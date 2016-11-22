– November 22, 2016

ذات يوم سألتني عن حزني

كُنت أظن أنّي أستطيع أن أشعل شمعتي من جديد، لقد نسيت كيف تُشعل الشموع من زمنٍ بعيد، كُنت أعتقد أنّي أستطيع أن أكتب كلمات الفرح ولكن عندما كتبتها شعرت أنّ شيئا ًبداخلي قد انجرح. لقد بكيت يوم ولدت، وأوضحت لي الأيّام سبب ذلك. للدّموع لغةٌ إنسانيّة لا يجيدها إلّا أصحاب القلوب الرقيقة والمشاعر المرهفة. إنّ الدموع هي مطافئ الحزن الكبير. لم يخلق الدمع لامرئٍ عبثاً، الله أدرى بلوعة الحزن. لماذا تدير وجهك عني؟ هل قررت الرحيل؟ ودمعتي هذه التي تسيل لمن تركتها؟ لمن يا حلمي الجميل؟ يأكل الصدأ الحديد وتأكل الأحزان الفؤاد. عندما تقتل الدمعة في مهدها فأنت لاشك إنسان قاسٍ. الدموع ليست هي الحزن، الحزن هو أن تستطيع أن تمنع نفسك من أن تبكي أمام أحدٍ من أجل هذا الأحد. حزينة حروفي..يائسة كلماتي.. أسترق همساتي لأمحو آهاتي. .ولكن هل تنجدني السطور.. وهل ينقلب المأمور.. كثيرة هي الدموع والأمل ماضٍ بلا رجوع. رأيت الدهرَ مختلفاً يدورُ… فلا حُزْنٌ يدومُ ولا سرورُ.. وقد بَنَتِ الملوكُ به قصوراً… فما تبقَّ ملوكُ ولا قصورُ. كلّ المدن تتساوى إذا أدخلناها بتأشيرة حزن. لا يوجد أحد يستحقّ دموعك، على أيّ حال ذلك الشخص الّذي يستحقها لن يجعلك تبكي. أتعجب من أن يستغرب البعض دموع الرجال، عجباً أليست لهم قلوب. غالباً ما تأتي الدموع من العين بدلاً من القلب. للحزن أجنحة يطير بها مع مرور الزمن. إن النفس الحزينة المتألمة تجد راحةً بانضمامها إلى نفس أخرى تماثلها بالشعور وتشاركها بالإحساس مثلما يستأنس الغريب بالغريب في أرضٍ بعيدة عن وطنهما، فالقلوب التي تدنيها أوجاع الكآبة بعضها من بعض لا تفرقها بهجة الأفراح وبهرجتها، فرابطة الحزن أقوى في النفوس من روابط الغبطة والسرور، والحب الذي تغسله العيون بدموعها يظلّ طاهراً وجميلاً وخالداً. هكذا هي الأيام حرمتني حتى من الأحلام، عشقت الوحدة والعذاب، الأفراح بيني وبينها حجاب، إلى متى يا قلبي إلى متى ستؤلمني الأيام؟ وإلى متى سأكتم الأحزان؟ النكتة الجيّدة هي غذاء الروح والحزن هو السم لها. إنك لا تستطيع أن تمنع طيور الحزن من أن تحلق فوق رأسك، ولكنك تستطيع أن تمنعها من أن تعشش في شعرك. عندما نفشل وتنزل الدموع؛ فهي إمّا تتحوّل إلى شموع لتضيء لنا طريق المستقبل ونتعلم من أخطائنا، أو أن تغرقنا هذه الدموع في بحور اليأس المظلمة. ليس الحزن سوى جدار بين حديقتين. حينما أنحني لأقبل يديكِ، وأسكب دموع ضعفي فوق صدرك، واستجدي نظرات الرضا من عينيكِ حينها فقط أشعر باكتمال رجولتي تناثرت دموعي بين السطور، نقشت حزناً بين الزهور، هتفت دموعي قائلةً: ليتني لم أعش ذاك الشعور، ليته غاب عني قبل الشروق، ليته غاب بين السطور لن أنسى تلك البسمات، قد نثرت عبق العطور، ها قد أتى الرحيل يسحب أذياله دامعاً يطرق أبواب العصور، ها هي الحياة تسلّب دفء القلوب وتتركنا نسكب من الدمع بحور. الحزن يسبب ظلاماً في القلب أكثر من أي خطيئة . أحياناً يغرقنا الحزن حتى نعتاد عليه، وننسى أنّ في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا. إن الدموع هي مطافئ الحزن الكبير. أصدق الحزن، ابتسامة في عيون دامعة. الصمت الطويل هو الطريق للحزن، لأنّه صورة للموت. الحزن هو الظلام الكاتم في صدرك وكتم أنفاسك ويشعرك بضيق النفس، ويمزّق قلبك حتى تغلقه دموع الأعين . القلب المملوء حزناً كالكأس الطافئة، يصعب حملها. دموع تنقذك من النار، إنها دمعة من خشية الله. تحفر الابتسامات قنوات دموع المستقبل. الغضب والدموع والحزن هي أسلحة المستسلمين. إذا كانت لديكم دموع فتهيؤوا لذرفها. الحزن هو أن تحب بجنون وبعنف وتعشق لكن في لحظة تكتشف أن هذا كله مجرّد وهم. أطلق العنان لدموعك متى شاءت أن تنطلق وحافظ على كبريائك. كثيراً ما تكون حقائق الحياة مزيجاً من الدموع والابتسامات. دموع الفرح ما هي إلا دموع حزن كانت تتأجج في داخلنا، وفي ساعة الفرح نودع الحزن لنخرج بقطرات الدموع الصادقة0 في دموع المرأة لا يرى الحكيم إلا ماء. الدمعة هي قطرة صغيرة تحمل أكبر المشاعر وأقسى الآلام، قطرة صغيرة بحجمها لكن كبيرة بما تحمله من آهات وأحزان، تمتصّ آلامي من جسدي لتخرجها ساخنةً ملتهبة. الأخطاء مصدر السعادة مؤقتة وحزن دائم. أي إنسان يموت، لا ينتهي بنظر الذين يحبونه إلاَّ إذا غسلوه بالدموع، الدموع هي ذرات التراب الأخيرة التي تجلّل الميت وتقول إنه انتهى . نستطيع أن نمثل الضحك، نستطيع أن نبتسم مجاملة، ولكننا لا نستطيع أن ننزل دمعة واحدة من دون سبب حقيقي. لا حزن يدوم ولا سرور… ولا بؤس عليك ولا رخاء..إذا ما كنت ذا قلب قنوع… فأنت ومالك الدنيا سواء. دعوا دموع التماسيح للتماسيح، فالإنسان إنسان بكلّ ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ولن يكون تمساحاً يوماً ما. لا تبكي عندما تغيب الشمس، لأن الدموع سوف تمنعك من رؤية النجوم. أشد الأحزان هو أن تذكر أيام السرور والهناء عندما تكون في أشد حالات التعاسة والشقاء. الأمل يخفف الدمعة التي يسقطها الحزن. الدموع دليل المحبة لكنها ليست العلاج. لست حزينا لأنّ الناس لا تعرفني، ولكني حزين لأنّي لا أعرفهم. هل سمعت بأن الحزن يعيد ما فات وأن الهم يصلح الخطأ، فلماذا الحزن والهم؟ الكثير من الدموع لا تفي القليل من الديون. كل دموع الأرض لا تستطيع أن تحمل زورقاً صغيراً يتسع لأبوين يبحثان عن طفلهما المفقود. لو أردت بناء جدران حولك لتمنع الحزن من الوصول إليك، فاعلم أنّ هذه الجدران ستمنع السعادة من الوصول إليك كذلك. حين يغمرك الحزن تأمل قلبك من جديد، فسترى أنك في الحقيقة تبكي مما كان يوماً مصدر بهجتك. ليس الحزن إلا صدأ يغشى النفس، والعمل بنشاط هو الّذي ينقّي النفس ويصقلها ويخلصها من أحزانها. العين التي لا تبكي لا تبصر في الواقع شيئاً. لا أحتاج إلى حبرٍ لكتابة تاريخي بل إلى دموع. غريبة هِي الأيام عندما نملك السعادة لا نشعر بها ونعتقد أننا من التعساء، ولكن ما إن تغادرنا تلك السعادة التي لم نقدرها حق قدرها احتجاجاً ربما علينا حتى تعلن التعاسة عن وجودها الفعلي فنعلم أنّ الألم هو القاعدة وما عداها هو الشذوذ عن القاعدة ونندم ساعة لا يفيد الندم على ما أضعنا وما فقدنا. لا تتخذ تمساحاً صديقاً وإن سالت منه الدموع. إن الرجل لا يبكي إلا مرة ولكن دموعه عندئذ تكون من دم. السعادة المفرطة كالحزن تماماً، تضيق بها النفس إن لم نشارك بها أحداً. أقوى قوّة مائية في العالم هي دموع النساء. بكت جميع حواسه وجوارحه إلا عينيه

تحسين المعموري الموسوي – بغداد