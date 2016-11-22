ناينغولان يهاجم الصحافة الإيطالية

– November 22, 2016

الجنيه الإسترليني يمنح فرصة العمر لمشاهدة البريميرليغ

{ لندن – وكالات: يعتبر سعر صرف العملة الاجنبية من أهم العوامل المؤثرة على اتخاذ القرار للسفر لأوربا للسياحة بصفة عامة وتحقيق حلم حضور إحدى مباريات كرة القدم الأوربية بصفة خاصة، ويأتي هذا العامل في مقدمة العوامل التي يضعها الشخص العادي لدراسة إمكانية القيام برحلة العمر. ومع ثبات سعر صرف وقيمة العملات بالدول العربية وتحديدا الخليجية، فإن أي انخفاض في العملات الأجنبية يعمل على زيادة فرص تحقيق حلم السفر الأوربي بمزيد من الأريحية دون تحمل الكثير من الأعباء، ودفع المزيد من الاشخاص للتفكير في القيام برحلة لا تنسى. ولعل الهبوط المستمر في الجنيه الإسترليني خلال المدة الماضية أمام الدولار، جاء ليضع احلام الكثير من محبي السفر على خط الانطلاق، وليعمل على زيادة هذه الرغبة لدى مشجعي كرة القدم الحالمين بمشاهدة مباراة في البريميرليغ الدوري الأكبر جماهيرية بالعالم. الفرصة باتت سانحة لهؤلاء المشجعين كي يعيشوا أجواء الدوري الانكليزي ، ومشاهدة تصرفات مورينيو وجنون كونتي وانفعالات غوارديولا عن قرب، إضافة إلى مشاهدة ابراهيموفيتش وبوغبا أغلى لاعب بالعالم والفنان أوزيل والخطير اجويرو والمشاكس كوستا وغيرهم من النجوم على الطبيعة. ويتعرض الجنيه الاسترليني لضغوط كبيرة في أعقاب تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوربي.وسجل في تداولاته الحالية أكبر انخفاض أمام الدولار، خلال أكثر من 30 عامًا. وتحذر البنوك الكبرى من احتمال تراجع العملة البريطانية بشكل أكبر في المستقبل. وشهد موقع 1Boxoffice اقبالا ملحوظا من المشجعين العرب خلال المدة الماضية على حضور منافسات الدوري الانكليزي بشكل خاص وباقي الدوريات الأوربية بشكل عام. ويعد موقع 1Boxoffice من المواقع الرئدة في عمليات حجز التذاكر ليس فقط فيما يتعلق بالمباريات الأوربية ولكن أيضا فيما يتعلق بالأحداث الرياضية العالمية سواء كأس العالم أم البطولات القارية أو الأولمبياد، إضافة إلى الرياضات الأخرى ذات الشعبية الكبيرة مثل بطولات التنس، وسباقات الفورمولا 1، وسباقات الخيل، وكرة السلة، وغيرها من الألعاب والبطولات الرياضية المطلوبة بشكل كبير. ولا تتوقف مجالات الشركة عند الرياضة فقط بل تمتد إلى مجالات الترفيه الأخرى التي توفر الفرصة لعشاق الموسيقى إمكانية مشاهدة الفنانين والفرق المفضلة لديهم من خلال مشاهدتهم على الهواء مباشرة من أي مكان في العالم من خلال الحفلات الموسيقية والمسرح إضافة إلى تنظيم الجولات والأنشطة في جهات عديدة.

من جهته هاجم البلجيكي رادجا ناينجولان لاعب وسط روما وسائل الإعلام الإيطالية بعد نشرها خبر شجار حدث بينه وبين مساعد مدربه لوتشيانو سباليتي بعد الخسارة أمام أتلانتا (2-1) في الكالتشيو. وكتب ناينجولان في تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: قصص لا تصدق يخترعها الصحفيون. وأضاف البلجيكي: لا يوجد تعليق لدي على ما قيل لأنه ببساطة لم يحدث. على الجانب الآخر أكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن هناك شهود عيان تابعوا الواقعة بأنفسهم بالرغم من محاولات ناينجولان لنفيها. وأشارت الصحيفة إلى أن تبادل الكلمات بصورة حادة حدث بالفعل وليس واقعة اخترعتها الصحافة الإيطالية. وأوضحت الصحيفة أن الأجواء كانت متوترة للغاية في مقر تدريبات الذئاب صباح اول امس الإثنين بالرغم من محاولات سباليتي لتهدئة الأمور وتقليل التوتر المسيطر على الجميع.