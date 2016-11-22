– November 22, 2016

كبار أوربا على موعد مع حسم التأهل للدور الثاني بدوري الأبطال

برشلونة في ضيافة سلتيك وأتليتكو الجريح يواجه آيندهوفن

{ مدن – وكالات: يترقب عشاق الكرة الأوربية، إقامة منافسات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوربا لكرة القدم اليوم الأربعاء. ويحل برشلونة متصدر المجموعة الثالثة بتسع نقاط ضيفا على سلتيك الإسكتلندي بعد هزيمته في الجولة السابقة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل واحد على ملعب الاتحاد. وسيضمن فوز البارسا على سلتيك، متذيل المجموعة بنقطتين، تأهله لدور الـ16 وكذلك التعادل إذا لم يخسر السيتي، وصيف المجموعة بسبع نقاط، في ألمانيا أمام بوروسيا مونشنكلادباخ صاحب المركز الثالث بأربع نقاط والذي يجب أن يفوز بمباراتيه المتبقيتين. وقد ينهي الفريق الكتالوني دور المجموعات في صدارة المجموعة إذا فاز وخسر السيتزينس الذي سيضمن تأهله لدور الـ16 إذا فاز على منافسه الألماني.

فرصة سلتيك

وأمام سلتيك فرصة للتأهل أيضا ولكنها ضئيلة للغاية إذا فاز على برشلونة وخسر مانشستر سيتي في ألمانيا. وقد عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اول امس الإثنين، إلى المدينة الرياضية لناديه برشلونة للتدرب مع زملائه، بعد أن غاب عن لقاء مالاجا السبت الماضي بالليجا والذي سقط فيه فريقه في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، جراء إصابته بفيروس يسبب له القيء والاضطراب. ويستعد لاعبو البرسا تحت قيادة مدربهم لويس إنريكي لمواجهة سيلتك الاسكتلندي اليوم الأربعاء في جلاسجو بدوري الأبطال الأوربي. وحسبما أفادت الصحافة الكتالونية ، فقد وصل البرغوث إلى منشآت سانت جوان ديسبي في العاشرة صباحا وهو يقود سيارته أودي الألمانية بيضاء اللون، وكان في استقباله العشرات من المشجعين الذين هتفوا باسمه. وبعدها انضم المهاجم الأرجنتيني (29 عاما) لتدريبات الفريق مع زملائه بشكل طبيعي. وينتظر أن يعود صاحب الكرة الذهبية خمس مرات من قبل للملاعب اليوم الأربعاء، حال عدم معاناته مجددا من أعراض القيء، لمواجهة سيلتك في خامس جولات دور المجموعات بدوري الأبطال. وعانى برشلونة في غياب نجم هجومه أمام مالاجا ولم يحسن استغلال الفرص التي أتيحت له، ليواصل إهدار النقاط على ملعبه، وليزيد الفارق بينه وصاحب الصدارة، ريال مدريد، إلى أربع نقاط، بعد فوز الأخير في ديربي العاصمة على جاره أتلتيكو بثلاثية نظيفة.

استعدادات أتلتيكو

وفي المجموعة الرابعة ضمن أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ التأهل حيث يتصدر الفريق الإسباني المجموعة بـ12 نقطة متقدما بثلاث نقاط على الفريق البافاري الوصيف. ويستضيف اتلتيكو فريق بي إس في آيندهوفن ثالث المجموعة بنقطة بينما يحل البايرن ضيفا على روستوف متذيل الترتيب بفارق الأهداف خلف الفريق الهولندي. وأمام أتلتيكو الفرصة لضمان البقاء على قمة مجموعته إذا فاز وتعادل البايرن أو تعادل وخسر الفريق الألماني. أما روستوف وآيندهوفن فسيتواجهان في الجولة الأخيرة لتحديد صاحب المركز الثالث. وقد استأنف أتلتيكو مدريد، تدريباته اول امس الإثنين، بدون الفرنسي كيفين جاميرو، الذي يعاني من كدمة في الركبة اليسرى، لكنه قد يكون جاهزًا لمواجهة آيندهوفن، اليوم الأربعاء في الجولة الـ5 من دوري الأبطال الأوربي. كان جاميرو، الذي أجرى مرانه داخل صالة الألعاب الرياضية، الغائب الرئيسي عن مران الروخيبلانكوس، بجانب المصابين الأرجنتيني أوجوستو فرنانديز، والإيطالي أليسيو شيرشي، وهما يتعافيان من إصابات بالركبة. وبحسب توقعات الفريق المدريدي، سيكون بمقدور المدير الفني للأتلتي دييجو سيميوني، الاستعانة بجاميرو بحلول اليوم الأربعاء، خلال استضافة الفريق الهولندي، على ملعب فيسنتي كالديرون. وسيدافع الأتلتي، عن صدارة مجموعته (الرابعة) قبل أن يحل ضيفًا على بايرن ميونيخ، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالتشامبيونز ليج. كان الأتلتي، قد مُني بهزيمة (0-3) على يد جاره ريال مدريد، في دربي العاصمة الإسبانية بالجولة الـ12 من الليجا.

اوضاع مشابهة

والوضع مشابه في المجموعة الأولى التي ضمن بها أرسنال وباريس سان جيرمان التأهل ويتواجهان على ملعب الإمارات في لندن ليصبح الفائز هو متصدر المجموعة التي يعتلي قمتها حاليا الفريق الإنكليزي بفارق الأهداف أمام النادي الباريسي. وبالمثل من سيحسم اللقاء بين لودوجوريتس رازجراد وبازل في بلغاريا سيضمن المركز الثالث، علما بأن الفريق السويسري يحتل المركز الثالث حاليا بنقطة بفارق الأهداف أمام منافسه البلغاري. وأخيرا تنتظر المجموعة الثانية الحسم، فنابولي يتصدرها بسبع نقاط بفارق الأهداف أمام بنفيكا، فيما يحتل بشكتاش المركز الثالث بست نقاط، بينما يحل دينامو كييف بالمرتبة الأخيرة بنقطة. ويحل بنفكيا ضيفا على بشيكتاش وسيضمن التأهل إذا تغلب على الفريق التركي الذي قد يتأهل أيضا إذا فاز وخسر نابولي الذي يستضيف دينامو كييف الذي حسابيا مازالت لديه فرصة لاحتلال المركز الثالث إذا فاز في إيطاليا وخسر بشكتاش.

تشيلسي وقرار الحوافز

قررت إدارة نادي تشيلسي الإنكليزي عدم صرف مكافآت إضافية للاعبي البوز في حال التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوربا بالموسم المقبل. وتلقى النادي اللندني ضربة مالية قوية بعدما غاب عن المسابقات الأوربية هذا الموسم إثر احتلاله المركز العاشر بنهاية الموسم الماضي. وذكرت صحيفة ديلي ميل أن المسؤولين في تشيلسي لم يتخذوا أي إجراءات بتقليص رواتب وحوافز اللاعبين، وهو ما دفعهم لاتخاذ قرار عدم منحهم حوافز في حال عادوا للمنافسات القارية. وتفضل إدارة تشيلسي منح الحوافز بعد الفوز بالألقاب بدلا من من التأهل إلى البطولات الكبرى كما تفعل أندية أخرى. ويسير تشيلسي على الطريق الصحيح لاحتلال مركز مؤهل إلى إلى دوري أبطال أوربا الموسم المقبل، حيث يحتل الفريق بقيادة مدربه الإيطالي أنتونيو كونتي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري بعد انتهاء أكثر من ربع الموسم. وتضع كثير من الأندية الإنكليزية شروطا في عقود اللاعبين تنص على خصم 15 إلى 20 بالمئة من مستحقاتهم في حال فشلوا في تحقيق أهداف النادي، لكن تشيلسي ليس واحدا من هذه الأندية.