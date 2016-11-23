– November 23, 2016

عــالــم ..مــجــنــون – خالد الخزرجي

لم يعد للحضارة والتقدم مكان في بقعة من الارض اسمها العراق ..فقد استطاعت بعض العمائم التدخل في الحياة السياسية والاقتصادية لشعب تعداده تجاوز الثلاثين مليون نسمة ..هذا التدخل حول البلاد الى كتلة من القتل والسرقة والمفخخات وسرقة ثروات البلد وتهجير وخطف وامراض وفساد مالي …اضافه الى فساد اخلاقي لم يعرفه العراق منذ تاسيسه بل منذ أن نشأت الامبراطورية الاسلامية التي ارسى قواعدها سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم ..وبعد أن سُميت الكوفة والبصرة بالعراق لم أقرأ وأسمع منذ بداية اهتمامي بشؤون السياسة ومتابعتها أن هناك عمائم ترتدي لباس الدين تتدخل بشؤون الحكم والسياسه طول وعرض الا في القرون الوسطى الذي عاشت بها أوربا أسوأ مراحل حياتها بسبب سلطة الكنيسة والكهنة أنذاك ..وأخطر من ذلك ان هذه العمائم التي من المفروض أن تكون أول المتصدين للاحتلال والفساد والجريمة والقتل والسرقه ..هي من تتصدر وينتمي اليها أعداد غفيره من تلك العصابات ..بل والادهى من ذلك ..هي اول اصدقاء المحتل الاجنبي ..ولا تستغرب عزيزي القارىء ان 90 بالمئة من هؤلاء ليس لهم ولاء للوطن الذي يعيشون فيه ..لان معظمهم من جنسيات اجنبيه مختلفة؟؟

للاسف الشديد ابتعد العراق عن العلوم والحضارة عقود من الزمن ..وتقدم عقوداً من الزمن في التخلف والامية والجهل ..والسبب ايضا يعود الى تلك العمائم التي تزرع في عقول الناس البسطاء خرافات وعقائد وحوادث دينيه قاموا بتزويرها ليعتاشوا عليها ويسلبوا الناس الاموال والنذور ..بعد ان تلاعبوا بعواطفهم ..وجعلوهم كقطيع من البشر لايفهم ولا يعقل ولا يفكر الا ما يمليه عليه هذا الذي يرتدي عباءة الدين..

اتباعهم تجلد الفاقة والجوع جلودهم ..وهم ومن اموال هؤلاء المساكين اصبحوا من اثرياء العالم .. حتى اوصولنا الى ما نحن عليه بلد متخلف ..جائع ..ارادة السلاح سادة على روح القانون الذي ينظم حياة الشعوب ..وحتى القانون في بلدي ..أصبح مرتشياً خائفاً..تابعاً ..

فبأي عالم مجنون متخلف نعيش ؟؟؟؟

وأي رجال هؤلاء الذين يديرون عجلة الحياة في العراق ؟؟ أي رجال هؤلاء الذين يقبلون المحتل ويهبونهم الهدايا ..كيف أحترم شخصيات التي تصافح الطامع المحتل ..

كيف أحترم من يدعي الدين وهو يرى ويشرف بل ويشارك في وضع شعبه أن كان هو من هذا الشعب ..على منحر الموت والجوع والخوف ؟؟؟؟

متى سنلتحق بدول العالم المتقدم المتحضر وبيننا من يقتل ويسرق تحت عباءة الدين ..؟..اغلب الذين يشاركون في هذه العملية السياسية اناس مبرمجون على تنفيذ سيناريو تهديم العراق وجعله دولة تعود للقرون الوسطى ..؟؟

أصبح الشعب مشروعاً يومياً للقتل ..من أجل أن يستمر هؤلاء بالبقاء على كرسي الحكم والسلطة ..وليبقى هؤلاء الساديون يتمكنون من رقــــــــابنا ؟؟؟ ..أختلفوا ..قُتل الشعب ..تصالحوا قُتل الشعب ..لكنهم لم يتفقوا يوما ..لم يتفقوا على أي شيء ..سوى على شيء واحد أمتــيازاتهم ومصالحهم ؟؟؟

الخطر يحيط بالعراق من كل جانب والرعاة مختلفون ..؟؟ داعش تقتل وتحاصر وتفتك وتدمر كل شيء في اي مكان تتواجد فيه ..وقبلها كانت القاعدة …ثم العصابات الارهابية …في أي عالم مجنون نحن نعيش؟؟؟

ثروات شعبي تبدد يوميا يسلبها الفساد بحجة حمايتنا من داعش ..ولا افهم من هذا داعش الذي تجتمع عليه اقوى دول العالم عسكريا ولا تستطيع القضاء عليه ؟؟؟ داعش يُهزم بسهولة أمام قوات البيشمركة…؟؟؟ ويصمد واحيانا ينتصر على فلول كبيرة من القوات المسلحة بعدتها وعديدها ..تساندها طائرات التحالف ..؟؟على من تضحكون ..ايها الامريكان..ايها الطامعون ..العراق بين ايديكم بقرة حلوب فاقع لونها ..احلبوها اسلبوا خيراتها ..لان من يراعاها لم يتعب ولن يبذل اي جهد في تربيتها ورعايتها حتى كبرت واصبحت تدر من الخير ..ولكن للاسف الشديد ليس لاهلها..فالذي أخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد..

وبعد أن أدرك الشعب خطورة ماهو عليه وخرج متظاهرا ….ظهرت لعبة سد الموصل سينهار السد ؟؟ ستُغرق الكثير من مدن العراق …؟؟ تم معالجة السد ؟؟..ولاخوف عليه ..بعد أجراء عقد سمين مع احد الشركات الايطاليه لتتبنى عملية اصلاحه التي تقدر كلفتها بكلفة بناء سد جديد ؟؟؟اضحكوا أسرقوا ..أقتلوا مادام من يقود زمام امور البلد اناس متخلفون لا تهمهم مصالح شعوبهم؟؟؟

أمريكا وأيران وبعض من دول الجوار ودول العالم وشركاء الداخل ..كلهم يلعبون على مقدرات الشعب وحياته وثرواته ..لعبة الشرطي والحرامي ….وهم متفقون ..فالشرطي لايقتل الحرامي ..بل يقتل اصحاب الارض والثروات ..والحرامي لا يخاف ويسرق كل شيء بحماية الشرطي ورعايته ..والشعب مسلوب الارادة …والى متى نبقى على هذا الحال ؟؟؟ أنا اعتقد أن الحال سيبقى على ماهو عليه حتى يتحول العالم المجنون الذي نعيش عليه اليوم..الى عالم يخلو من اللحى وعباءة الدين المزورة ..او يصحوا الشعب ويدرك أن كل رجل دين يعمل في السياسة ومهتم بشؤونها هو رجل كاذب لا تهمه الامصالحه ..ولا تهمه مصالح من يدعي انه يجتهد ويعمل لاجلهم……

ايها الشعب ستبقى تدور في عجلة الموت والفقر والتخلف والفاقة….ولن تتخلص منها الا بعد ان تنزع من عيونيك وعقلك غطاء التخلف الذي البسك اياه هؤلاء المجرمون …أسالوا انفسكم ايها المخدوعون ماذا قدمت الاحزاب الدينيه للعراق وشعبه ؟؟سوى القتل والموت والتهجير والخطف والسرقات ..والامراض وانتشار النفايات أضافة الى الفقر والامية ..

أختلوا بعقولكم وأسالوها ..اهكذا هو الدين ؟؟عودوا الى رشدكم تحرروا من هذا الكابوس ..أنظروا حولكم أين وصل العالم ..عندها ستدركون انكم تسبحون في بحور من التخلف .تستنزف اموالكم وجهودكم شلة من اصحاب الُلحى..التي تعشش الشياطين بين شعيراتها ….

عاش العلم والحضارة والتقدم ..عاشت الجامعات ومراكز الابحاث ..عاشت المدنية والحرية والكرامة ..عاش القانون والقضاء العادل ..والخزي والعار لكل الفاسدين المارقين القتله واللصوص بائعي اوطانهم وشعوبهم للاجنبي …وعاش بلاد الرافدين بكل اطيافه.