– November 22, 2016

المالكي يطالب جمهورية القدم بإحترام النظام الداخلي

بغداد – الزمان

حذر الخبير القانوني صالح المالكي، اتحاد كرة القدم من الوقوع تحت المساءلة القانونية بمخالفة النظام الداخلي، داعيا الاتحاد للالتزام بنظامه الداخلي فيما يخص عقد اجتماع الهيئة العامة، معتبرا أن في حال عدم الالتزام بالنظام الداخلي سيكون عمل الاتحاد للمرحلة المقبلة غير قانوني.

وقال صالح المالكي في حديث صحفي إن “على الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن يلتزم بنظامه الداخلي، الذي عمل به طوال المدة الماضية”، مشددا على “ضرورة انعقاد اجتماع الهيئة العامة للاتحاد في الـ 30 من تشرين الثاني من كل عــــام”.

وأضاف المالكي أن “الاجتماع يأتي من أجل المصادقة على التقريرين المالي والإداري لنشاطات الاتحاد المالية والإدارية، والمصادقة على ميزانية العام المقبل،فضلا عن مناقشة عدم مصادقة “فيفا”، على مشروع النظام الداخلي للاتحاد لعام 2015”.

ودعا المالكي “اتحاد الكرة لأن يتدارك الوقت قبل نهايه العام، لأن المدة القانونية لموعد الاجتماع المذكور هي ما بين 30 يوما إلى 40 يوما، وبخلاف ذلك فإن عمل الاتحاد خلال المدة المقبلة غير قانوني”.