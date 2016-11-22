– November 22, 2016

ما بين الجهل والقانون – صلاح الربيعي

قبل أيام سمعنا بنزاع وقع بين عشيرتين في مدينه العمارة ادى بالنهاية لمقتل امرأة كبيرة بالسن واصابة عدد أخر من ابناء العشيرتين بجروح خطرة.

الشجار بدأ بسبب جاموسة سرقت من احدهم وتطور هذا الشجار الى مقتل احدى المسنات التي فقدت حياتها بسبب الجاموسة ولازالت تلك الانتفاضة قائمة حتى الان لحين قتل من يستطيعون قتله من العشيرة الأخرى مقابل مقتل تلك المرأة التي ذهبت ضحية الجهل والتعصب وروح الاجرام التي لا يقبل بها الشارع الاسلامي ومن يسمع بوقوع مثل تلك الحوادث يشكك بأننا نعيش في القرن الحادي والعشرين زمن البحث عن حياة بكواكب أخرى في الفضاء وزمن السرع الصوتية والليزر والاجهزة الرقمية وزمن البحث عن طرق وقوانين تجعل من حقوق الانسان سمة عليا في دساتير العالم أما في العراق ولاسيما في الجنوب والفرات الاوسط لازلنا نوكل الأمر بحل المشاكل والقضايا للعشيرة أو القبيلة متجاهلين القانون والاحتكام له بوضع الحق في مكانه وكأننا نعيش عصر ماقبل الاسلام وقد عادت لنا الجاهلية من جديد بل كما قال الامام علي عليه السلام قبل أكثر 1400 سنة انكم عدتم كما لو انكم قد جاءكم محمد ص من جديد.

وهنا حدد أمير المؤمنين ع ان الاعراب عادوا كما كانوا شعوبا وقبائل تتناحر وتتقاتل فيما بينها من أجل ناقة أوجمل واليوم القتال من أجل جاموسة ويبدو ان هذه الاقوام لم يطهرها الدين من العصبية القبلية التي نهى عنها الله سبحانه وطلب من العباد في محكم آيات القرآن الكريم أن يتعاونوا على البر والخير والتقوى وأن لا يتعاونوا على الاثم والعدوان وقال تعالى:

(يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ) صدق الله العلي العظيم

وكما قال الرب الكريم لنبيه محمد ص وانك لعلى خلق عظيم وهذا تأكيد على ان الاخلاق هي السمة العليا عند الله عز وجل للتعايش بين الناس اما الاكرم فهو الانسان الاتقى وليس الشيخ أو صاحب الجاه أو السيد والملة الفلاني ولا كثير المال أوكثير البنون وان ما يجري اليوم في مجتمعنا يؤكد عدم فهم هؤلاء للدين ولم يتبنوا تعاليمه ولا قيمه الانسانية والاخلاقية وهنا يتوجب على المؤسسات الدينية التي تدعي القيمومة على الدين التدخل الفاعل والجاد لوضع حد لتلك الأفعال اللاإنـــــسانية المتخلفة التي تتنافى مع تعاليم الدين الاسلامي السمح كما تتعارض مع الـــــــقانون الذي يجب أن يكفل حقوق الناس دون تمييز ودون اجتهاد بحكم عشائري أو قبلي ظالم يمكن ان ينحاز لهذا أو ذاك لدوافع شخصية أو عصبية أو لمصلحة دنيوية لا تخدم المجتمع أبدا.

وهنا سيكون الدور الأكبر للمرجعية الدينية الشريفة من خلال توجه ممثليها في عموم العراق بتوعية المجتمع وأن تؤكد على ضرورة محاربة الجهل والخرافة والتعصب والتطرف الديني وتسطيح العقول والعمل بقوة على اشاعة ثقافة التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي ونشر الوعي والاحتكام الى القانون في حل المشاكل بين الناس والابتعاد عن الاعراف الاجتماعية التي يكون معظمها بعيدا عن أحكام الحق ومبادئ الدين الاسلامي الحنيف والتي أخذت تسري بين المجتمع العراقي كسريان النار في الهشيم وان تتحمل المرجعية مسؤوليتها الدينية والاخلاقية في انقاذ الناس من الانحدار الفكري الذي ذهب بالمجتمع الى وديان التشتت والضياع وأن لا يكون رجل الدين مجاملا أو يصبح غطاءً لحماية السلطة الظالمة أو الفاسدة على حساب الحق وأن تتحمل كل الأطراف المعنية بحماية المجتمع مسؤولية معالجة بعض التقاليد والأعراف العشائرية البالية وسن القوانين التي تجرم الخارجين عن القانون بذريعة الانتماء للعشيرة أو القبيلة الفلانية وان يخضع الجميع لسلطة القضاء كونها الجهة الوحيدة التي تحكم بين الناس وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وأن لا تكون بعض السلوكيات والسنن العشائرية بديلا عن القانون الذي من واجبه الحفاظ على حياة وكرامة الفرد مهما كانت صفته الاجتماعية ومن غير هذا سيكون المجتمع فوضويا والقوي يأكل الضعيف وكلما انحاز المجتمع للتعصب القبلي والعشائري كلما زاد بعدا عن شرائع الدين والقانون والحكمة. وبهذا يجب على الجميع ولاسيما شيوخ العشائر والأخيار والوجهاء وكبار القبـــــــائل العراقية الأصيلة أن يستشعروا خطورة عدم الرجوع للقانون في حل المشاكل والقضايا التي تحدث هنا أو هناك وأن يتعاون الجميع بالعمل الجاد على انقاذ المجتمع العراقي من الموروثات المتخلفة البالية الشبيهة بشريعة الغاب التي لايرضاها الله عز وجل لجميع العباد وضرورة تصحيح الخطاب الديني الذي يتبناه بعض المحسوبين على الاسلام بإثارة الفتنة والضغينة والكراهية بين ابناء المجتمع الواحد وأن يسعى الجميع الى تنقية أجواء الاحتقان المذهبي والعرقي والديني واستحضار القـــــيم الانسانية والتربوية والاخلاقية التي شرعها ربنا الكريم في كتبه السماوية العظيمة وأن يتأسى الجميع بأخلاق النبي محمد ص وسيرته العطرة لكي يعيش أبناء المجتمع تحت ظل الرحمة والكرم الالهي وان لا نعطي الفرصة لشيطان الجهل والتخلف بالتــــغلب على عقولنا ليبعدنا عن طريق الخير والمحبة والسلام.

صلاح الربيعي