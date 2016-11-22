مصادر إخوانية تكشف لـ (الزمان) أسرار مبادرة الجماعة لتحقيق المصالحة ومعلومات عن جيش الخلافة

– November 22, 2016

القاهرة – مصطفى عمارة

كشف مصدر اخوانى للزمان طلب عدم ذكر اسمه عن أن قيادات الاخوان فى الخارج نقلت عبر أحد أعضاء الفريق الرئاسى السابق للرئيس الاسبق مرسى مبادرة للمصالحة مع الدولة تتضمن عدة بنود، أهمها تجميد النشاط السياسى للجماعة لمدة 5 سنوات ووقف جميع الاعمال المناهضة لها مقابل الافراج عن السجناء .

وابلغت قيادات حكومية أن تلك المبادرة سوف تحقق فوائد متبادلة للطرفين وسوف تسهم فى تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادى وفى أول رد فعل على هذا العرض قال كمال الهلباوى القيادى السابق بالجماعة فى تصريحات خاصة أن الشعب لن يقبل عودة الاخوان للحياة السياسية واضاف ان الجماعة تعانى حاليا من الانقسام عقيل فشلها فى حشد انصارها فى 11 / 11 الماضى فيما أكد مختار نوح القيادى المنشق عن الجماعة أن الشعب يرفض تماما المصالحة مع الاخوان وهو ما يمثل عقبة أمام القيادة السياسية للتصالح خوفا من الغضب الشعبى .

فى السياق ذاته كشفت مصادر امنية للزمان أن اجهزة الامن رصدت جروبا سريا عبر مواقع التواصل الاجتماعى انشأه احد قيادات الاخوان الهاربة الى الخارج طرح فيه عناصر التنظيم الهاربة الى الخارج وكذلك العناصر المفصولة من كلية الشرطة والجيش المصرى لتشكيل فرقة اخوانية تتكون من 5 الاف مقاتل اخوانى للانضمام الى الجيش التركى لتشكيل مايسمى بجيش الخلافة

فيما كشف مصدر أمنى ل (الزمان) أن أجهزة الأمن المصرية رصدت مؤخراً اجتماعاً لقيادات شيعية مصرية بهدف وضع مخطط لاختراق مجلس النواب من أجل اصدار تشريعات لنشر المذهب الشيعى.

فى الوقت نفسه كشفت مصادر بالدعوة السلفية شكلت لجنة لمكافحة المد الشيعى وتقوم بحصر اعداد الشيعة فى مصر ومراقبة أنشطتهم وعقد لقاءات دينية فى المحافظات للترهيب من المد الشيعى الى جانب تدخلها بشكل مباشر لمنع عناصر الشيعة عن ممارسة احتفالاتهم او اقامة شعائرهم ،فضلا عن تنظيم قوافل للبلدان العربية والافريقية للتحذير من المد الشيعى .

فى السياق ذاته رفض عدد من علماء الازهر دعوة عصام كامل رئيس تحرير جريدة فيتو المصرية بفتح أبواب السياحة الدينية الايرانية الى مصر وأكد د/ محمود عبد المنعم استاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر أن دخول السياحة الايرانية خطر على الامن القومى المصرى محذرا مما فعلته ايران بالعديد من الدول مثل سوريا واضاف ان ايران تعمل بدعم امريكى فيما حذر ناصر رضوان مؤسس ائتلاف خير امة من تلك الدعوات مؤكدا أن ايران سوف تسعى من خلال تلك الزيارات لنشر المذهب الشيعي .