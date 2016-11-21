إحباط اعتداء جديد في فرنسا واعتقال سبعة أشخاص

– November 21, 2016

فيون الأوفر حظا للفوز بالانتخابات التمهيدية لليمين الفرنسي

باريس – الزمان

اعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الاثنين عن «احباط اعتداء جديد» في فرنسا خلال عملية لمكافحة الارهاب تمت ليل السبت الاحد في ستراسبورغ (شرق) ومارسيليا (جنوب)، واسفرت عن اعتقال سبعة اشخاص بالاجمال. وكان اعلن من قبل عن اعتقال اربعة من هؤلاء الاشخاص. وقال كازنوف ان التحقيق «سيحرص على تحديد ادوار الاشخاص الذين اوقفوا ومعرفة ما اذا كان الاعتداء الذي احبط هجوما منسقا يهدف الى ضرب عدة مواقع في وقت واحد»، بدون ان يضيف اي تفاصيل.

وتتفاوت اعمار المعتقلين بين 29 و37 عاما، ويحملون جنسيات فرنسية ومغربية وافغانية. وجرت المداهمات في اطار تحقيق فتحته نيابة مكافحة الارهاب منذ «اكثر من ثمانية اشهر» وفق وزير الداخلية. واضاف ان هذا العمل «سمح بافشال عمل ارهابي تم التفكير به منذ فترة طويلة على ارضنا». وابلغ بلد شريك عن مغربي «لم يكن مقيما في فرنسا» وتم اعتقاله في حين لم تكن اجهزة الاستخبارات تعرف الستة الباقين. فيما اصبح رئيس الحكومة الفرنسي السابق فرنسوا فيون المحافط جدا الاوفر حظا بالفوز في الدورة الثانية من الانتخابات التمهيدية لليمين حيث اظهر فوزه المفاجىء في الدورة الاولى ان كل الاحتمالات مفتوحة للانتخابات الرئاسية عام 2017. وبعد ان ظل في ادنى سلم توقعات استطلاعات الرأي، حل هذا الرجل البالغ من العمر 62 عاما ذو الملامح الرصينة في الطليعة الاحد بحصوله على 44٪ من الاصوات في مواجهة رئيس الوزراء السابق الان جوبيه الذي نال اقل من 29٪ . والحق فيون الذي وعد «ببديل كامل»، هزيمة مدوية بالرئيس السابق نيكولا ساركوزي بعدما كان رئيس حكومته بين 2007 و 2012. وتقدم ايضا على الان جوبيه (71 عاما) رئيس الوزراء في حكم الرئيس جاك شيراك من 1995 حتى 1997 والذي كانتتشير كل استطلاعات الرأي قبل الدورة الاولى الى فوزه. وبالتالي اصبح في موقع جدي لخوض الانتخابات الرئاسية في ربيع 2017. وتفيد استطلاعات الرأي الحالية ان اليسار الحاكم والمشتت يمكن ان يهزم من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نيسان/ابريل 2017 وسيفسح المجال بذلك لدورة ثانية بين مرشح اليمين وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.

وترجح الاستطلاعات اليوم فوز مرشح اليمين الا اذا كذبها الناخبون باحداث مفاجأة كما حصل بالنسبة لانتصار الجمهوري دونالد ترامب المفاجئ في الاقتراع الرئاسي الاميركي وتصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي، ما يدفع الىالتزام الحذر.

وكتبت صحيفة «ليزيكو» الاقتصادية الاثنين ان «الفصل الاول من الانتخابات الرئاسية يبدأ بجو متوتر من رفض المنتهية ولايتهم ورغبة جامحة في احباط كل السيناريوهات المعدة مسبقا».

وقال فيون الاحد ان «زخما قويا قد انطلق»، بعد ان نال دعم عدة شخصيات في الحزب بدءا بنيكولا ساركوزي.

واظهر استطلاع للرأي نشره معهد «اوبينيونواي» مساء الاحد ان فيون سيفوز في الدورة الثانية بنسبة 54٪ متقدما على جوبيه (46٪).

– «تاتشر الفرنسي»-

وقالت رئيسة منطقة باريس وضواحيها فاليري بيكريس المؤيدة لجوبيه «سنرى ما سيحصل هذا الاسبوع حين تطرح البرامج فعليا، وقد يعيد الفرنسيون النظر في قراراتهم».

وسبق ان وعد جوبيه ب»معركة يقدم فيها مشروعا مقابل كل مشروع» مع فيون الذي هاجم برنامجه في وقت متأخر من الحملة. وسيتواجهان في مناظرة تلفزيونية اخيرة مساء الخميس.

وفيون الذي لم يخف اعجابه بالمرأة الحديدية في بريطانيا مارغريت تاتشر، يحمل مشروعا ليبيراليا جدا على الصعيد الاقتصادي يشمل الغاء نصف مليون وظيفة وخفضا في المساعدات الاجتماعية.

ورد رئيس الوزراء الاسبق جان بيار رافاران المؤيد لجوبيه انه «لن يتمكن من تطبيق» هذا البرنامج، معترضا على فكرة قضاء خمس سنوات في السلطة بدون توظيف في القطاع العام لا سيما في المستشفيات وجهازي الدرك والشرطة.

لكن فيون الكاثوليكي المحافظ والاب لخمسة اطفال، عرف كيف يستفيد في الشق الاجتماعي «من المواضيع المحافظة التي اعطته دفعا» معوضا بذلك عن مواضيعه الاقتصادية التي لا تحقق له سوى «نجاح محدود» كما حللت صحيفة «لوفيغارو» بعد فوزهالساحق.

فقد ابدى تاييده لتجريد فرنسيين يتوجهون الى الجهاد من جنسيتهم وتحديد حصص سنوية للمهاجرين وتعديل القانون الذي يمهد الطريق امام زواج مثليي الجنس.

ويدعو الى فرنسا قوية «تترأس حركة تجمع الاوروبيين بشكل افضل حول مسائل الامن» ويرغب بتوسيع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية ويدعو الى مراجعة العلاقات مع روسيا معتبرا ان الغرب يجب ان يتعامل معها «كما هي فعليا، على انهادولة عظمى».

لكن في معسكر جوبيه كما في اليسار هناك البعض الذين يعتبرون ان نجاحه غير المتوقع مرتبط بشخصه اكثر مما هو على علاقة ببرنامجه «الذي لا يعرفه الفرنسيون» كما قال بنوا ابارو الذي كان وزير دولة في حكومة فيون.

وفي مطلق الاحوال فان فيون يستفيد من صورة مسؤول نزيه لم يكن ضالعا ابدا في ملفات قضائية خلافا لمنافسيه الاثنين في الدورة الاولى لليمين.

ومن جانب اليسار بدأت الحملات تستهدف الشق المحافظ في برنامجه. ومن جانب اليمين المتطرف نددت الجبهة الوطنية من الان بمشروعه الاقتصادي معتبرة اياه مجرد «هذيان».