– November 22, 2016

وقفات إحتجاج مطالبة بالإعتذار

دعاوى قضائية ضد إساءة صحيفة لزوار الأربعينية

بغداد ـ عبد اللطيف الموسوي

نظم طلبة وتدريسيو وموظفو جامعة تكريت وقفة استنكار واحتجاج ضد اساءات اعلامية استهدفت المواطنين من زوار اربعينية الامام الحسين عليه السلام. وقال رئيس الجامعة وعد محمود رؤوف في بيان امس ان (المجتمع الأكاديمي في جامعة تكريت يرفض بشدة تلك الافتراءات والمغالطات غير الحقيقية التي سيقت في تقرير لصحيفة عربية بشان الشعائر الحسينية الطاهرة وهي دليل على عدم مهنية تلك المؤسسة).

واكد ان (وقفتنا دليل دامغ على وحدة الشعب العراقي بكل اطيافه الذي يرفض مشاريع الفتنة والفرقة الطائفية والمذهبية).

مبينا ان (هذه الهجمة على الشعائر الحسينية تأتي في سياق الحملة المناهضة للانتصارات التي تحققها قواتنا الأمنية وإبطال الحشد الشعبي على قوى التخلف والظلام داعش الإرهابي والتي تلقى الدعم من دول اقليمية معروفة).

وشهدت كلية الاعلام بجامعة بغداد وقفة مماثلة عبرت عن امتعاضها من التقرير الصحفي الذي نشرته جريدة الشرق الأوسـط وتضمن اساءة الى الشعب العراقي.

كما نظمت جامعة الكرخ للعلوم وقفة ممثالة لما وصفته بتطاول الجريدة على شرف العراقيين ومقدساتهم.

ونقل بيان للجامعة تلقته (الزمان) امس عن رئيسها ثامر عبد الامير قوله (ان الافتراء والكذب على المعظمين لشعائر الله محاولات خاسئة تسعى للنيل من كرامة وشرف الحرائر). واعلنت رئيسة كتلة ارادة النائبة حنان الفتلاوي عن الانتهاء من اجراءات تحريك شكوى جزائية ضد الصحيفة. وقالت الفتلاوي في تصريح امس (اكملت اجراءات تحريك الشكوى الجزائية ضد الجريدة على خلفية اساءتها ونشرها اكاذيب وافتراءات تمس الشعائر المقدسة وتسيئ للعراقيات).اضافت الفتلاوي ان (قاضي التحقيق اصدر وفق القانون والاصول امراً بالقاء القبض بحق المشكو منهم وفق احكام المادة 372).ودعت الفتلاوي الحكومة الى (منع تداول وتسويق الصحيفة في العراق بسبب لجوئها الى الكذب والإفتراء من اجل الإساءة الى العراقيين) بحسب قولها. كما أعلن النائب محمود الحسن عن رفعه دعوى قضائية ضد رئيس تحرير الصحيفة ومدير مكتبها في بغداد ومراسلها.

وقال الحسن بصفته قاض متقاعد بسحب الشكوى التي تناقلتها تقارير امس إن (الصحيفة اشارت الى وقوع ممارسات غير اخلاقية اثناء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام).

مبينا أنه (قد ثبت تلفيق وزيف هذا القول الذي لايمت الى الحقيقة بأي صلة).

وفي كربلاء قال مصدر لـ (الزمان) امس ان (مجموعة من الكتاب والصحفيين رفعوا طلبا الى مجلس محافظة كربلاء ومكتب المحافظ لغرض رفع دعوى قضائية بشان الموضوع ذاته).وبرأ مدير مكتب الصحيفة ومراسلها نفسيهما من مسؤولية التقرير. فيما اكد مصدر ان القضاء وجه استدعاء لهما وليس امر قبض.