– November 21, 2016

مقتل مسؤول التوثيق الصوري لداعش في الموصل

بغداد – محمد الصالحي

قتلت القوات الأمنية مسؤول التوثيق الصوري في وكالة مايسمى اعماق التابعة إلى عصابات داعش الإرهابية، في مدينة الموصل.وقال بيان لوزارة الدفاع امس ان (الفرقة المدرعة التاسعة الفوج الثامن اللواء المشاة الآلي، تمكنت من قتل إرهابي يعمل مسؤولاً للتوثيق الصوري في الوكالة التابعة لعصابة داعش الإجرامية).وأضاف، ان (أبطال الفرقة عثروا على ثلاث كاميرات بحوزة الإرهابي الذي كان يوثق عمليات داعش في الموصل، وجرى تسليم الصور الموجودة في الكاميرات للجهات الأمنية والاستخبارية لتعقب من بقي من هذه العناصر التي تظهر في اللقطات). فيما طلقت قيادة الحشد الشعبي تسمية الشهيد جاسم شبر على مطار تلعفر بمحافظة نينوى، مشيرة الى أن القضاء على موعد قريب مع النصر.وقال القيادي في الحشد احمد الاسدي في بيان امس إن (قيادة الحشد الشعبي أطلقت اسم الشهيد شبر عضو الشورى المركزية لكتائب جند الإمام على مطار تلعفر وفاء للجهود العظيمة التي بذلها هذا القائد الكبير في تحرير المدن المغتصبة والمواقع المهمة وأخرها مطار تلعفر).وأضاف أن (العمليات مستمرة حتى تحرير آخر شبر من أرضنا المغتصبة، وبسالة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل قد قصمت ظهر الدواعش وعرفتهم حجمهم الحقيقي)مشيرا الى (قضاء تلعفر على موعد مع النصر قريب).