخ يرى أخاه عدوا ونسينا جميعا أن عدونا الأساسي هو من اغتصب أرضنا وقتل شعوبنا ودنس مقدساتنا ؟ أما كان خيرا لكم أن تنصتوا لهموم شعوبكم وتعملوا ما استطعتم لتوفير الأمن والحرية والشغل والسكن وغرها من متطلبات الحياة الكريمة لهم بدل الانشغال في تبذير الأموال والمقدرات في الهدايا والهبات وتكديس السلاح ليقتل بعضنا بعضا كما يجري اليوم في كل بلداننا بلا استثناء ؟ يا قادتنا ، نحن شعوب نريد الحرية و السلم والحياة الكريمة ولسنا هواة الفتن والمصائب .عودوا إلينا فأنتم منا ونحن ومنكم ودعوا أمريكا وانتخاباتها للأمريكيين ، واعلموا أن ربط مصيرنا بمصيرهم خطأ فادح فإيجاد حلول لأزماتنا ليس رهنا بمن سيفوز في هذه الانتخابات لأن التجربة علمتنا أنهم من طينة واحدة وأن القنافذ ليس فيهم أملس .