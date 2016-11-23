– November 23, 2016

تناقض مجتمعي – احمد ابو ماجن

لطالما مررتُ بِقدمينِ متعبتين على سبيلِ الحياةِ المكتظِ بِالترهات عسى أن أجد محط رِحال ساكن بعض الشيء فقط لأعيد دوامة التفكير الصاخبة الى سابقِ عهدها المنتظم والذي لم يكن أصلا كما أعتقد فلا سبيل لِلمزاجِ في ظل الصراعِ الممتد من الولادة إلى الممات، والجميع من حولي لايعدو كونهم أما ملائكة أو شياطين !! ياله من مجتمع وقح لايتحمل وجود أصنافاً معتدلة كــ(الملاطين أو الشيائِكة) رغم أن الكل يصب في نقرة الشيطنة المعهودة التي توجد في أقصى جحيم أعمالهم النتنة، يحززني منهاج مجتمعي المشتت والذي يعيش بلا طموح مجدي يمكن أن يكون سبباً لِلخلاصِ على أكثر تقدير أو يواكبون الوعي العالمي بدلا من التشبث بِالأيدلوجيات الأعتقادية الملوثة بِأطار دموي أو التماشي مع المرجعية القبلية التي ترى أن الحياة ليست سوئ (كعدة عشائرية)، يحززني تلون الأفراد والذي هم أنفسهم لايعلمون ما يريدون أو لمن ينتمون !!

لذا أراهم متقلبين كالفصول حسب مقتضى الحال، ولطالما سمعت ( إن على الإنسان أن يعامل الناس بأسلوبهم) لكن الواقع جعل الأفراد يعاملون الناس بِتوجهاتِهم الفكرية أو الإعتقادية !!

كثيرا ما رأيت صفة التقلب هذهِ تأكل وتشرب، حتى أحكمت السائدة في مجتمعي بِسببِ تزحزح الفرد نفسه ولايعلم مايريد !! كذلك بعض المدافعين عن حقوق المرأة نجدهم في الوقت ذاته هم من أكثر الناس ظلما للمرأة في بيوتاتهم، فضلاً عن بعض المتهجمين على حرية المرأة نجدهم أكثر انفتاحاً من غيرهم !! كذلك أن بعض الملحدين يعرفون الله أكثر من المتدينين، وبعض المتدينين لايعرفون الله وينكرون وجوده بأعمالهم الشكلية التي لاتصل لِسقف بيوتهم!!

هل تساءل أحدهم الى أين نمضي وهل يأتي يوم نستقيم ونستقل بتوجهاتنا التي نسعى لها الآن بصورة مقززة لاتكاد تنفع لكنها تضر ؟؟ انظروا نظرة في أنفسكم وكأنكم أخر من على الأرض والكون يترقب قراركم فماذا ستقولون ؟؟

كفُّوا عن تمجيد من لايستحق ولاتمجدوا سوى ذاتكم وارتقوا بها، فهذا ماينجدكم ولاتنتظروا من يعينكم على الوقوف سوى أنفسكم التي طالما كانت ومازالت قابعة في سجن أزدواجياتكم المقيتة…….