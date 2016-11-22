– November 22, 2016

كيف سيحكم ترامب البيت الأبيض ؟ – سجاد بيرقدار

نجح دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في أن يصبح الرئيس الخامس و الأربعين في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفوقه على منافسته الديمقراطية ، هيلاري كلينتون ، بعد السباق الطويل و المضني نحو البيت الأبيض. و قد تخطى ترامب حاجز الـ270 صوتاً بفوزه بولاية بنسلفانيا .

و مع انتهاء التصويت في أنحاء البلاد ، فاز ترامب بـ 29 ولاية ، منها : فلوريدا و أوهايو و إنديانا و كنتاكي و ويست فرجينيا و تينيسي و ميسيسبي و أوكلاهوما و ألاباما و نورث كارلينا و ساوث كارولينا، بينما فازت كلينتون بـ 19 ولاية منها كاليفورنيا و هاواي و كولورادو و إلينوي و نيويورك و نيوجيرسي و بهذا حصلت كلينتون على 218 صوتاً مقابل 288 لترامب .

سيتسلم دونالد ترامب مقاليد القيادة في البيت الأبيض رسميا في الـ 20 من يناير 2017 م ، ينبغي التعرف على أهم الركائز الأساسية في مشاريعه و خططه سواء على مستوى السياسة الداخلية أم الخارجية فما هي سياساته ومعتقداته ؟

من خلال تتبع تصريحات ترامب خلال الاشهر الماضية في حملته الانتخابية او اللقاءات التلفزيونية او التغريدات على موقع تويتر و كتابه الاخير ‘ أمريكا المريضة ‘ يتضح بشكل صريح أهم معالم سياسات الرئيس الجديد ، من أبرزها :

1- ابتهج العرب الأمريكيون بهجمات الحادي عشر من سبتمبر / أيلول :و زعم ترامب مرارا أن الآلاف من العرب الأميركيين كانوا يحتفلون في ولاية نيو جيرسي بعدما اصطدمت طائرتان ببرجي التجارة العالمي في هذا اليوم . و يقول إن مثل هذه المظاهرات العامة ” تقول لكم شيئا ” عن المسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة . لكن لا توجد تقارير إعلامية تدعم هذا الزعم.

2- يجب أن يكون هناك مراقبة على المساجد في الولايات المتحدة : يعتقد ترامب أنه يجب على القائمين على تنفيذ القانون تتبع المسلمين كمبادرة لمكافحة الإرهاب. وتراجع ترامب عن بعض تعليقاته السابقة حول ضرورة وجود قاعدة بيانات لجميع المسلمين الأميركيين، لكنه يقول إنه لا يهتم إذا ما نظر إلى مراقبة المساجد على أنها “غير صحيحة سياسيا”.

3- يجب أن تستخدم الولايات المتحدة الإيهام بالغرق و غيره من أساليب ” الاستجواب القوي ” في حربها ضد تنظيم ‘ داعش ‘. و قال ترامب إن هذه الأساليب ” بسيطة ” بالمقارنة مع التكتيكات المستخدمة من قبل المتشددين ، مثل قطع الرؤوس .

4- ترامب “سيفتح الجحيم” على تنظيم داعش : و يدعي ترامب أنه سوف يضعف المتشددين عن طريق حرمانهم من النفط .

5- قانون ضرائب أكثر بساطة: يريد ترامب أن لا يدفع أي شخص يكسب أقل من 250 ألف دولار أية ضريبة على الدخل . ولن يقدم مثل هذا الشخص شيئا أكثر من نموذج ضرائب من صفحة واحدة يقول ” أنا أحصل على … ” . و قال إنه سيخفض الضرائب على الشركات إلى 15 في المئة، كما سيسمح للشركات متعددة الجنسيات التي تضع أموالا في الخارج بإعادة أموالها مقابل ضريبة تصل إلى 10 بالمئة .

6- مديرو صناديق التحوط ” يرتكبون جرما و لا يعاقبون عليه ” بموجب القانون الحالي للضرائب في الولايات المتحدة. وجد ترامب أرضية مشتركة مع الديمقراطيين مثل السناتور إليزابيث وارن عندما قال إن مديري صناديق التحوط و فاحشي الثراء لا يدفعون ما يكفي من الضرائب . و مع ذلك، و بعدما كشفت حملته الانتخابية عن تفاصيل خطته، قال محللون إن مديري صناديق التحوط سوف يحصلون في الواقع على خفض ضريبي، جنبا إلى جنب مع الطبقة الوسطى .

7- يسعى ترامب لبناء ” جدار هائل ” بين الولايات المتحدة و المكسيك. في بعض تعليقاته في بداية حملته الانتخابية، أشار ترامب إلى أن المكسيكيين القادمين إلى الولايات المتحدة هم مجرمون إلى حد كبير، و قال : ” إنهم يجلبون المخدرات و يرتكبون الجرائم، فضلا عن أنهم مغتصبون” .

و قال إن بناء جدار على الحدود لن يمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول البلاد فحسب، لكنه سيمنع دخول المهاجرين السوريين أيضا .

و يعتقد ترامب أنه يتعين على المكسيك المشاركة في تكلفة بناء الجدار، و الذي تشير تقديرات بي بي سي إلى أنها تتراوح بين 2.2 مليار و 13 مليار دولار .

8- الترحيل الجماعي لنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة يجب أن يدخل حيز التنفيذ. على الرغم من الانتقادات التي تقول إن هذه الفكرة تعكس كره الأجانب من جهة و باهظة التكاليف من جهة اخرى – تشير التقديرات إلى أن التكلفة تصل لنحو 114 مليار دولار – يقول ترامب إن خطة الترحيل التي يتبناها قابلة للتحقيق كما أنها تتسم بالإنسانية في نفس الوقت . و بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصلاحات في مجال الهجرة سوف تنهي ” الحصول على المواطنة بحكم المولد “، وهي السياسة التي تمنح أبناء المهاجرين غير الشرعيين الجنسية طالما أنهم ولدوا على الأراضي الأميركية . و لا يدعم ترامب إنشاء مسار جديد للحصول على الجنسية بالنسبة للعمال الذين لا يحملون وثائق

9- سيكون هناك ” توافق جيد للغاية” بينه و بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. قال ترامب في مقابلة مع شبكة ” سي إن إن ” الإخبارية إن بوتين وأوباما يكرهان بعضهما البعض أكثر من اللازم بطريقة تؤثر على التفاوض ، لكني ” على الأرجح سأتوافق معه بشكل جيد للغاية، و لا أعتقد أنكم ستواجهون هذا النوع من المشاكل التي تواجهونها في الوقت الراهن ” .

10- من أجل وضع حد لعمليات القتل الجماعي بالرصاص ، ينبغي أن تستثمر الولايات المتحدة في علاج الأمراض النفسية. و مع ذلك، لا يعتقد ترامب أن فرض مزيد من الرقابة على الأسلحة هو الحل . و في بيان تحديد موقف حول حق امتلاك البنادق، كشف ترامب النقاب عن أنه كان لديه تصريح بحمل السلاح بطريقة خفية و أنه عندما يتعلق الأمر بحظر البنادق و مخازن الذخيرة ” فإنه ليس من حق الحكومة أن تملي على الناس أنواع الأسلحة النارية الجيدة، و يسمح للشرفاء بامتلاك السلاح “.

و قال إنه سيعارض توسيع التحري عن خلفيات الأشخاص الذين يريدون امتلاك السلاح .

11- ينبغي توجيه اللوم للصين بشأن عدد من القضايا حتى تكون التجارة مع الولايات المتحدة أكثر إنصافا. قال ترامب في حملته الانتخابية إنه سيجعل الصين تتوقف عن خفض قيمة عملتها، و يجبرها على تحسين معاييرها البيئية والعمالية . كما يوجه ترامب انتقادات للموقف الأمريكي المتراخي من الملكية الفكرية الأمريكية و القرصنة أيضا .

12- حركة “حياة السود مهمة ” مزعجة”. يسخر ترامب من المرشحين الديمقراطيين مثل مارتن أومالي بسبب الاعتذار لأعضاء الحركة الاحتجاجية ضد وحشية الشرطة و يصف نفسه كمرشح مؤيد لإنفاذ القانون. وقال ذات مرة عن الحركة الناشطة: ” أعتقد أنهم يبحثون عن المتاعب” . و كتب أيضا تغريدة مثيرة للجدل يقول فيها إن الأمريكيين من أصل أفريقي يقتلون البيض و السود بمعدلات أعلى بكثير من معدلات قتل البيض أو ضباط الشرطة للسود . و مع ذلك، يستشهد الرسم البياني الذي ذكره في التغريدة بـ ” مكتب إحصاء جريمة ” وهمي، و كُشف زيف هذا الأمر على نطاق واسع باستخدام بيانات حقيقية صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي .

13- إحصاءات البطالة الحالية خاطئة. قال ترامب مرارا إن نسبة البطالة في الولايات المتحدة هي 20 بالمئة – و قال مرة إنها قد تصل إلى 42 في المئة – على الرغم من أن مكتب إحصائيات العمل يقول إن النسبة تصل إلى 5.1 في المئة . يقول ترامب إنه لا يعتقد أن هذا الرقم حقيقي .

14- يصل صافي ثروته إلى 10 مليارات دولار. وفقا لنموذج الإفصاح المالي الشخصي لترامب و المكون من 92 صفحة، تقول شبكة بلومبرغ الإخبارية إن ثروة قطب العقارات تصل إلى 2.9 مليار دولار، في حين قدرت مجلة فوربس ثروته بـ 4 مليار دولار. وردا على ذلك، أكد ترامب في بيان صحفي إنه يملك “ما يزيد على عشرة مليارات دولار” . وتقوم حملته على التمويل الذاتي و يصف بدايته في عالم الأعمال بأنها ” قرض صغير من مليون دولار ” من والده .

15- الرعاية الصحية للمحاربين القدامى في الولايات المتحدة في حاجة إلى إصلاح جذري. يسعى ترامب لإلغاء المستوى التنفيذي في وزارة شؤون المحاربين القدامى، قائلا إن أوقات انتظار المرضى لزيارات الأطباء لم تزد إلا بعد فشل التدخلات السابقة . و مات الآلاف من قدامى المحاربين بينما ينتظرون الرعاية، على حد قوله . و قال ترامب إنه سوف يستثمر في علاج ” الجروح الخفية ” مثل اضطراب ما بعد الصدمة و الاكتئاب . وقال إنه سيزيد عدد الأطباء المتخصصين في صحة المرأة للمساعدة في رعاية العدد المتزايد من المحاربات القدامى .

16- برنامج أوباما كير ” كارثة”. يقول ترامب إنه يفضل إلغاء قانون الرعاية بأسعار معقولة المعروف باسم ” أوباما كير”، الذي يهدف إلى توسيع عدد الأمريكيين الذين يتمتعون بالتأمين الصحي، لكنه يرى أن التأمين ” يجب أن يشمل الجميع ” . و قال متحدث باسم ترامب لمجلة فوربس إنه سيقترح ” خطة صحية من شأنها أن تعيد السلطة إلى الولايات و تعمل وفقا لمبادئ السوق الحرة ” .

17- تغير المناخ هو مجرد ” طقس″. في حين يعتقد ترامب أنه من المهم الحفاظ على ” الهواء النظيف ” و ” المياه النظيفة “، فإنه وصف تغير المناخ بأنه ” خدعة ” و يعتقد أن القيود البيئية على الشركات يجعلها أقل قدرة على المنافسة في السوق العالمية . و قال لشبكة سي إن إن بشأن هذه المسألة: ” لا أعتقد أنه يتعين علينا أن نعرض الشركات في بلدنا للخطر . يتكلف هذا الأمر كثيرا و لا أحد يعرف بالضبط ما إذا كان سينجح أم لا ” .

18- العالم سيكون أفضل حالا إذا كان صدام حسين و معمر القذافي ما زالا في السلطة.

قال ترامب إنه يعتقد أن الوضع في كل من ليبيا و العراق ” أسوأ بكثير ” مما كان عليه تحت حكم الحاكمين المستبدين.

و بينما يعترف بأن صدام حسين كان ” رجلا مخيفا “، قال ترامب إنه قام بعمل أفضل لمواجهة الإرهابيين .

19- سوف يعيد ترامب المهاجرين السوريين الذين يطلبون اللجوء إلى الولايات المتحدة. و يقول إن هجمات باريس ‘الصيف الماضي ‘ تثبت أن عددا قليلا من الإرهابيين الذين يتنكرون كمهاجرين يمكنهم أن يفعلوا أضرارا كارثية، و لذلك فإنه سيعارض أي لجوء للسوريين في الولايات المتحدة، و يرحل الذين سبق وأن حصلوا على حق اللجوء .

20- كيم ديفيس يجب أن تحصل على وظيفة أخرى . سجنت كيم ديفيس، موظفة بولاية كنتاكي الأمريكية، لرفضها إصدار تراخيص الزواج للمثليين بسبب ديانتها المسيحية . لكن ترامب قال : ” أنا مؤمن إيمانا راسخا بالمسيحية و بالدين، لكني أرى أن هذه الوظيفة غير مناسبة لها . “

21- إنه “رجل لطيف حقا” . في كتابه الأخير ” أمريكا المريضة ” يقول ترامب ” أنا رجل لطيف حقا، صدقوني . أشعر بالفخر لكوني رجل لطيف، لكني أتوق و مصمم على أن تكون بلدنا دولة عظيمة مرة أخرى ” . و قال موقع ” غاوكر ” الإخباري إن ترامب يصف نفسه بأنه ” رجل لطيف ” في الكتاب، كما كرر ترامب هذا التقييم الذاتي في حواره الافتتاحي في برنامج ” ساترداي نايت لايف”.