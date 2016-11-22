– November 22, 2016

المسرح المدرسي يكسب ميول المشاهدين

إختلاف أماكن العروض والبناء الدرامي

نجاح هادي كبة

المسرح المدرسي:هو المسرح الخاص بالمدارس ويعتمد عليه في تقديم العروض المسرحية بطريقة محببة أمام التلاميذ اذ يمثل عليه تلاميذ المدرسة مسرحية ما,ويمكن ان يكون ثابتا ,او متحركا وقد تقدم بعض العروض القصيرة في قاعات الصفوف او في الهواء الطلق حينئذ يسمى بمسرح الهواء الطلق . والمسرح المدرسي يقسم على أصناف بحسب خصائص المرحلة العمرية والعقلية للتلاميذ في كل مرحلة من المراحل الدراسية ,ابتدائية ,متوسطة,اعداديةا ان لكل مرحلة خصائص سيكولوجية وثقافية واجتماعية مختلفة الى درجة ما عن الاخرى ولابد من الاشارة الى اهمية تنوع اختيار العروض المسرحية والتزام الدقة في اختيارها لتلاميذ المرحلة الابتدائية بحسب سني عمرهم فالتلاميذ في المرحلة الابتدائية يميلون الى العروض المسرحية الخيالية التي تدغدغ عواطفهم وما فيها من احداث ومغامرات فهم يتعلقون بحماس البطل الشجاع الذي يخترق الصعاب ثم تتطور هذه المرحلة لديهم في الصف الثالث الابتدائي فينشدون الى العروض المسرحية التي تقدم الحقيقة ممزوجة بالخيال اما في المرحلة المتوسطة والثانوية فيميلون الى المسرحيات المثالية التي تقلل من الواقعية . ان البحوث التربوية في طرائق التدريس واساليبة يرون ان التلميذ يتعلم لا من الدروس النظرية فحسب ولاسيما في المرحلة الابتدائية بل من طريق فاعليات عديدة كارسم واللعب والتعليم الوظيفي والتمثيل وبناء على ذلك فقد اهتموا بالاهداف التربوية للمسرح ومنها 1- بناء شخصية التلميذ من النواحي الاخلاقية والسياسية وغرس حب الوطن والمواطـــنة فيه .

2- الفكاهة المرتبطة بقضية تخدم المجتمع التي تخفف ثقل الحياة .

3- حل المشاكل الفردية والجماعية التي تواجه المجتمع نتيحة التطورات الحضارية المعاصرة .

4- كسب ميول المشاهدين كالدفاع عن قضية تخص المجتمع والدفاع عن حقوق المرأة والفقير وغيرها .

5- المنفعة لتعديل السلوك والتخلص من التهيب والخجل وامراض الكلام كالتلعثم والتاتأة وغيرها .

6- فهم التلاميذ للبناء الدرامي للمسرحية من العرض, الحوار, الصراع , العقدة, الحبكة الدرامية ثم الذروة فالحل .

7- تشجيع التلاميذ على الاهتمام بمعيار اللغة فالمسرحية نص أدبي يجب ان يتوافر فيه الاهتمام بعنصرين هما الشكل والمضمون.

8- تعــــليم التلاميـــــــــذ مسرحة دروس عديدة كالموضوعات التاريخية والقصص الأدبية وغيرها

9- تدريب التـــــــلاميذ على النقد وابداء وجهات النظر والحوار المرن مع الاخر.

10- اكساب التلاميذ الالقاء الجيد وبذلك يدعم المسرح دور المعلم في الصف في التدريب على الالقاء الجيد . لابد من الاشارة الى ان المسرح المدرسي يفتقر الى التمويل المالي لذلك يجمل الاتجاه الى أساليب ميسرة لحل مشكل سينوغرافيا المسرح ( كالابتعاد عن الديكورات المكلفة والبحث عن أمكنه داخل فضاء المدرسة تقدم عليها العروض المسرحية كالمكتبة وحديقة المدرسة والسطح وغيرها والاعتماد على الطلبة في كتابة النصوص المسرحية باليد واستنساخها والطلب من أهالي الطلبة ما يحتاجه العرض المسرحي من أزياء واكسسوارات ومكياج وارجاعها اليهم بعد انتهاء العرض المسرحي )

ان العفوية تطفى على المسرح المدرسي لذلك يتطلب من الفرق المسرحية المدرسية القيام بزيارات لعروض مسرحية خارج المدرسة .

اشارة مابين قوسين اقتباس من كتاب التربية المسرحية في المدرسة ,د.عقبل مهدي ,دار الشؤون بغداد,2014م,ص :47 بتصرف