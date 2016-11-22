ترامب يلغي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز

– November 22, 2016

واشنطن – الزمان

اعلن الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء عبر تويتر انه الغى مقابلة مقررة مع صحيفة نيويورك تايمز التي يتهمها باستمرار بالتعامل معه بانحياز، ما قد يؤجج التصعي بين الاعلام الامريكي والادارة الجديدة .

وسارعت الصحيفة النافذة الى الرد على موقعها مؤكدة انها لم تعلم بالالغاء الا عبر قراءة تغريدات ترامب.وكتب ترامب في تغريدة صباح الثلاثاء «الغيت الاجتماع الذي كان مقررا اليوم مع نيويورك تايمز التي تشهد تراجعا اثر تغيير بنود وشروط الاجتماع في آخر لحظة. هذا ليس جيدا».

واضاف «ربما يتم تنظيم اجتماع جديد مع نيويورك تايمز. وفي الانتظار، تواصل (الصحيفة) تغطية نشاطاتي بطريقة غير صحيحة وبلهجة بغيضة».

وفي تغريدة ثالثة اشار الى ان شكاوى القراء بحق الصحيفة بلغت عددا قياسيا منذ 15 عاما، وهو ما اعلنته الصحيفة نفسها.

وقالت ايلين مورفي المتحدثة باسم الصحيفة «لم نغير القواعد الاساسية البتة ولم نحاول القيام بذلك». واضافت انه على العكس فان فريق ترامب «هو الذي حاول بالامس مطالبا بان نجري لقاء خاصا بدون ان تكون ضمنه +فقرة مسجلة+ (يمكن بثها)،وهذا ما رفضناه».وتابعت ان الصحيفة علمت بامر الالغاء «عبر قراءة رسائل ترامب عبر تويتر» الوسيلة المفضلة لدى الرئيس الاميركي المنتخب للتعليق على الاحداث.

وياتي تبادل الاتهامات هذا اثر اجتماع في الكواليس عقده ترامب الاثنين مع العديد من مسؤولي كبرى قنوات التلفزيون الاميركية ومقدمين معروفين.

واغتنم ترامب هذه الفرصة، الامر غير المألوف بالنسبة الى رئيس منتخب، لينتقد مقدمي القنوات بشان تغطيتهم التي يعتبرها غير منصفة له، بحسب تسريبات عن الاجتماع في وسائل الاعلام الاميركية.

وكثيرا ما ندد ترامب علنا بالتغطية «غير النزيهة» لوسائل الاعلام الكبرى لانشطته متهما خصوصا شبكة «سي ان ان» بالكذب.