تركيا تصدر أمراً باعتقال أشهر زعيم حزب سوري كردي حليف لواشنطن

– November 22, 2016

إردوغان يتعهد القضاء على مزيد من أنصار كولن في الشرطة والجيش

أنقرة – توركان اسماعيل

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء إن أنصار فتح الله كولن رجل الدين الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب هذا العام ما زالوا نشيطين في القوات المسلحة والقضاء والشرطة وتوعد بالقضاء عليهم. وتلقى تركيا اللوم على كولن الذي يقيم في منفى اختياري في بنسلفانيا بالولايات المتحدة في تدبير محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة. وقال إردوغان في كلمة ألقاها في أنقرة «ليس هناك مكان في هذه الأكاديمية وعلى هذه الأرض المخضبة بدماء الشهداء لهؤلاء الذين باعوا أرواحهم لبنسلفانيا وللتنظيم الإرهابي الانفصالي أو لأي تنظيم آخر غير قانوني.»

وكثيرا ما يذكر إردوغان بنسلفانيا اختصارا في إشارة إلى أنصار كولن ويذكر «التنظيم الانفصالي» في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وعزل الآلاف أو أوقفوا عن العمل في الشرطة والقضاء والجهاز الإداري بعد محاولة الانقلاب. فيما قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إن السلطات التركية أصدرت أمرا باعتقال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري اليوم الثلاثاء فيما يتصل بتفجير وقع في فبراير شباط واستهدف حافلات عسكرية في العاصمة أنقرة.

وأضافت أن السلطات أصدرت أمرا باعتقال صالح مسلم الرئيس المشارك للحزب الذي يمثل الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش في سوريا.

وغضبت تركيا عضو حلف شمال الأطلسي من هذا الدعم. وتقول إن تلك الوحدات على صلة بالمسلحين الأكراد الذي يقاتلون من أجل حكم ذاتي داخل حدود تركيا.

وقالت الأناضول إن أوراق الضبط شملت كذلك 47 شخصا آخرين من بينهم أعضاء بارزون في حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يقود تمردا مسلحا منذ 30 عاما في جنوب شرق تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد .

وخلال الهجوم الذي وقع في 17 فبراير شباط قتل 29 شخصا وأصيب العشرات في تفجير سيارة ملغومة بجانب حافلات تابعة للجيش قرب مقر عسكري في أنقرة.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا. وقتل في الصراع أكثر من 40 ألفا منذ أن اندلع عام 1984.

وقالت الأناضول إن من بين الثماني والأربعين الصادرة ضدهم أوامر اعتقال هناك شخصيات بارزة في حزب العمال الكردستاني منهم جميل باييك ومراد كاراييلان وفهمان حسين وزبير أيدار ورمزي كارتال.