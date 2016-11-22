– November 22, 2016

الرأي الآخر

عراق كربلاء والنصر الموعود – عماد آل جلال

انتهت زيارة الاربعين بسلام والحمد لله ومع ذلك مازال الاف الزائرين من مختلف الاطياف والجنسيات في مدينة كربلاء المقدسة لايهون عليهم ترك الحسين (ع) وأخيه العباس (ع) وصحابتهم الأجلاء في ملحمة الطف الخالدة أبد الدهر حيث تكون الحياة والى يوم لقاء رب العالمين.

تعلمنا من الحسين بل تعلمت الانسانية كلها دروساً في البطولة والجهاد والتحدي لجبروت الطغاة ومقارعة عتاة الظلم والرذيلة حتى اضحت مبادئ سامية ونهجا أنسانياً يعبد طريق الاجيال لبناء مستقبلها في شتى ميادين الحياة.

هذه الملايين التي رأيناها لم تأت الى كربلاء زاحفة وماشية وراكضة وعلى كراسي ذوي الحاجات الخاصة الا لأنها أستوعبت الدروس وفهمت الرسالة التي بثتها أول صحية مدوية لزينت عليها السلام وهي تنظر الى الرؤس المقطعة المرفوعة على أسنة الرماح في موكب السبي الى دمشق أنتقاما من آل بيت النبوة وتسوية لثأرجاهلي قديم.

في جبهات المواجهة ضد زمر داعش التي انتهكت الاعراض وسبت النساء وقطعت الرؤس مقلدة لنهج قتلة الحسين وقف الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشدين الشعبي والعشائري حاملين راية الحق والنصر بوجه راية الظلم والقتل، فكانت الانتصارات تتحقق الواحدة تلو الاخرى بمعنويات لم يشهد التاريخ لها مثيلا من قبل حتى باتت قواتنا البطلة في تخوم مدينة الموصل بعد ان حررت عشرات الاقضية والنواحي والقرى من رجس الأنجاس وهي تتقدم كل يوم لتحرير ماتبقى من الارض العراقية.

ومع أشتداد المعارك وضراوتها يحاول الطائفيون وذوو السياسات المرهونة لأجندات مشبوهة أن يؤثروا على سير المعارك، مرة بشن الهجمات الفاشلة هنا وهناك، ومرة بتلفيق الأكاذيب الاعلامية وفبركتها متوهمة أنها ستنطلي على الرأي العام الذي عرف زيف ووهن الدولة الفاسدة التي نصبها المعادون للعرب والاسلام في قلب العراق وسورية لتكون السكينة السامة في خاصرة الامة.

ولعل ما نشرته جريدة الشرق الاوسط السعودية في تقريرها المفبرك الدنيء هو احد اوجه التشويش على الانتصارات الباهرة في ساحات القتال، وكما هو معروف ان هذه الجريدة المسيسة والطائفية دست وزورت الكثير من القصص ضد العراق وشعبه لكن أن يصل بها الامر الى خدش حياء العراقيين وأعراضهم فذلك هو الحقد الكريه بعينه على العراق الذي يريدونه معوقاً لا حول ولا قوة له.

فهم يكرهون ان يقيم علاقات حسن الجوار مع ايران وفي الوقت نفسه يتامرون عليه بمختلف الطرق ولا يقفون الى جانبه في حربه الشعواء على داعش ويقدمون الاموال والسلاح وانواع الدعم الى عدوه، كأنهم في النهاية يريدون أن يحولوا أنظار العراقيين عن عالمهم العربي الذي تربطهم به وشائج الدم والدين والقومية ويدفعوا بالعراق الى خارج المنظومة العربية.

لقد أصبح النصر المؤزر قاب قوسين أو أدني من اعلاء راية الله اكبر على أرض العراق كلها فيما تتصاعد كل عام موجات الزائرين لأبي عبد الله الحسين من ارجاء العالم، وأضحت كربلاء قبلة للمسلمين وصرحاً أسلامياً مدوياً ضد قوى الشر والظلام وأولئك الطائفيون الذين يتعالون على الامة وينصبون أنفسهم زعماء لها لكن في النهاية لابد أن تسمو الامة على جراحاتها وأن تتعافي من أمراضها ويندحر ذلك الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس ويعم الخير فيها بصلابة العراقيين ووحدتهم وتمسكهم بالوطن كل الوطن سماء وارضا وفراتين.