– November 22, 2016

التسوية التأريخية وإعادة إنتاج الطائفية – عبدالخالق الشاهر

لا شك بأن الارهاب والتكفير والوهابية والتبعية والفساد والتهميش والعنف وغيرها من مخرجات العملية السياسية هي النتاج الطبيعي جدا للاستقواء الطائفي والمحاصصة وشراكة الاذعان .نعم انها معادلة بدأت كي لاتنتهي ..ايران والتحالف الشيعي القوي ..الخليج وتركيا مع اللاتحالف السني الضعيف ..انها معادلة الاسلام السياسي الشيعي والسني والتي اوصلتنا الى ما نحن فيه من بيئة استراتيجية ملائمة للتطرف والتشدد وهذا ما جاء بالارهاب وداعش الى العراق لتكتسح البناء المعوج بكل تركيباته ، رغم انها تحمل بناءا اكثر وأشد اعوجاجا ويستند الى الاسس ذاتها (الطائفية..التشدد..التكفير..قتل الآخر) والفرق بينهما ان الثانية تعلن مشروعها والاولى تعلن مشروعا آخر غير مشروعها الحقيقي …وسيبقى الوضع العراقي جاهز لاحتضان الارهاب بعد تحرير الموصل ان استمرت هذه المعادلة قائمة .

جائت التسوية التأريخية للتحالف الوطني والتي لم تتلمس الطريق الذي سلكناه للوصول الى النفق المرعب لتتمكن من الاجابة عن سؤال ..لماذا نحن بحاجة الى تسوية ؟؟ ما الذي حصل؟؟من المسؤول ؟؟..اي باختصار لم تجر اية مراجعة لمعرفة مكامن الخلل في المسيرة ، او على الاقل لم تجر اية دراسة لمعرفة اسباب الفشل الشنيع للمبادرات السابقة ..رغم ان التحالف الوطني هو الكتلة الكبرى وهي كتلة صنع القرار ومن ثم فهي المسؤولة الكبرى عن كل ما جاء في السطر الاول من المقال ..خصوصا وأنها اصرت ولا زالت على تحميل مليون بعثي مسؤولية ما جرى قبل الاحتلال وجرمتهم وحضرتهم وساءلتهم عن 35 سنة ولم تحمل احدا مسؤولية كل ما جرى خلال 13 عاما . رغم ان المبادرة تمتلك عناصر نجاح كثيرة ومنها عدم ترك المجال لبعض الثوريين المزيفين وحسب تعبير المبادرة ((رجل في المعارضة ورجل في الحكومة)) الا ان الطريقة الفوقية التي طرحت بها بعض البنود لا تتفق مع اول اسس المبادرة ( لا غالب ولا مغلوب) والدليل ان المادة الثالثة تنص على ((الاعتراف الرسمي بالعملية السياسية (ومخرجاتها)) وهذا يعني نسف المبادرة من اساسها لأنه لا يوجد طرف في العراق يرضى القبول بتلك المخرجات ولعل التحالف نفسه لا يرضى مثلا بهيمنة دولة القانون على اكثر من 70 % من المواقع المهمة في الدولة ، وكذلك لا يوجد طرف يرضى بكل خروق الدستور التي قام بها السيد نوري المالكي كمخرجات لم يغير فيها السيد العبادي كثيرا حيث ادت تعيينات قادة الجيش والاجهزة الامنية خارج الدستور من خلال استخدام صلاحية مجلس النواب الحصرية تعسفا بتعيين القادة وبنفس الوقت يشكل خرقا للمادة التاسعة في الدستور (التوازن ) فآل الامر الى ان تكون نسبة القادة من كل اهلنا في الطيف العراقي لا تتجاوز 20 بالمئة والباقي لأهلنا الشيعة ..اما وزارة الدفاع (السنية) بموجب المحاصصة المقيتة فقد تمت قيادتها مباشرة من لدن السيد المالكي والآن هي هكذا في زمن السيد العبادي كي يسجل انتصار الموصل لدولة القانون وحزب الدعوة تحديدا ..وهذا ما حصل للداخلية في اوقات كثيرة ومنها الان كونها ايضا ليست لحزب الدعوة الاسلامية ..هذا فضلا عن اجراء خطوات تنظيمية غريبة لعزل وزير الدفاع من خلال تشكيل قيادة العمليات المشتركة التي انهت دور الوزارة في المعارك السابقة والحالية وهذه هي المخرجات التي يدعو التحالف الوطني كل القوى للتوقيع عليها؟؟ ثم اين ثقة الآخر بالتحالف الوطني وهل سينسى الكل اتفاقية اربيل التي جددت ولاية السيد المالكي ولم ينفذ منها اتفاقا واحدا ؟؟ام بالاتفاق السياسي الذي جاء بالسيد العبادي وأركن على الرفوف ووصل الامر ان احد بنوده البسيطة جدا هي مناقشة الحضر والمساءلة بسلة واحدة فيتم خرق ذلك بمساعدة الاخوان المسلمين للاتفاق على اقرار الاول في حينها والثاني يوم الثلاثاء القادم وجاء ثلاثاء وثلاثاء وغودو لم يأت ولن يأت لسبب واحد بسيط وهي ان اقرار القانون قد يرفع الحيف عن اطفال منتسبي فدائيي صدام وغير المتطوعين منهم تحديدا ..قد يجيب مجيب ان المنظمة الدولية قد تكون ضامنة للتنفيذ ، واجيب ان تلك المنظمة حاولت ان تعيد المعاشات التقاعدية للعسكر من اعضاء الفروع الذي ينص قانون المساءلة والعدالة على منحهم المعاش بوضوح تام وقامت هيئة المساءلة بقطع ارزاقهم منذ اكثر من سنتين ورغم ان تلك المنظمة اعدت الامر جريمة ابادة جماعية الا ان الجريمة ضلت مستعرة ..عليه يمكن القول ان اي اصلاح او تسوية او تغيير لا يبدأ بمراجعة المرحلة وتقييمها لا يمكن له تقويمها فالتقويم يأتي بعد التقييم حتما ..والكل ينبغي له ان يراجع فلا يوجد من هو غير مسؤول طالما كان جزءا من العملية السياسية

# تؤكد المبادرة وبتكرار غريب موضوع البعث واجتثاثه متناسية ان الدستور حظر البعث الصدامي فقط وبالتالي تكون المبادرة مطالبة بتوضيح معنى البعث غير الصدامي ((الذي استولى على السلطة في العراق عام 1968 حسب نص الدستور ، وصولا الى تحديد موقف التحالف من البعثي غير الصدامي ..او البعثي الوطني الذي لم يقترف الخطأ وهل سيبقى هذا المواطن الحر اسيرا بيد العملية السياسية ومحروما من الحقوق المدنية ؟؟ وألى متى أو متى سيحال الى القضاء؟؟يذكرني الحال بكتاب نقد الفكر الديني للمفكر السوري صادق العظم حيث يقول كقصة مفترضة ان الشيطان قابل شيخ الازهر طالبا منه التوبة فوافق وعند خروجه صاح به ورفض توبته قائلا كيف سنقرأ القرآن وانت تائب ولا يجوز القول (اعوذ بالله من الشيطان الرجيم)

# يؤكد الدستور وكذلك المبادرة على البعث والارهاب والعنصرية والتكفير والتطهير الطائفي الا ان الطائفية لم تمس لا في الدستور ولا في المبادرة .

# تؤكد المبادرة على رفض التغيير الديموغرافي الذي قام به النظام السابق وهذا الرفض ينبغي ان يشمل التغيير الذي قام به النظام الحالي ايضا .

# التحالف وضع المبادرة وأعتقد انه لم يشاور الاطراف الاخرى ، ومع ذلك تقول المبادرة ان تحديد الاطراف الاخرى المتحاورة معه ((المؤمنة بمباديء المبادرة..أي مباديء التحالف)) يكون ((حسم تمثيلها بمشورة التحالف الوطني)) وهذا يعني ان التحالف وضع المباديء وهو الذي يحدد من يصلح للحوار من عدمه ؟؟؟

#حصر السلاح بيد الدولة وتحريم الكياناتات المسلحة الوارد في المادة 11 من المبادرة ليس فيه شيء جديد حيث اكدته المادة التاسعة في الدستور العراقي ومنذ ذلك الحين والكل يؤكد ذلك والميليشيات تتشكل الى ان وصل الامر بأن يصرح السيد العبادي قبل فترة وجيزة ب((وجود مائة مكتب ميليشيا غير مصرح بها في بغداد )) وانه ((سيحاول اغلاقها))اخيرا لا يمكن انكار ايجابيات المبادرة وامكانية تحقيقها في حال نزعت الاطراف المتحاورة خواتمها الهامشية ولبست خاتم العراق كل العراق ومنه التوفيق…

* * * * *

كما اسلفنا ..بعد 13 سنة من الفشل المتراكم لا بد من تسوية (تأريخية) وتسمية التأريخية لا يطلق جزافا على كل مرحلة او مبادرة او خطاب ، كأن نقول الخطاب التأريخي لفلان ، فالتأريخي هو انتقالة تأريخية حقيقية ، بينما لا نجد في مبادرة التحالف الوطني الا اعادة عرض لبعض مواد الدستور بدون داع بل ونجد تكرارا غير مبررا لبعض المواد التي هي محل خلاف بين اطراف العملية السياسية ، وبينهم وبين الآخرين من خارجها ..مما يجعلنا نتساءل أين الانعطافة التأريخية في الموضوع طالما انها اعادة سرد للدستور تطرح بطريقة الغالب للمغلوب بموجب اسس الغالب ، والغالب هو الذي ((بمشورته تتم الموافقة على الاطراف الاخرى المتحاورة)) فضلا عن وضع ثوابت (محددات) بعدد 14) ) ثابتا مما لا يترك مساحة يتحرك فيها المتحاورين فالثابت ثابت وغير قابل للنقاش والآخر له ثوابته مما يستدعي تقليص عدد الثوابت لكل الاطراف لأن كثرة الثوابت تعيق عملية الحوار ، وبالتالي يمكن القول انها مبادرة جائت للتأكيد على الدستور وناقضت نفسها بالقول انها تسعى لتغيير الدستور، وهذا بعينه لا يشكل انعطافة تأريخية حيث سبق لكل الاطراف ان نادت بتغيير الدستورعلى هذا الاساس يمكن اعادة النظر بالمبادرة المكونة من (15 ) صفحة وتحويلها الى اعلان مباديء بما لا يزيد عن 5 صفحات بعد رفع كل ما يتعلق بالدستور منها ، ولا شك ان اعلان المباديء هذا يمكن تظمينه خارطة طريق جديدة ، ويسمى اعلان المباديء الوطني للمصالحة فلا يوجد كلمة تلاقي قبولا لدى العراقي ككلمة الوطنية المفقودة فعلا والشائعة الاستعمال تتكامل المبادرة بدعوة كافة الاطراف لتقديم اعلان مبادئها الذي يتظمن خارطة طريق واضحة لكل منها ، والوضوح ليس بالقول تعديل الدستور مثلا بل بالقول تعديل المادة السابعة مثلا بأضافة حضر الطائفية الى المحضورات كي يتسنى تشريع قانون بحضرها يضع النقاط على الحروف..بعدها يتم تقديم المبادرات كلها الى الجهة الراعية (غير عراقية ومحايدة) كما يقدم كل طرف تحفظه على اية جهة لا يرغب بمشاركتها ، وعلى الجهة الراعية ان تضع الورقة المشتركة التي يتم الحوار بين جميع الاطراف بموجبها ، وهنا سيتحقق مبدأ (اللاغالب ولا مغلوب) فعلا وليس قولا فقط..الحوار الذي سيبدأ سوف لن يحقق شيئا ذا بال الا اذا اعيدت الثقة المفقودة بين جميع الاطراف ولعل اول خطوات اعادة الثقة ان يراجع الجميع فيعترف س ان للسعودية مثلا نفوذا عليه او ان لأيران الشيء نفسه عليه وأنهم فعلوا في الانتخابات كذا وكذا ، ويعترف ص انه مول الميليشيا ك من خزينة الدولة قبل ان تضفى عليها الشرعية ، ويعترف م انه مسؤول عن تسييس وتحريف فتوى الجهاد الكفائي لمرجعية النجف الاشرف ((التطوع في الاجهزة الامنية )) وتحويلها الى حشدا شعبيا ، ويجيبنا ع عن المآل الذي آلت اليه متروكات الجيش الامريكي من قواعد ومعسكرات ، ولمن يتخيل الوضع صعبا فالتسوية (التاريخية ) ستكون مستحيلة اولا ، وأقول لكم انها ليست صعبة فلا النزاهة ولا القضاء سيتعرض لأحد كالمعتاد وقد سبق لاحد النواب الشجعان ان اعلن على الفضائيات انه قبض رشوة 5 ملايين دولار ولم يتعرض له احد ، وقد سبق للسوفييت ان اطلقو المصارحة (الغلاسنوست) قبل التسوية او الاصلاح (البيرسترويكا)نعم انها المراجعة ( المصارحة) والمصالحة ايها الاعزة فلا موازنة سنوية بدون كشف ختامي ولا تسوية دون مراجعة ولا نظام يستمر ويرتقي دون مراجعة مستمرة ولا حزب يمكن ان يسمي نفسه حزبا دون مؤتمرات للمراجعة كي لا يكتب الخلود لأمنائها العامون حيث ان حتى الوفاة تأتي بالوريث كما كان يجر الحال في الدولتان الاموية والعباسية.