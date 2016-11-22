التحالف الدولي يدمر جسراً حيوياً لتقييد تنقلات داعش بالموصل

– November 22, 2016

واشنطن – مرسي أبو طوق

أربيل – الموصل – الزمان

اعلن مسؤول أمريكي الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي تدعم القوات العراقية في معركة استعادة الموصل من تنظيم داعش نفذت ضربة جوية دمرت جسرا مهماً على نهر دجلة مما قيد حركة المتشددين بين الأجزاء الغربية والشرقية من المدينة. وقالتمصادر ان التدمير اليوم للجسور بما يعيق حركة داعش افضل من قيام التنظيم بنسفها من الاساس حيث توجد امكانية لاعمارها مستقبلا بسهولة ،

وتتقدم قوات مكافحة الإرهاب العراقية التي دربتها القوات الأمريكية في شرق الموصل حيث ساحلها الايسر مع دجلة آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها التنظيم المتشدد في العراق في حين تحاصر وحدات من الجيش والشرطة ومقاتلون شيعة وأكراد المدينةمن الغرب والجنوب والشمال.

ويتقهقر المتشددون من المناطق المحيطة بالموصل إلى داخل المدينة لكن تقدم الجيش في المرحلة السابقة تباطأ مع تحصن المتشددين داخل المدينة واستخدامهم أكثر من مليون مدني كدروع بشرية وتحركهم داخل أنفاق وتوجيههم ضربات للقوات المتقدمةعن طريق مهاجمين انتحاريين وقناصة وقذائف المورتر. وهناك خمسة جسور على نهر دجلة الذي يقسم مدينة الموصل. وقام المتشددون بتلغيمها كلها بعد أن سيطروا على المدينة قبل عامين أثناء اجتياحهم شمال العراق وإعلانهم إقامة دولة خلافة على أراض في العراق وسوريا المجاورة.

ورغم الألغام كان المتشددون يتمكنون حتى الآن من استخدام الجسور القائمة التي لم تدمرها بعد الضربات الجوية.

وقال الكولونيل جون دوريان من القوات الجوية وهو متحدث في بغداد باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الثلاثاء إن غارة جوية دمرت الجسر الرابع -وهو الجسر الأبعد جنوبا- خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

وأضاف «يعيق ذلك حرية حركة داعش في الموصل ويحد من قدرتها على توفير الإمدادات والتعزيزات لمقاتليها في مختلف أرجاء المدينة.» وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي إنه لا يمكنه تأكيد الضربة الجوية لكنه قال إن المتشددين قاموا بتلغيم جميع الجسور على نهر دجلة.

وبهدف وقف عمليات تنقل عناصر داعش عبر ضفتي نهر دجلة، شنت طائرة تابعة للتحالف الدولي غارة جوية على «الجسر الثالث» في الموصل تاركة فقط جسرا واحدا من أصل خمسة في وسط المدينة، وهو الذي بناه البريطانيون.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان لوكالة فرانس برس إن «السبب هو أن داعش كان يستخدم تلك الجسور كخطوط اتصال لدعم قواته على الجانب الشرقي من المدينة وتعزيز عديده، وخصوصا في عمليات التبديل».

وأضاف «لذا لن نسمح بحدوث هذا الأمر».

وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان لفرانس برس إنه تم تدمير جميع الجسور الممتدة فوق نهر دجلة، ما عدا «الجسر القديم الحديدي، (ويسميه السكان) جسر العتيق». وقبل شهر دمرت ضربة جوية أمريكية الجسر الثاني في وسط المدينة وبعد ذلك بأسبوعين دمرت ضربة جوية الجسر الخامس إلى الشمال.

لكن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أبدت قلقها من أن يعطل تدمير الجسور إجلاء المدنيين.

وقال جول ميلمان المتحدث باسم المنظمة للصحفيين في جنيف «هذا مبعث قلق للمنظمة الدولية للهجرة لأنه سيترك مئات الألوف دون طريق مختصرة للخروج من منطقة القتال.»

وقد تكون معركة الموصل التي بدأت قبل خمسة أسابيع أكبر عملية عسكرية في صراعات العراق المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات عندما قادت الولايات المتحدة غزوا أدى إلى الإطاحة بحكم صدام حسين .

وتشير تقديرات الجيش العراقي إلى وجود نحو خمسة آلاف مقاتل من تنظيم داعش في الموصل. وتحاصر قوات قوامها مئة ألف مقاتل المدينة وتضم جنود الجيش العراقي ومقاتلين أكرادا ووحدات شيعية .

وتعتبر السيطرة على الموصل حاسمة بالنسبة لتفكيك دولة الخلافة. وطلب زعيم داعش أبو بكر البغدادي الذي يعتقد أنه انسحب إلى منطقة نائية قرب الحدود السورية من مقاتليه البقاء والقتال حتى النهاية.

وكانت وحدات مكافحة الإرهاب وفرقة مدرعة من الجيش هي فقط التي اخترقت حدود المدينة من جهة الشرق. ولم تدخل بعد وحدات من الجيش والشرطة من الشمال والجنوب.

وانتزع مقاتلون شيعة تدعمهم إيران السيطرة على قاعدة جوية في تلعفر غربي الموصل في إطار حملتهم لقطع الطريق بين الأجزاء التي يسيطر عليها التنظيم المتشدد في سوريا والعراق.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن أعداد النازحين بسبب القتال في الموصل وحولها تراجعت قليلا فيما يشير إلى أن بعضهم بدأ في العودة لديارهم في المناطق التي استعادتها قوات الحكومة.

وقال ميلمان «عدد 68112 نازحا يمثل فعليا تراجعا طفيفا عنه قبل بضعة أيام… هذا جدير بالذكر لأنه يشير إلى أن البعض بدأ فعلا في العودة للمناطق الآمنة في المنطقة.»

وزاد عدد النازحين على 68500 أمس الاول الاثنين. ولا يشمل العدد الألوف الذين يجمعهم المتشددون في القرى المحيطة بالموصل ويقتادونهم معهم لاستخدامهم كدروع بشرية خلال تقهقرهم إلى داخل المدينة.