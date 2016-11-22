– November 22, 2016

نيل جائزة سقراط العالمية إعتراف دولي بالكفاءات العراقية

رئيس جامعة النهرين لـ(الزمان): لا نية للتخلي عن موظفي الأجور ونخطط لتعيينهم

بغداد – انتصار عباس

نفى رئيس جامعة النهرين نبيل كاظم عبد الصاحب صحة ما يتردد عن نية الجامعة الاستغناء عن خدمات موظفي الاجر اليومي، مؤكداً ان الجامعة تخطط لتعيينهم وفقا لمعيار الشهادة والكفاءة والالتزام . وقال عبد الصاحب لـ(الزمان) امس ان (الجامعة لاتنوي الاستغناء عن خدمات موظفي الاجر اليومي بل هي تخطط لتعيينهم على الملاك الدائم وفقا لمعيار الشهادة والكفاءة والالتزام من اجل تحسين واقعهم اليومي).

مضيفاً انه (لاتوجه للجامعة في استحداث اجر يومي جديد الا في الضرورات القصوى من اجل عدم الضغط على الموازنة المالية للجامعة).وعن حصول الجامعة على لقب افضل جامعة علمية بين الجامعات العراقية قال ان(جامعة النهرين من الجامعات المتقدمة التي تفتخر بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولديها سمعة علمية جيدة في الخارج حيث يفضل طلابها لرصانة مناهجها وقدرات اساتذتها)، مضيفاً ان (حصول الجامعة على المراكز المتقدمة في الانجازات العلمية والبحثية وبراءات الاختراع فضلا عن حصولها على المركز الثالث في التصنيف العالمي QS من بين الجامعات العراقية جاء محصلة لجهود ومتابعات مستمرة مع الحرص الشديد على المسيرة التربوية التعليمية للوصول الى افضل المستويات من بين الجامعات الرصينة ).وتابع ان(عمل الفريق الواحد يؤتي ثماره من خلال تقارب الافكار والتعاون ومشاركة البحوث وتطور منهجيتها بما يخدم الواقع العلمي والاكاديمي)، مشيراً الى ان(الجامعة خطت خطوات منهجية بحثية اكاديمية بموازاة آفاق التقدم العلمي نحو الارتقاء بالتعليم العالي عبر تطوير المناهج والبحوث، ووضع الخطط الاستراتيجية البناءة نحو التقدم العلمي والاكاديمي للجامعة) .

ويعد عبد الصاحب نجما من نجوم العلم والمعرفة وواحدا من الكفاءات العالية المستوى وواحدا من الصروح العلمية العالمية المهمة في مجال الهندسة الميكانيكية – عمليات التصنيع تكنلوجيا اللحام والحماية من التاكل. وكان عبد الصاحب قد حصل على جائزة سقراط الدولية بوصفه أفضل شخصية للعلم والتعلم من بين خمسين شخصية عالمية وهي جائزة تمنحها جامعة اوكسفورد بالتعاون مع مؤسسة رجال الاعمال الاوربيين . وتسلم جائزته ضمن دعوة رسمية تلقتها جامعة النهرين خلال احتفالية حضرتها شخصيات علمية من دول عدة .ويأتي منح درع الجائزة وشهادتها لمؤسسات البحث العلمي في العراق ولجامعة النهرين دلالة على المستوى العلمي الاكاديمي والبحثي الذي وصلت اليه الكفاءات العراقية وهي دعم حقيقي كبير للإنجازات المتحققة لرئيس الجامعة بوصفه شخصية علمية اكاديمية على المستوى العالمي وتعد دافعا لتطوير العمل المعرفي ولاسيما على المستوى العالمي. وعبد الصاحب حاصل على الدكتوراه في الهندسة – ميكانيك وحاصل على العديد من الميداليات والجوائز المحلية والدولية كما له العديد من المشاركات الاكاديمية والبحثية الدولية .