عدد قتلى القوات الإيرانية في الحرب السورية يتجاوز الألف

– November 22, 2016

مساعدات انسانية الى 85 ألف عالق على حدود الاردن مع سوريا

بيروت – عمان – الزمان

قال مسؤول إيراني إن أكثر من ألف جندي أرسلتهم إيران إلى سوريا لدعم القوات الحكومية قتلوا وهو ما يبرز التواجد الإيراني المتزايد على الخطوط الأمامية للصراع.

وتمثل هذه زيادة كبيرة في أعداد القتلى عما أعلن قبل أربعة أشهر حين قالت الجمهورية الإسلامية إن 400 من جنودها قتلوا في ساحات القتال في سوريا.

وترسل إيران مقاتلين إلى سوريا منذ المراحل المبكرة للحرب التي دخلت عامها السادس لدعم حليفها الرئيس بشار الأسد في مواجهة مقاتلي المعارضة والإسلاميين المتشددين بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية الذين يسعون للإطاحة به.

وعلى الرغم من أن الكثير من الجنود الذين ترسلهم إيران من مواطنيها فإنها توسع شبكة التجنيد الخاصة بها فتدرب وترسل شيعة من أفغانستان وباكستان أيضا. وكان نصف عدد القتلى الذي أعلن في أغسطس آب من الأفغان.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن محمد علي شهيدي محلاتي رئيس مؤسسة الشهيد التي تقدم دعما ماليا لأقارب من يلقون حتفهم خلال القتال لصالح إيران قوله «الآن تجاوز عدد شهداء إيران من المدافعين عن المقام الألف.»

وتشير إيران لمقاتليها في سوريا بتعبير «المدافعين عن المقام» في إشارة إلى مقام السيدة زينب قرب دمشق.

فيما اعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء ادخال مساعدات انسانية لنحو 85 الف شخص عالقين بمنطقة الركبان قرب الحدود الاردنية السورية للمرة الثانية منذ اعلانها منطقة عسكرية مغلقة اثر هجوم ارهابي في حزيران/يونيو.

واكدت الأمم المتحدة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه «استئناف المساعدات الانسانية لنحو 85 الفا عالقين على الحدود السورية الاردنية».

واضافت ان استئناف المساعدات جاء «مع بدء أكثر فترات السنة بردا، إذ يمكن ان تنحدر درجة الحرارة لمستويات خطيرة».

واشارت الى ان هذه المساعدات تتضمن «حصصا غذائية ومساعدات صحية (…) كما يتم توزيع ملابس شتائية وأغطية ومواد عازلة للعائلات لمساعدتها على مواجهة ظروف الشتاء القاسي».

وسمح الاردن للامم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية في 4 آب/اغسطس بإدخال مساعدات للعالقين على الحدود الاردنية السورية، للمرة الأولى منذ اعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

وقالت الحكومة الاردنية حينها انها «لمرة واحدة فقط وتكفي لمدة شهر واحد»، لكن الناطق باسمها محمد المومني اعلن لفرانس برس في 10 تشرين اول/اكتوبر الماضي انها ستسمح بادخال مساعدات للمرة الثانية خلال اسابيع.

وتدهورت اوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد اعلانها منطقة عسكرية مغلقة اثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري اردني يقدم خدمات للاجئين اوقع سبعة قتلى و13 جريحا في 21 حزيران/ يونيو.

واعلن الجيش مباشرة عقب الهجوم الذي تبناه تنظيم الدولة الاسلامية، حدود المملكة مع سوريا ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة، ما اعاق ادخال المساعدات عبر المنظمات الانسانية.

واعربت الامم المتحدة عن شكرها «للحكومة الاردنية والجيش لتمكيننا من انجاز هذه المهمة». وقال البيان «نتطلع الى استمرار التعاون حتى نضمن استمرارية وصول المساعدات للسوريين العالقين قرب الساتر الترابي».