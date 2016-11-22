– November 22, 2016

بلدية بعقوبة تطلق لقب الأمين على أربعة من عمالها

إعادة صندوق مليئ بالدولارات إلى صاحبه

ديالى – سلام عبد الشمري

أطلقت مديرية بلدية بعقوبة لقب الأمين على أربعة من عمال النظافة أعادوا صندوقا مليئا بالدولارات الى صاحبه، مؤكدة أن ما فعله العمال موقف نبيل يستحق الإشادة والتكريم.وقال مدير بلدية بعقوبة علاء الزبيدي في تصريح امس إن (بلدية بعقوبة أطلقت لقب العامل الأمين على أربعة من عمال النظافة لديها بعدما أعادوا صندوقا مليئا بالدولارات عثروا عليه في إحدى مكبات النفايات الى صاحبه) ، مبينا أن (إطلاق اللقب جاء تكريما لموقفهم).وأضاف الزبيدي أن (ما فعله عمال النظافة موقف نبيل يستحق الإشادة والتكريم من قبل كل الجهات الحكومية”، لافتا الى أن (كثرة المال لم تدفع أيا من العمال على الاحتفاظ به بل سارعوا الى إعادته الى صاحبه).وجدد الزبيدي تأكيده (ضرورة رفع المستوى المعيشي لعمال النظافة من خلال زيادة أجورهم اليومية بما يتناسب مع ما يقومون به من جهود مضنية في تنظيف الأحياء والأزقة).