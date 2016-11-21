– November 21, 2016

كربلاء تدرس إستثمار حقولها النفطية

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

تدرس محافظة كربلاء مع وزارة النفط مشروع استثمار حقولها النفطية الثلاثة وتبحث عن شركات عالمية منفذة.وقال رئيس لجنة الطاقة والوقود في مجلس المحافظة رضا السيلاوي تصريح امس ان (الحكومة المحلية تدرس مع الوزارة مشروع استثمار حقولها النفطية الثلاثة وتبحث عن شركات عالمية منفذة للمشروع ).واضاف ان ( مجلس المحافظة بحث عملية استثمار حقوله النفطية مع شركات عالمية، حيث ستكون عملية تمويل المشروع من نفس ريع النفط الخام المستخرج وتكون نسبة الشركة المنفذة 5بالمئة ولحكومة المحافظة 90بالمئة ولعملية اعمار المحافظة 5بالمئة ).واوضح السيلاوي ان ( هذا المشروع طرحه الوزير جبار اللعيبي على طاولة البحث خلال زيارته للمحافظة). وتابع ان (العمل بمصفى المحافظة النفطي سيتوقف بسبب الازمة المالية.واضاف السيلاوي ان (العمل في المصفى الجديد سيتوقف لعدم قدرة الوزارة دفع مستحقات الشركة المنفذة والبالغة 100 مليون دولار شهريا) حسب البيان .واكد البيان ان ( وزارة عقدت جولة ترويج استثمارية لإنشاء أربعة مصاف جديدة في عدد من المحافظات منها مصفى الناصرية بطاقة 300 الف برميل يوميا ومصفى كربلاء ومصفى ميسان ومصفى كركوك بطاقة 150 برميل يوميا لكل منها).