– November 22, 2016

البارزاني يبدي إستعداده للتنحي عن المنصب والديمقراطي الكردستاني لـ (الزمان) :

أزمة رئاسة الإقليم تحل بترشيح

الأحزاب لشخصية توافقية

بغداد – قصي منذر

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني ان حل ازمة الاقليم الحالية مرهون باتفاق الاحزاب السياسية في كردستان على ترشيح شخصية توافقية لمنصب الرئاسة . وقالت النائبة عن الحزب نجيبة نجيب لـ (الزمان) امس ان (مبادرة رئيس الاقليم مسعود البارزاني الحالية ليست جديدة وانما عرضت في وقت سابق على الاحزاب السياسية ترشيح شخصية توافقية للمنصب)، مشيرة الى ان (المبادرة كسرت شوكة اتهامات بعض الجهات والاحزاب بتشبث البارزاني بمنصب الرئاسة). واضافت نجيب ان (المصلحة الوطنية تتطلب من الجميع التكاتف لانهاء وجود تنظيم داعش)، داعية (الاحزاب السياسية في الاقليم الى الحوار لحسم موضوع رئاسة الاقليم من خلال اختيار شخصية مقبولة من جميع الاطراف). من جهته وصف النائب عن الحزب ذاته سرحان احمد خطوة البارزاني بانها (ايجابية لحل ازمة البيت الكردي). وقال احمد في تصريح امس ان (خطوة البارزاني للتخلي عن السلطة وانهاء ازمة البيت الكردي ايجابية). وكان البارزاني قد طالب بتعيين شخص لرئاسة الاقليم لحين بدء موعد الانتخابات المقبلة . وقال في تصريح (اذا كان حل المشاكل السياسية الداخلية في الاقليم عندي ، فعلى الاحزاب كافة ان تتفق لتشكيل حكومة جديدة وتعيين شخص لرئاسة الاقليم لحين بدء موعد الانتخابات المقبلة). وأكد القيادي بالجماعة الإسلامية الكردستانية شوان رابر أن البارزاني وضع الكرة في ملعب الأطراف السياسية دون أن يطرح حلا عمليا لمعالجة الأوضاع في الاقليم . وقال رابر في تصريح امس ان (البارزاني وضع الكرة من خلال رسالته في ساحة الأطراف السياسية دون أن يطرح حلا عمليا لمعالجة الأوضاع في الاقليم). وأضاف (بعض الأطراف السياسية استقبلت رسالة البارزاني بإيجابية وبالإمكان ان تعيد الأطراف السياسية الكرة إلى ملعب البارزاني من خلال جعل هذه الخطوة فرصة لبدء الحوار لمعالجة المشاكل)، مشيرا إلى أن (عملية تشكيل حكومة جديدة وانتخاب هيئة رئاسية للبرلمان ليست سهلة كونها ستعمق المشاكل ومن الصعوبة إعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية). داعيا الى (إعادة تفعيل البرلمان ومن ثم بحث المشاكل الأخرى أو تشكيل حكومة جديدة لتجنب الإقليم مشاكل قد تسبب في تأخر الاتفاقات على تشكيل الحكومة الجديدة). وعد الإتحاد الإسلامي الكردستاني دعوة البارزاني الأخيرة خطوة لحل الأزمات في الإقليم . وقال بيان امس ان (خطوة البارزاني بداية لإيجاد حل للأزمات التي يعانيها الإقليم وان تتبعها خطوات عملية)، داعيا (الأطراف السياسية في الاقليم إلى الإسراع في بدء الحوار للاتفاق على آلية وحل ملائم للمرحلة). فيما استبعد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري تنحي البارزاني عن منصبه ووصف مبادرته بالمحاولة الإعلامية لامتصاص غضب المتظاهرين. وقال الشمري في تصريح امس إن (البارزاني شعر بخطر كبير بعد تعالي الأصوات داخل الإقليم المطالبة بإنشاء إقليم منفصل عن أربيل ما دفعه لإصدار بيان إعلامي فقط يبدي فيه استعداده للتنحي)، مستبعدا (تخلي البارزاني عن منصبه ومبادرته محاولة اعلامية لامتصاص غضب المتظاهرين في السليمانية). الى ذلك اتهم متظاهرون في السليمانية الأحزاب الكردية بسرقة النفط . وقال مصدر في تصريح امس إن (العشرات من المعلمين والموظفين تظاهروا في كلار رافعين شعارات تطالب بتحسين أوضاع المواطنين وإعادة النظر بقرار استقطاع جزء من رواتب موظفي الإقليم)، واضاف ان (المتظاهرين استخدموا براميل ملونة بالأصفر والأخضر والأزرق والبرتقالي والبني تعبيرا عن الأحزاب الكردية). مشيرا إلى أن (المتظاهرين اتهموا الأحزاب بسرقة المال العام).

وفي تطور لاحق كشف مصدر عن ان رئيس حكومة الاقليم نيجرفان البارزاني يزور تركيا اليوم الاربعاء لبحث عمليات تحرير الموصل والتطورات العسكرية والسياسية في العراق والمنطقة. وقال المصدر في تصريح امس ان (البارزاني يزور تركيا اليوم ليبحث مع رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء ابن علي يلدرم عمليات تحرير الموصل والاوضاع في تلعفر بالاضافة الى التطورات السياسية والعسكرية في العراق والمنطقة).