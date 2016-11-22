– November 22, 2016

تطهير المؤسسة العسكرية أحد أسباب نجاح معارك التحرير – سامي الزبيدي

الخطوات الجريئة والقرارات التي اتخذها الدكتور حيدر العبادي رئيس الوزراء في بداية تسلمه لمسؤوليته والمتمثلة بإعفاء عدد من كبار القادة في الجيش والأجهزة الأمنية وإحالة عدد أخر منهم على التقاعد وتعيين قادة جدد لتولي المسؤولية مكانهم كانت خطوة موفقة و في الاتجاه الصحيح لتطهير المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية من العناصر الغير كفوءة والغير مهنية والعناصر التي تحوم حولها شبهات فساد كبيرة هذه العناصر التي أثرت بشكل كبير على أداء ومعنويات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية وأسهمت في الإخفاق المخزي للقوات المسلحة في الموصل وصلاح الدين وديالى والأنباروغيرها من المناطق والمدن التي سقطت بيد داعش وخسارة قواتنا هناك لأسلحتها ومعداتها وآلياتها التي كلفت الدولة مليارات الدولارات والتي حصلت عليها داعش هديةً من القادة المتخاذلين والفاشلين لتستخدمها في قتل أبناء قواتنا وأبناء شعبنا ،وخطوات مهمة كهذه كانت السبب الرئيس لنجاح قولتنا في معارك تحرير محافظاتنا ومدننا من قبضة العصابات الإجرامية بعد أن هيمن الفاشلون والفاسدون على المناصب الحساسة في الجيش والأجهزة الأمنية ومناصب القيادة والإمرة دون الأخذ بنظر الاعتبار معايير الكفاءة والمهنية والتدرج في المناصب والنزاهة والإخلاص ودون مراعاة لمصلحة المؤسسة العسكرية والأمنية ومن خلفها مصلحة الوطن والشعب فآثر هؤلاء القادة والأمرين ومن يقف خلفهم من القيادات العليا الفساد والسرقات والإهمال مما أدى الى سوء الضبط والنظام والابتعاد عن السياقات العسكرية الصحيحة الأمور الحاسمة في بناء الجيوش وديمومة عملها فادى ذلك الى انحلال الأجهزة العسكرية والأمنية وتدهور أمورها وبروز ما سمي بظاهرة الفضائيين فحدث ما حدث من هزيمة مذلة في نينوى لفرق بأكملها بأسلحتها الثقيلة ومعداتها أمام مئات من الدواعش المسلحين بأسلحة خفيفة ومتوسطة وكان ذلك نتيجة طبيعية لسوء القيادة والإدارة وفشل وفساد وعدم كفاءة القادة والأمرين ، وخطوة العبادي هذه كان الجيش والأجهزة الأمنية بأمس الحاجة لها لأهميتها الكبيرة في الوقت الذي كانت قواتنا المسلحة تخوض حرباً شرسة ومعقدة مع داعش لتحرير محافظاتنا من براثنه وتواجه تحديات أمنية كبيرة أخرى وأهميتها ليس لقواتنا المسلحة حسب بل للعراق ولشعبه الذي عانى كثيراً من فساد المؤسسة العسكرية والأمنية و ضعف إمكانيات وقدرات أغلب قادة العمليات والفرق وأمري التشكيلات والوحدات وضباط الركن في الجيش والأجهزة الأمنية وانشغالهم بالسرقات والفساد بدلاً من الاهتمام بواجباتهم وقطعاتهم مما تسبب في الانهيار العسكري والأمني الكبير في الموصل وصلاح الدين والأنبار وغيرها بعد انهيار معنويات قواتنا المسلحة العامل الحاسم في المعارك والحروب كما تسبب في نزوح آلاف العوائل التي كانت أمنة في مدنها وبيوتها إلى مناطق ومدن العراق المختلفة في ظروف إنسانية صعبة بل ومأساوية بسبب الأعداد الكبيرة للعوائل النازحة وعدم وجود أماكن ومواد إغاثة كافية لسد احتياجاتهم فواجهوا ولازالوا يواجهون كارثة إنسانية حقيقية .

إن خطوة السيد العبادي هذه كانت مهمة وضرورية وجاءت في الوقت المناسب لإصلاح ما أفسده الفاسدون والسراق والجهلة والخونة في مؤسستنا العسكرية والأمنية ولتعيد بعض الأمور إلى نصابها ولكي تعزز هذه الخطوة وتكتمل يجب أن تقترن بالعمل الجاد والصحيح ومن خلال المتابعة المستمرة والإشراف المباشر والتدقيق الدءوب والمستمر لأعمال القيادات والتشكيلات من قبل القيادات العليا وهيئات الركن المختلفة ومن خلال إتباع سياقات العمل الصحيحة للتشكيلات والوحدات من قبل القادة الآمرين والضباط خصوصاً في ميادين القتال وجيشنا يخوض معارك التحدي واثبات الوجود مع داعش والعصابات المسلحة الأخرى ،لكن خطوة مهمة كهذه كانت ستكون أكثر ايجابية وأكثر تأثيراً وفاعلية على عمل وأداء قواتنا المسلحة لو تم الاستعانة بضباط مهنيين من ذوي الخبرة والتجربة الطويلة وممن شغلوا مناصب قادة الفيالق والفرق ومناصب ضباط الركن في وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش ومدراء الصنوف والخدمات والمديريات ورؤساء المؤسسات الأكاديمية والفنية من ضباط الجيش السابق لما يمتلكونه من خبرة وتجربة وممارسة أكاديمية وميدانية طويلة ،وإذا تعذر تعيين هذه الخبرات والكفاءات في المناصب القيادية والأكاديمية لان بعض الكتل السياسية التي لا تريد لقواتنا المسلحة القوة والمنعة لأسباب معروفة كما أن هناك من لازال ينظر بعين الشك والريبة وللأسف الشديد لكل ضباط الجيش والأجهزة الأمنية السابقين لسبب أو لأخر فعلى الأقل يمكن الاستعانة بهم كمستشارين لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومعاونو رئيس الأركان وقادة القوات البرية والجوية وقادة العمليات والفرق وأمري الألوية والصنوف وإجراء كهذا هو تعزيز وإسناد وإضافة ناجحة لخطوة السيد العبادي الإصلاحية للمؤسسة العسكرية لكي تأخذ مداها الأبعد وتأثيرها الأكبر في عملية إصلاح القوات المسلحة وستؤتي أكلها ميدانياً على المدى القصير بكل تأكيد وشعبنا وقواتنا المسلحة بحاجة إلى العمل السريع والمؤثر لان الجميع في سباق مع الزمن للتضييق على داعش ومن خلفها والتصدي لمخططاتها وإفشال نواياها ودحرها وتطهير محافظاتنا وكل شبر من أرض العراق الطاهر من شرورها ودنسها ،ويبقى هذا الأمر مجرد اقتراح الغاية منه تطوير عمل وأداء وإمكانيات وقدرات تشكيلات قواتنا المسلحة وإمكانيات قادتها نضعه أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة .