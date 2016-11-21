رفعت الأذان تحدياً لنتانياهو 

– November 21, 2016

احمد الطيبي العضو العربي فى الكنيست الاسرائيلي لـ (الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة

اكد النائب العربى فى الكنيست الاسرائيلى احمد الطيبى فى تصريحات خاصه للزمان فى اطار حوار اجريناه معه ان قيامه برفع الاذان فى الكنيست كان تحديا لقرار نتنياهو والمريض بالاسلام فوبيا وتاكيدا على الهوية الاسلامية والفلسطينية ،واضاف اننا نحترم كل الشعائر الدينية بينما لا يحترم نتنياهو الشعائر الدينية للمسلمين او المسيحين. واضاف سعيد نفاع العضو العربى فى الكنيست الاسرائيلى ان القانون تم رفضه بشكل نهائى حتى من اليهود خوفا ان يطبق عليهم مستقبلا لان القانون ينص على عدم اقامة الشعائر الدينية بصوت مرتفع ودعا نافع الدول العربية الى الضغط على اسرائيل لاجبار السلطات الاسرائيلية على السماح باقامة الاذان فى القدس من جانبه واكد تيسير التميمى قاضى قضاه فلسطين ان اسرائيل لا تريد فقط منع الاذان بل هدم المسجد الاقصى من خلال الحفريات التى تقام تحته وحذر التميمى من ان المسجد الاقصى اصبح آيل للسقوط فى السياق ذاته واكد د/ عبد الرحيم الباشا استاذ التاريخ الاسلامى بجامعة الازهر ان محاولة نتنياهو منع الاذان لتاكيد يهودية فلسطين هو ادعاء باطل وان فلسطين لم تكن وطنا لليهود بل كانت احد الاماكن الثلاثة التى خير اليهود للاستيطان بها وان اختيار فلسطين كارض لليهود تم باختيار الدول الاستعمارية وشدد احمد كريمة استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهران فلسطين ارض عربية وليست اسلامية لان التواجد العربى بها كان قبل ظهور الاسلام فبالتالى فان فلسطين من حق العرب وليس من حق المسلمين .