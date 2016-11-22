– November 22, 2016

نجاح إستخدام بنكرياس صناعي لمرضى السكّري

لندن – الزمان

أشارت دراسة بريطانية إلى نجاح استخدام بنكرياس صناعي مع مرضى النوع الثاني من السكري، بعد ثبوت نجاحه من قبل مع مرضى السكري من النوع الأول.

والجهاز، الذي يشار إليه أيضا باسم نظام توصيل الأنسولين، يراقب مستـــــــــــــويات السكر في الدم ويزيد أو يقلل من ضــــــــــخ الأنسولين تباعا، فيما يشبه آليات عمل البنكرياس الطبيعي.

ونُشر البحث في دورية لانسيت، وجاء فيه أن هذا الجـــــــهاز يجنب المرضى حقن الأنســـــــــــــولين المعتادة، والأعراض الناجمة عنها مثل تضرر الجلد.

إلا أن تكلفة الجهاز تفوق تكلفة الحقن، وتتطلب توصيل الجهاز بالجسم بشكل دائم.

ونقلت وكالة رويترز عن قائد فريق البحث رومان كوفوركا إن البنكرياس الصناعي (يسمح بنظام أكثر استجابة لتوصيل الأنسولين، وأثبتت الدراسات الطبية حتى الآن كفاءة استخدامه، وإمكانية تحسين النتائج الصحية).

ويشمل الجهاز مجساً لمستويات الغلوكوز، يخترق الجلد ويقيس مستويات السكر كل دقيقة إلى عشر دقائق، ويحدد كميات الأنسولين التي يحتاجها المريض تباعا وفق هذه القياسات.

وشملت الدراسة 40 شخصا من مرضى النوع الثاني من السكري، واستــــــمرت على مدار ثلاثة أيام ولم تظهر على المرضى أية أعراض متعلقة بالجهاز، كما لم يسجل ارتفاع أو انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم.

ولا يخطط الباحثون لتجربة البنكرياس الصناعي خارج المستشفى في الوقت الحالي.