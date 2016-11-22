– November 22, 2016

مجتمع معاق

يخيل الي إني أكثر الاموات كلاما في مجتمع معاق ، مصاب بالموت و الخيبة ، لن أصمت أبدا سأصهل كجواد مات صاحبه الى أن يتمزق فمي … أرجوكم كفى …. دعوا جمع الخطب و المعلومات عني و تعالوا لملموا بقايا حطامي من الشوارع … أشفق عليكم حقا الخيبة تجتاحكم واحدا تلو الآخر السواد ينتشر لا احد يقف بوجهه انتم نافذة مفتوحة للذباب ،ليتني أستطيع أن ابرأ منكم بائسا هذا التمني .. تعبت من مجاراة الجميع والابتسامة طول الوقت استيقظوا ايها الحمقى كم اكرهكم انثر حولكم ربيع السعادة و روحي تحترق ..الكل ينظر بعين الفريسة.. وأنا الحمل البريء ..انا الكائن الرقيق .. العصفور المنكسر الجناح ،القط العجوز الذي يحاول التسلق انا القد انا الساقين انا لاشيئ .. هكذا ينظر مجتمعي اللعين للمرأة دعوني اريكم العذوبة الضعف الممزوج بحنان الأمومة ،، الالم الممزوج بالكبرياء، الصبر ، القوة ، الكفاح .كفاكم .. كفاكم تحديقا في راحتي بحثا عن خطوط العمر وصلاحية الانتهاء ، فانا الخلود انا الا نهاية.

صفا احسان علوان